На этой неделе должно решиться, кто будет кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа", у меня неплохие шансы, - Качура

Партия "Слуга народа" на этой неделе определится со своим кандидатом на мэра Киева.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"По Киеву буквально на этой неделе должен уже решиться вопрос с тем, кто будет кандидатом в мэры Киева. У меня неплохие шансы на самом деле, и у Верещук, и у других кандидатов. У нас равные шансы для того, чтобы возглавить борьбу в Киеве за кресло мэра столицы", - рассказал нардеп.

Напомним, ранее народные депутаты фракции "Слуга Народа" Александр Дубинский и Александр Качура предложили однопартийцам-кандидатам на пост будущего мэра Киева открытые дебаты на канале ZIK.

"Мы приглашаем других участников праймериз, которые заявили и могут заявить (об участии в праймериз. - Ред.). Это Ирина Верещук, Николай Тищенко и (ходят такие слухи) Виктор Ляшко", - сказал Качура.