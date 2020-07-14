Сегодня в Украину доставят 300 портативных аппаратов ИВЛ из Вьетнама в качестве гуманитарной помощи, - Кулеба

Крупная партия из 300 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких прибудет из Вьетнама в Киев во вторник.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это гуманитарная помощь вьетнамской компании "Vingroup JSC". О ней договорилось МИД Украины в координации с причастными органами власти. Общая стоимость первой партии - $2 млн 373 тыс. До конца августа планируется передать Украине еще 600 единиц аппаратов ИВЛ производства "Vingroup JSC", - написал Кулеба.

По его словам, аппараты ИВЛ модели "Vsmart VFS-510" производятся на предприятиях "Vingroup" по технологии американской компании медицинского оборудования "Medtronic" и сертифицированы Министерством здравоохранения Вьетнама. После таможенного оформления государственное предприятие "Укрмедпостач" проведет проверку и сертификацию аппаратов в Украине, после чего они будут безотлагательно распределены среди медицинских учреждений Украины.

"Получение этой гуманитарной помощи стало возможным благодаря настоящему другу украинского народа - председателю правления корпорации "Vingroup" господину Фам Нят Вионгу. Государство не заплатит за эти ИВЛ ни копейки. Речь идет исключительно о гуманитарной помощи. Поэтому нам удалось сохранить миллионы долларов для бюджета и других потребностей украинцев", - добавил Кулеба.