Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ не означает увольнение Сытника, - "слуга народа" Качура
Нардеп "Слуги народа" Александр Качура говорит, что законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ не позволит сейчас уволить действующего главу бюро.
Об этом сказал Качура в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это не значит, что он будет уволен. Это закладывает на будущее, закон не имеет обратной силы. Если он уже был привлечен к административной ответственности в качестве коррупционера, внесенного в реестр коррупционеров, то значит что он уже не может, когда принят закон, нести ответственность за то, что он когда-то совершил это правонарушение. Если бы это было в законе, как это в нормальных странах, то он бы был уволен, но сейчас этого нет", - сказал Качура.
- Нет
- А он есть!
А нахрена вы тогда вы в такой спешке этот закон принимали?
Кстати, требование о независимости НАБУ было одним из главных условий получения Украиной безвиза. Подомните под себя еще НАБУ и посмотрим, что скажет вам на это Европа. От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.
лучше было бы, чтобы парламентарии ничего не делали и тупо пуза грели на курортах, как в шоколадно-региональные времена?..
Закон не имеет обратной силы.
это новость для кого-то?