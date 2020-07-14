Сегодня в Украину доставят 300 портативных аппаратов ИВЛ из Вьетнама в качестве гуманитарной помощи, - Кулеба
Крупная партия из 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких прибудет из Вьетнама в Киев во вторник.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Это гуманитарная помощь вьетнамской компании "Vingroup JSC". О ней договорилось МИД Украины в координации с причастными органами власти. Общая стоимость первой партии - $2 млн 373 тыс. До конца августа планируется передать Украине еще 600 единиц аппаратов ИВЛ производства "Vingroup JSC", - написал Кулеба.
По его словам, аппараты ИВЛ модели "Vsmart VFS-510" производятся на предприятиях "Vingroup" по технологии американской компании медицинского оборудования "Medtronic" и сертифицированы Министерством здравоохранения Вьетнама. После таможенного оформления государственное предприятие "Укрмедпостач" проведет проверку и сертификацию аппаратов в Украине, после чего они будут безотлагательно распределены среди медицинских учреждений Украины.
"Получение этой гуманитарной помощи стало возможным благодаря настоящему другу украинского народа - председателю правления корпорации "Vingroup" господину Фам Нят Вионгу. Государство не заплатит за эти ИВЛ ни копейки. Речь идет исключительно о гуманитарной помощи. Поэтому нам удалось сохранить миллионы долларов для бюджета и других потребностей украинцев", - добавил Кулеба.
В Китаї так.. ))
америкоси їх поставили щоб макакам було ссикотно повномаштабно атакувати
елинами били сразу по Мацкве?
Вспомните сколько шума было, когда сепары захватили части контрбатарейного радара!!!! И хоть захватили они только его запчасти, но в рашинских СМИ рассказывали, что захвачен радар и попробуй докажи партнерам, что это не так (доверие все равно подрывается)
Зеля встречать будет?
Дякуємо!!
))
До речі в мене планшет самсунг маде ін вєтнам...
Весело....
А реальный 220 (у Украины 130)
Даже Вьетнам, бл@дь, понимает, что "Тимур и его команда" недееспособны.
Нет конечно же власть у нас не тупая, про себя они неплохо побеспокоились, все чиновники и министры, депутаты зарабатывают больше, чем в Европе, а народ , как оказалось беднее чем во Вьетнаме, так зачем им в Европу, когда им Украину грабить можно.
Взяли гуманитарной помощи на 2,5 миллиона и гордятся,в место того, что бы наладить выпуск лекарств и аппаратов в Украине, к нам со всей душей относится та жа Япония, Корея, да и в Европе помочь могли, а их тянет к международным финансовым спекулянтам , спекулянты прогнозировано фигу скрутили и в обмен за помощь Землю,природные ресурсы и и гос.активы хотят,так власть к Вьетнаму обратилась за помощью.
Украина вывела ядерное оружие и стоит во время пандемии с протянутой рукой, а ей в ответ, на тебе Боже, что самим не гоже, конечно же это не относится к Вьетнаму, а в прочем посмортрим власть то в Украине компрадорская, торгует всем, что бы что то не провернуть без грабежа Украины маловеррятно.
В'єтнамцям Слава !!!
Слава Ханою !!!
Смерть ворогам !!!
Гуманітарка - Понад усе !!!