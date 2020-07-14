На этой неделе должно решиться, кто будет кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа", у меня неплохие шансы, - Качура
Партия "Слуга народа" на этой неделе определится со своим кандидатом на мэра Киева.
Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"По Киеву буквально на этой неделе должен уже решиться вопрос с тем, кто будет кандидатом в мэры Киева. У меня неплохие шансы на самом деле, и у Верещук, и у других кандидатов. У нас равные шансы для того, чтобы возглавить борьбу в Киеве за кресло мэра столицы", - рассказал нардеп.
Напомним, ранее народные депутаты фракции "Слуга Народа" Александр Дубинский и Александр Качура предложили однопартийцам-кандидатам на пост будущего мэра Киева открытые дебаты на канале ZIK.
"Мы приглашаем других участников праймериз, которые заявили и могут заявить (об участии в праймериз. - Ред.). Это Ирина Верещук, Николай Тищенко и (ходят такие слухи) Виктор Ляшко", - сказал Качура.
Опитування громадської думки киян провів Центр Разумкова з 20 червня по 2 липня.
Якби вибори мера Києва пройшли наприкінці червня-початку квітня, найбільшу підтримку киян отримав би чинний очільник столиці Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.
На другому місці за рівнем підтримки киян - Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%).
Головний санлікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко має відповідно 6% підтримки та 8% серед тих, хто визначився.Далі в рейтингу йдуть Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), Сергій Притула (відповідно 4% і 4%), Олександр Попов (відповідно 3% і 4%), Олексій Гончаренко (відповідно 3% і 4%), Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%), Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 3%), Олександр Дубінський (відповідно 2% і 3%), Борислав Береза (відповідно 2% і 2%), Віталій Нестор (відповідно 2% і 2%), Микола Томенко (відповідно 2% і 2%), Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).
