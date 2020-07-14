Количество активных больных COVID-19 за сутки снизилось в 14 областях Украины, - СНБО

Количество излечившихся от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 14 из 24 областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области и в Киеве (более 100), больше всего выздоровевших – в Ривненской области (132). При этом в 16 из 24 областей не зарегистрированы новые случаи смерти от COVID-19.

В 18 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 26 новых случаев заболевания Covid-19 и 9 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеет 548 человек (на 17 больше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтверждено 9 новых случаев заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 63 случая выздоровления, сейчас в области болеют 1 325 человек (на 56 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 2 новых случая заболевания и 12 случаев выздоровления, сейчас болеет 78 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Донецкой области 6 новых случаев заболевания и 3 случая выздоровления, болеет 503 человека (на 3 больше за сутки);

- в Житомирской области 28 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеет 351 человек;

- в Закарпатской области 67 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 36 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 614 человек (на 30 больше за сутки);

- в Запорожской области 3 выздоровевших, новых случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеет 81 человек;

- в Ивано-Франковской области 56 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 17 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 770 человек (на 37 больше за сутки);

- в Киеве 112 новых случаев заболевания, 1 человек умер и 16 выздоровели, сейчас болеет 4 101 человек (на 95 больше за сутки);

- в Киевской области 22 новых заболевших, 87 человек выздоровели, сейчас болеют 1 107 человек (на 65 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 2 случая выздоровления, сейчас болеют 54 человека;

- в Луганской области 2 случая заболевания и 1 - смерти, болеет 21 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 147 новых случаев заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 29 случаев выздоровления, сейчас болеют 5 924 человека (на 116 больше за сутки);

- в Николаевской области 5 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 16 – выздоровления, сейчас болеет 90 человек (на 12 меньше за сутки);

- в Одесской области 50 новых случаев заболевания и 42 - выздоровления, сейчас болеет 1 198 человек (на 8 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 случая выздоровления, болеет 22 человека;

- в Ривненской области 43 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 132 случая выздоровления, сейчас болеют 1 753 человека (на 91 меньше за сутки);

- в Сумской области 2 случая выздоровления, сейчас болеет 38 человек;

- в Тернопольской области 16 новых случаев заболевания и 16 – выздоровления, сейчас болеют 811 человек, как и днем ранее;

- в Харьковской области 46 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 32 человека выздоровели, сейчас болеют 1 135 человек (на 12 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области случаев выздоровления, заболевания и смерти не было, болеет 15 человек;

- в Хмельницкой области 1 новый случай заболевания и 14 – выздоровления, сейчас болеют 119 человек (на 13 меньше за сутки);

- в Черкасской области 1 человек заболел и 8 выздоровели, сейчас болеют 122 человека (на 7 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 23 новых случая заболевания, 72 человека выздоровели, сейчас болеет 2 119 человек (на 49 меньше за сутки);

- в Черниговской области 4 новых случая заболевания и 10 случаев выздоровления, сейчас болеет 306 человек (на 6 меньше за сутки).

