РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5234 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 066 4

Гидроксихлорохин исключили из протокола лечения детей и тяжелых пациентов с COVID-19, но оставили для пациентов средней тяжести, - Минздрав

Гидроксихлорохин исключили из протокола лечения детей и тяжелых пациентов с COVID-19, но оставили для пациентов средней тяжести, - Минздрав

Министерство здравоохранения исключило из стандартов предоставления помощи пациентам с коронавирусной болезнью препарат "гидроксихлорохин" для пациентов с тяжелым течением болезни и детей, но оставил возможным для использования для пациентов средней тяжести.

Об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Над обновлением протокола лечения COVID-19 работает 31 эксперт. В стандарт предоставления медпомощи при COVID-19 будет включен "дексаметазон" и приложение с антикоагулянтной терапии. Помимо этого, будет исключен "лопинавир", "ритонавир", а также будет расширена возможность использования "ремдесивира". Исключен "гидроксихлорохин" из протокола оказания помощи тяжелого течения COVID-19 и для детей. Но мы оставляем возможность его использования для пациентов средней степени тяжести группы риска. Соответствующий приказ Минздрава вскоре будет подписан", - сказала Садовьяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пациенты с COVID-19 получают медпомощь даже при отсутствии декларации с семейным врачом, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1239) Минздрав (4912) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну,раз закупили з запасом,то якось треба витрачати-списувати.
І чому Супрун так погано попереджувала,що це неперевірений для лікування ковідки,й іноді небезпечний препарат ?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:29 Ответить
Ну и шо, что доказана его полная НЕ эффективность и даже ВРЕДНОСТЬ?
Закупили, значит надо потратить!
показать весь комментарий
14.07.2020 11:46 Ответить
А зачем для пациентов средней тяжести? Его же с самого начала рекомендовали только для самых тяжелых, типа последнего шанса?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:47 Ответить
Так вроде ж рекомендация ВООЗ это дексаметазон.
показать весь комментарий
03.11.2020 10:37 Ответить
 
 