Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге готовности стран к введению е-Правительства

Украина заняла 69-е место в рейтинге наиболее готовых к внедрению электронного правительства стран от 2020 года, что на 13 позиций выше, чем в предыдущем рейтинге 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций за 2020 год, опубликованные на официальном веб-сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в период с 2018 по 2020 год Украина продвинулась в рейтинге и сейчас классифицируется как страна с высоким индексом онлайн сервисов, ее балл составляет 0.6824.

Кроме этого, в рейтинге стран с наиболее развитым электронным участием граждан в коммуникации с государством Украина заняла 46-е место, что на 29 позиций выше, чем рейтинге 2018 года. Лидерами в этом рейтинге являются Эстония, Южная Корея, США, Япония и Новая Зеландия.

Лидируют в рейтинге Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия и Австралия. США на 9 месте, Россия на 36.

Согласно данным ООН, организация исследовала ситуацию с внедрением электронного правительства и электронным участием граждан в 193 странах мира.

Топ комментарии
+11
в апреле 2019 года, Украина заняла первую позицию в категории "Зе-дебилы" и уверенно удерживает лидерство вот уже год..
14.07.2020 11:11 Ответить
+6
У нас не е-Правительство, а зе-правительство
14.07.2020 11:11 Ответить
+6
e-правительство, пи-депутаты, йо-президент - у нас уже все есть...
14.07.2020 11:14 Ответить
Оце Перемога! Оце можна на хліб намастити нарешті!
14.07.2020 11:09 Ответить
Только вот бєда, нєчєво в карман положить.
14.07.2020 11:13 Ответить
Зато в рейтинге ебэ-Правительства она прочно занимает лидирующие позиции...
14.07.2020 11:10 Ответить
14.07.2020 11:11 Ответить
14.07.2020 11:11 Ответить
14.07.2020 11:14 Ответить
Так держать!
14.07.2020 11:19 Ответить
если раиська на 36 месте-то ну его нафиг ее догонять с этим е-правительством.
14.07.2020 11:26 Ответить
да у нас уже год как едрено-правительство.
14.07.2020 11:29 Ответить
Готовьте свои уши к поголовному чипированию
14.07.2020 11:43 Ответить
Какие интересные цацки для нищего, глупого, наивного лохтората.... Как яркие стеклянные бусы для диких племён, отдающих за них золото,алмазы, меха.... Зе-мародёрам - бюджет, а глупому "мудрому народу" - голод, диджитализация, болезни, платные тюрьмы, дружба с кремлём, стерилизация бедняков, игромания, наркотики. монопольные цены на комуналку.... Этого вы, зебилы, добивались, выбирая путенского скомороха?
14.07.2020 11:55 Ответить
Между Брунеем и Ливаном.
А были ниже Южной Африки.
14.07.2020 12:43 Ответить
Что именно вас смущает?
14.07.2020 15:51 Ответить
Компания не нравится. Хочу между Японией и США.
14.07.2020 16:12 Ответить
 
 