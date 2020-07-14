РУС
2 357 81

Сегодня в Украину доставят 300 портативных аппаратов ИВЛ из Вьетнама в качестве гуманитарной помощи, - Кулеба

Крупная партия из 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких прибудет из Вьетнама в Киев во вторник.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это гуманитарная помощь вьетнамской компании "Vingroup JSC". О ней договорилось МИД Украины в координации с причастными органами власти. Общая стоимость первой партии - $2 млн 373 тыс. До конца августа планируется передать Украине еще 600 единиц аппаратов ИВЛ производства "Vingroup JSC", - написал Кулеба.

По его словам, аппараты ИВЛ модели "Vsmart VFS-510" производятся на предприятиях "Vingroup" по технологии американской компании медицинского оборудования "Medtronic" и сертифицированы Министерством здравоохранения Вьетнама. После таможенного оформления государственное предприятие "Укрмедпостач" проведет проверку и сертификацию аппаратов в Украине, после чего они будут безотлагательно распределены среди медицинских учреждений Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест собрал 160 тыс. евро для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины

"Получение этой гуманитарной помощи стало возможным благодаря настоящему другу украинского народа - председателю правления корпорации "Vingroup" господину Фам Нят Вионгу. Государство не заплатит за эти ИВЛ ни копейки. Речь идет исключительно о гуманитарной помощи. Поэтому нам удалось сохранить миллионы долларов для бюджета и других потребностей украинцев", - добавил Кулеба.

+25
Дожились - Вьетнам оказывает нам гуманитарную помощь. Ждем, что подкинет Буркина-Фасо
14.07.2020 11:30 Ответить
+18
Лучше бы вы уже о таком молчали. Из Вьетнама !!! Гребаный стыд и позорище.
14.07.2020 11:31 Ответить
+13
это однозначно успех зекаманды. При Порохе джавелины из штатов везли.
14.07.2020 11:35 Ответить
Дожились - Вьетнам оказывает нам гуманитарную помощь. Ждем, что подкинет Буркина-Фасо
14.07.2020 11:30 Ответить
Фото максимум 2013 року. Не може бути, що б цукерки меньше 1 доллара за кіло продавались. Зара 1 бакс на мордорі коштує 72 срубля.
14.07.2020 12:10 Ответить
согласен однозначно ..........
14.07.2020 11:40 Ответить
І Сомалі
14.07.2020 11:44 Ответить
Буркина-Фасо с нашим Занзибаром не дружит....
14.07.2020 12:06 Ответить
Это что?? Насосы??
14.07.2020 11:30 Ответить
Лучше бы вы уже о таком молчали. Из Вьетнама !!! Гребаный стыд и позорище.
14.07.2020 11:31 Ответить
Из Вьетнама значит?
14.07.2020 11:32 Ответить
А ми їм рис та банани!! )))
14.07.2020 11:34 Ответить
Ну не тільки...кажуть азіати ********** європейських жінок...
14.07.2020 11:40 Ответить
В В'єтнамі їх не бачив..
В Китаї так.. ))
14.07.2020 11:47 Ответить
Ще не розпробували....
14.07.2020 11:50 Ответить
это однозначно успех зекаманды. При Порохе джавелины из штатов везли.
14.07.2020 11:35 Ответить
Да, только не давали на фронт. А так все нормально.
14.07.2020 11:38 Ответить
а ти що хотів щоб джавелінами по бтрах та бліндажах били ?
америкоси їх поставили щоб макакам було ссикотно повномаштабно атакувати
14.07.2020 11:41 Ответить
Угу, макаки испугались и сбежали в свою помойку. Ты хотел, чтобы джавк
елинами били сразу по Мацкве?
14.07.2020 11:44 Ответить
Джавіки призначені проти конкретного типу рускіх тачанок на випадок наступу орків.
14.07.2020 11:47 Ответить
Ага, и работают только в случае, если танк плохо покрашен и управляется левшой. Не говорите глупости, а лучше посмотрите характеристики комплексов.
14.07.2020 11:58 Ответить
Так я вам і кажу що джавіки були призначені проти т90 різних модифікацій. І думаї їм пофіг чи там лєвша чи бурят, чи ви може із секти свідків "анало говнєт"
14.07.2020 12:05 Ответить
Какие американцы молодцы. Вот это специализация. Прямо под Т90 и все? А от Т72 отскакивает? Какие только фантазии не посещают завсегдатаев этого бложика
14.07.2020 12:08 Ответить
так тебе, кацапа ніхто не запрошував. сам приперся
14.07.2020 12:10 Ответить
Проти 72 і нашого вистачить з головою
14.07.2020 12:11 Ответить
Со штатами была договоренность (как условия поставки) - не использовать в наступательных операциях..., а поскольку при Порошенко мы понемногу сдвигались на восток, то и на передок их не поставляли, чтобы не было возможности докалупаться (думаю так же, что бы исключить возможность захвата комплекса) - это был бы пиар и не в нашу сторону.
Вспомните сколько шума было, когда сепары захватили части контрбатарейного радара!!!! И хоть захватили они только его запчасти, но в рашинских СМИ рассказывали, что захвачен радар и попробуй докажи партнерам, что это не так (доверие все равно подрывается)
14.07.2020 11:46 Ответить
Интересно, главный клоун страны, снимет видосик про встречу самолета с аппаратами ИВЛ?!
14.07.2020 11:39 Ответить
Главный клоун сейчас по судам таскается, отбиваясь от нападок второго клоуна
14.07.2020 11:46 Ответить
Клоун у нас единственный и неповторимый, для которого, чтобы понять кто он, даже не нужно говорить, что он "...таскается по судам". Достаточно сказать, что Клоун сотворил очередную лажу и уже понятно кто это
14.07.2020 11:50 Ответить
Клоуны у нас все 30 лет независимости и с каждым клоуном все веселее. Но я понимаю, что тут бесполезно спорить, ведь есть Порошенко сказал на говно - повидло, то его электорат будет до драки спорить, клубничное оно или яблочное. А так, ничего нового. Раз не выбрали Яроша, получили ******, потом не выбрали Кошулинского, получили ****** в кубе. Ждем новых выборов.
14.07.2020 11:56 Ответить
клоун у вас один та обнуленний
14.07.2020 12:11 Ответить
Вы рады, зебилье?
14.07.2020 11:35 Ответить
Доруководились - нищий Въетнам уже нам помогает. Позорище...
14.07.2020 11:39 Ответить
У нищего Вьетнама ввп и на душу поболее будет
14.07.2020 14:25 Ответить
Шо, опять Эпицентр?
Зеля встречать будет?
14.07.2020 11:40 Ответить
Дареному коню в зубы не смотрят..
Дякуємо!!
))
14.07.2020 11:45 Ответить
Зайшов на вікі -ввп вєтнаму 770 млрд. Долл.
До речі в мене планшет самсунг маде ін вєтнам...
Весело....
14.07.2020 11:46 Ответить
Это если рассчитано по паритету покупательной способности.
А реальный 220 (у Украины 130)
14.07.2020 11:55 Ответить
"Когда космические корабли ..." Боже , что с нами не так ?
14.07.2020 11:46 Ответить
...все не так, ребята
14.07.2020 11:49 Ответить
Воно-то добре, що В'єтнам надав цю гуманітану допомогу, але гірко. І гірко не за В'єтнам, за нас, за Україну гірко
14.07.2020 11:48 Ответить
Янелох вже їде на ірадром зробити селфі і пропіаритись.
14.07.2020 11:49 Ответить
Дожили...
Даже Вьетнам, бл@дь, понимает, что "Тимур и его команда" недееспособны.
14.07.2020 11:52 Ответить
Не могут нихера. Глянули шо проигрывают на выборах - решили их просто не обьявлять. Просто перестать стрелять. Просто напечатать денег. Просто посмотреть в очко Пуйлу...А-ха-ха!!
14.07.2020 11:58 Ответить
Осел Оманський жде аппарати з Оману. А-ха-ха!! Зато по приколу!
14.07.2020 11:56 Ответить
что эти гавнюки наши президенты и ссуки народа нам строили 30 лет , что Вьетнам нам гумпомощь оказывает ?П ипец...
14.07.2020 11:57 Ответить
ми ж маємо свої !!!

Сьогодні в Україну прибуде 300 портативних апаратів ШВЛ із В'єтнаму як гуманітарна допомога, - Кулеба - Цензор.НЕТ 141
14.07.2020 12:00 Ответить
ну теперь хоть понятно куда расходуют 60 млрд грн фонда на борьбу с ковид
14.07.2020 12:01 Ответить
Заменить ими те, что в больнице в Феофании.
14.07.2020 12:01 Ответить
развиваемся, Карл..., гумпомощь, Карл..., из Вьетнама, Карл..., ИВЛ, Карл..., 900 штук Карл..., я куею, Карл.
14.07.2020 12:18 Ответить
Лучше бы Украина заплатила из бюджета Вьетнаму,чем власть пустит эти деньги из бюджета на дороги,% по кредитам, зе э/э, все что угодно но потратят не для людей и даже не согласно Конституции на медицину и образование, а другие траты при том для монополистов , а это все равно , что украсть, ну так ласть и делает крадет. А Вьетнам не самая богатая страна и Украина выводила ядерные ракеты СССР направленные не на Вьетнам, а на США, а где же их помощь, где помощь Китая, это эти две страны финансировали иследования короновируса на протяжении 10 лет,так до иследовались, что пандемия началась,а где же их помощь? или их помощь в драконовских % от их частных фондов - спекулянтов по согласованию с МВФ и товарный кредит на продукцию из их стран, что бы пополнять их бюджеты не, но что на их пенять, когда Мы избрали после 2014 года самую патриотическую власть, только она торговать не умеет, уже украинский народ всему Миру должен , теперь уже и Вьетнаму.
Нет конечно же власть у нас не тупая, про себя они неплохо побеспокоились, все чиновники и министры, депутаты зарабатывают больше, чем в Европе, а народ , как оказалось беднее чем во Вьетнаме, так зачем им в Европу, когда им Украину грабить можно.
Взяли гуманитарной помощи на 2,5 миллиона и гордятся,в место того, что бы наладить выпуск лекарств и аппаратов в Украине, к нам со всей душей относится та жа Япония, Корея, да и в Европе помочь могли, а их тянет к международным финансовым спекулянтам , спекулянты прогнозировано фигу скрутили и в обмен за помощь Землю,природные ресурсы и и гос.активы хотят,так власть к Вьетнаму обратилась за помощью.
Украина вывела ядерное оружие и стоит во время пандемии с протянутой рукой, а ей в ответ, на тебе Боже, что самим не гоже, конечно же это не относится к Вьетнаму, а в прочем посмортрим власть то в Украине компрадорская, торгует всем, что бы что то не провернуть без грабежа Украины маловеррятно.
14.07.2020 12:42 Ответить
Слава В'єтнаму !!!
В'єтнамцям Слава !!!
Слава Ханою !!!
Смерть ворогам !!!
Гуманітарка - Понад усе !!!
14.07.2020 12:50 Ответить
В маленькие города конечно они не попадут, разберут по феофаниям. В Славянске нет ни одного аппарата вентиляции легких, ни одного
14.07.2020 14:21 Ответить
Вроде там пару-тройку ИВЛoв Ринат на днях "подогнал", но это не точно)
14.07.2020 20:09 Ответить
Не могу связать слова гуманитарная помощь и что первая партия стоила 2,3 миллиона. суть понятия гуманитарная помощь это безвозвратная и бесплатная помощь. Или это делается что бы налог на импорт не платить?
14.07.2020 14:32 Ответить
осталось получить помощь от венесуэлы и днр с лнр.)))
14.07.2020 14:33 Ответить
Бро , ты не поверишь, но очень часто так называемые дохтура онкологи из Мариуполя, рекомендуют ехать больным в Донецк,под предлогом того ,что там остался онкодиспансер с весьма грамотными специалистами 😂
14.07.2020 20:17 Ответить
 
 