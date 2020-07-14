Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ не означает увольнение Сытника, - "слуга народа" Качура

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура говорит, что законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ не позволит сейчас уволить действующего главу бюро.

Об этом сказал Качура в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это не значит, что он будет уволен. Это закладывает на будущее, закон не имеет обратной силы. Если он уже был привлечен к административной ответственности в качестве коррупционера, внесенного в реестр коррупционеров, то значит что он уже не может, когда принят закон, нести ответственность за то, что он когда-то совершил это правонарушение. Если бы это было в законе, как это в нормальных странах, то он бы был уволен, но сейчас этого нет", - сказал Качура.

