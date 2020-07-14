РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4809 посетителей онлайн
Новости
1 687 8

Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ не означает увольнение Сытника, - "слуга народа" Качура

Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ не означает увольнение Сытника, -

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура говорит, что законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ не позволит сейчас уволить действующего главу бюро.

Об этом сказал Качура в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это не значит, что он будет уволен. Это закладывает на будущее, закон не имеет обратной силы. Если он уже был привлечен к административной ответственности в качестве коррупционера, внесенного в реестр коррупционеров, то значит что он уже не может, когда принят закон, нести ответственность за то, что он когда-то совершил это правонарушение. Если бы это было в законе, как это в нормальных странах, то он бы был уволен, но сейчас этого нет", - сказал Качура.

Читайте также: На внеочередном заседании 14 июля Рада рассмотрит законопроект, который позволит уволить Сытника, - нардеп "Голоса" Железняк

Сытник (958) Слуга народа (2656) Качура Александр (171)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ролик Джулиані дивіться... ))
показать весь комментарий
14.07.2020 11:37 Ответить
- Вы суслика видите?
- Нет
- А он есть!
А нахрена вы тогда вы в такой спешке этот закон принимали?
Кстати, требование о независимости НАБУ было одним из главных условий получения Украиной безвиза. Подомните под себя еще НАБУ и посмотрим, что скажет вам на это Европа. От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:38 Ответить
Hennessy+Chivas+Regal+Grey Goose - 2Bagi BRP 1000 = статья 172-5 УК Украины

Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ не означає звільнення Ситника, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8760
показать весь комментарий
14.07.2020 11:52 Ответить
бред, но здесь это можно..
лучше было бы, чтобы парламентарии ничего не делали и тупо пуза грели на курортах, как в шоколадно-региональные времена?..
показать весь комментарий
14.07.2020 11:59 Ответить
грамотно говорит. так оно и есть.
Закон не имеет обратной силы.
это новость для кого-то?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:55 Ответить
))))) ну конечно же
показать весь комментарий
14.07.2020 13:24 Ответить
А шо це означає?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:24 Ответить
Не вигідно зараз звільняти таких посадовців, грошей Європа не дасть, стадо не зрозуміє, потрібно лише важелі впливу.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:01 Ответить
 
 