На этой неделе должно решиться, кто будет кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа", у меня неплохие шансы, - Качура

На этой неделе должно решиться, кто будет кандидатом в мэры Киева от

Партия "Слуга народа" на этой неделе определится со своим кандидатом на мэра Киева.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По Киеву буквально на этой неделе должен уже решиться вопрос с тем, кто будет кандидатом в мэры Киева. У меня неплохие шансы на самом деле, и у Верещук, и у других кандидатов. У нас равные шансы для того, чтобы возглавить борьбу в Киеве за кресло мэра столицы", - рассказал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная борьба на выборах мэра Киева будет между Кличко и представителем партии "Слуга народа", - замглавы ОП Тимошенко

Напомним, ранее народные депутаты фракции "Слуга Народа" Александр Дубинский и Александр Качура предложили однопартийцам-кандидатам на пост будущего мэра Киева открытые дебаты на канале ZIK.

"Мы приглашаем других участников праймериз, которые заявили и могут заявить (об участии в праймериз. - Ред.). Это Ирина Верещук, Николай Тищенко и (ходят такие слухи) Виктор Ляшко", - сказал Качура.

Лучше уж кандидат от ЕС, чем малороссийский зебил
14.07.2020 12:01 Ответить
Зараз по Г+Г почнуть розповідати про те, як Клічко з братом вбили третього брата..
14.07.2020 12:03 Ответить
У вас там у всех в "междусобойчике" шансы неплохие, но не в Киеве и не в Украине.
14.07.2020 12:02 Ответить
Лучше уж кандидат от ЕС, чем малороссийский зебил
14.07.2020 12:01 Ответить
качура----У ТЕБЯ БОЛЬШЕ ШАНСОВ ПОПАСТЬ В ДУРДОМ,чем выйграть выборы в Киеве ! Сначала научись говорить,ИШАК !!!
14.07.2020 14:56 Ответить
- Я решил заняться самообразованием и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. (с)
14.07.2020 12:02 Ответить
У вас там у всех в "междусобойчике" шансы неплохие, но не в Киеве и не в Украине.
14.07.2020 12:02 Ответить
Зараз по Г+Г почнуть розповідати про те, як Клічко з братом вбили третього брата..
14.07.2020 12:03 Ответить
И Рыбку из огнемета сожгли, в трусиках))))
14.07.2020 12:11 Ответить
Ну да ... В тамбуре поручни вытирать на остановках .
14.07.2020 12:03 Ответить
У тебя неплохие шансы пролететь, как фанера, над Парижем. Хотя, конечно, после Черновецкого и Кличка, можно ожидать, от киевлян, чего угодно.
14.07.2020 12:07 Ответить
А что ты, село, знаешь про Черновецкого, кроме того, что насочиняли Юлька с мертветчуком?
14.07.2020 12:28 Ответить
https://censor.net/user/409452 Я горжусь тем, что родился и вырос, в украинском селе. А ты, видимо, из тех "патриотов", которые село не любят? Пшел тогда, в шоколадное очко, глист, откуда ты вылез.
15.07.2020 00:22 Ответить
зеленые крысеныши не пройдут!
14.07.2020 12:07 Ответить
ХТВР, а не мэрство. Ну и просто, чтобы не прошло "мимо кассы" на фоне остальных событий: машина, ранее закрепленная за Еленой Зеленской, выведена в резерв автотранспорта службы безопасности президента.
14.07.2020 12:11 Ответить
фамилию космоса забыл...
14.07.2020 12:12 Ответить
Кличко останется, вариантов нет, а вот если бы ЕС высунула, но за судами некогда.
14.07.2020 12:11 Ответить
ЄС не проти Кличка; і, оскільки перемога Віталіка в другому турі прогнозується 100% (в першому в нього буде в районі 40%), то ЄС висуне свого кандидата, щоб десь з результатом в 15% прорватися до другого туру. Гончаренко?, напевне що буде...
14.07.2020 12:29 Ответить
Не смеши мои тапочки, Гончаренко во втором туре? Слава Богу, что ты еще не пьешь. Забудьте за ЕС, оно уже в спаме.
14.07.2020 12:36 Ответить
придурок зебільний, останні опитування показують, що партія ЄС на віртуальних виборах в Київраду набирає найбільше за інші (в районі 30%), навіть більше, ніж Удар Кличка.
14.07.2020 12:48 Ответить
Вертуально может и да, но реально, извини. Будут выбирать не партию, а личность, а это другое. Не путай Киевраду с мэром города. Тебе еще рано давать прогнозы. Лучше найди ОПЫТУВАННЯ упадет комета в этом году на землю или нет? Вертуально может быть.
14.07.2020 12:59 Ответить
якщо ти показово не хочеш зрозуміти, в якому значені я вжив "віртуально" - то ти є 73/43%ним упортим зебілом, якому даремно що небудь доводити. А тому - в спам.
14.07.2020 13:04 Ответить
.......................................
14.07.2020 13:08 Ответить
Пойду поплачу, ты так меня обидел.
14.07.2020 13:12 Ответить
бывший торговец ворованными телефонами достойный человек?
14.07.2020 12:20 Ответить
ну он ведь не дроздами торговал ?
14.07.2020 12:22 Ответить
Это кто же?
14.07.2020 12:22 Ответить
да мы, киевляне тебя на ноль помножим
14.07.2020 12:23 Ответить
Нехай, нехай...
Тільки від якої партії він балотуватиметься? Від "український вибір" мертвечука (головою київського осередку він є досі) чи від слуг уродів?
14.07.2020 12:25 Ответить
Цей хлоп, на фото, зовні схож на бармена Мо з мс "Сімпсони".
14.07.2020 12:31 Ответить
Труффальдино из Бергамо.
14.07.2020 12:41 Ответить
Дебил ты...Качура...Шансы у тебя- ЗЕРО!!!
14.07.2020 12:38 Ответить
Зе-ро...
14.07.2020 13:55 Ответить
На кінець червня чинний мер столиці Віталій Кличко має підтримку 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився з вибором, на другому місці - Андрій Пальчевський з 11% підтримки
Опитування громадської думки киян провів Центр Разумкова з 20 червня по 2 липня.
Якби вибори мера Києва пройшли наприкінці червня-початку квітня, найбільшу підтримку киян отримав би чинний очільник столиці Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.
На другому місці за рівнем підтримки киян - Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%).
Головний санлікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко має відповідно 6% підтримки та 8% серед тих, хто визначився.Далі в рейтингу йдуть Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), Сергій Притула (відповідно 4% і 4%), Олександр Попов (відповідно 3% і 4%), Олексій Гончаренко (відповідно 3% і 4%), Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%), Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 3%), Олександр Дубінський (відповідно 2% і 3%), Борислав Береза (відповідно 2% і 2%), Віталій Нестор (відповідно 2% і 2%), Микола Томенко (відповідно 2% і 2%), Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).
14.07.2020 12:49 Ответить
Схоже, євреї, замасковані під СН, вирішили взяти реванш за Умань. Це стосується не тільки Києва, а й усієї України.
14.07.2020 12:52 Ответить
І СН, і ЄС, і ОПЗЖ, і Голос - все це.... має бути 3,14жене і...
14.07.2020 13:51 Ответить
А что, всё правильно!
Забыли? На президентских выборах в Киеве Зеля получил БОЛЬШИНСТВО!
Типерь на кого он пальцем покажет - тот и будет мэром!
14.07.2020 13:08 Ответить
за рік ситуація змінилася...
14.07.2020 13:09 Ответить
у меня неплохие шансы рассказывать о своих не сбыточных шансах .Очень хочеться украсть побольше, - Качура
14.07.2020 13:53 Ответить
меня Кличко, как мэр полностью устраивает. Благоустройство и реконструкцию Киева нужно продолжать.
14.07.2020 14:08 Ответить
Попробуйте, можливо кияни вам скажуть, що їм достатньо і президента від вашої партії.
14.07.2020 16:36 Ответить
Не дай Боже когось з цих слуг уродів оберуть.
15.07.2020 00:57 Ответить
 
 