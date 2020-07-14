Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге готовности стран к введению е-Правительства

Украина заняла 69-е место в рейтинге наиболее готовых к внедрению электронного правительства стран от 2020 года, что на 13 позиций выше, чем в предыдущем рейтинге 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций за 2020 год, опубликованные на официальном веб-сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в период с 2018 по 2020 год Украина продвинулась в рейтинге и сейчас классифицируется как страна с высоким индексом онлайн сервисов, ее балл составляет 0.6824.

Кроме этого, в рейтинге стран с наиболее развитым электронным участием граждан в коммуникации с государством Украина заняла 46-е место, что на 29 позиций выше, чем рейтинге 2018 года. Лидерами в этом рейтинге являются Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия.

Лидируют в рейтинге Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия и Австралия. США на 9 месте, Россия на 36.

Согласно данным ООН, организация исследовала ситуацию с внедрением электронного правительства и электронным участием граждан в 193 странах мира.