Гидроксихлорохин исключили из протокола лечения детей и тяжелых пациентов с COVID-19, но оставили для пациентов средней тяжести, - Минздрав

Министерство здравоохранения исключило из стандартов предоставления помощи пациентам с коронавирусной болезнью препарат "гидроксихлорохин" для пациентов с тяжелым течением болезни и детей, но оставил возможным для использования для пациентов средней тяжести.

Об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Над обновлением протокола лечения COVID-19 работает 31 эксперт. В стандарт предоставления медпомощи при COVID-19 будет включен "дексаметазон" и приложение с антикоагулянтной терапии. Помимо этого, будет исключен "лопинавир", "ритонавир", а также будет расширена возможность использования "ремдесивира". Исключен "гидроксихлорохин" из протокола оказания помощи тяжелого течения COVID-19 и для детей. Но мы оставляем возможность его использования для пациентов средней степени тяжести группы риска. Соответствующий приказ Минздрава вскоре будет подписан", - сказала Садовьяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пациенты с COVID-19 получают медпомощь даже при отсутствии декларации с семейным врачом, - Степанов