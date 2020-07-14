За сутки в ВСУ 11 новых случаев COVID-19, болеют 128 человек, - командование Медсил
По состоянию на 10.00 14 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 128 человек.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни легкое, получают необходимое лечение.
На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находятся 8 человек (Львовская область - 1 военнослужащий, Тернопольская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Житомирская область - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии выздоровели - 469 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 465 человек Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 62 человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль