РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13043 посетителя онлайн
Новости Языковой вопрос
7 895 95

Парубий о "языковом" законопроекте Бужанского: Призываю все украинские силы не допустить русификации образования

Парубий о

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает все украинские силы парламент объединиться и не допустить рассмотрения "языкового" закона нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Вместо того, чтобы осудить российскую агрессию, вместо того, чтобы бороться против оккупанта - вы здесь, в сердце Украины, боретесь против украинского языка. Сегодня утром мы прощались с Тарасом Матвиивым. А восемь лет назад Тарас Матвиив провел все ночи на языковом Майдане возле Украинского дома. Тогда мы защищали язык от закона Колесниченко - Кивалова. Потому и для Тараса Матвиива, и для любого патриота борьба за украинский язык и война против России на передовой - это та же война. Потому что война против Украины и России и политические преследования, которые делает нынешняя власть - это та же часть гибридной атаки России против Украины", - отметил Парубий.

От лица "Европейской Солидарности" Парубий обратился ко всем украинским силам в парлементе с призывом объединиться и не позволить вынесение и рассмотрение законопроекта 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Также читайте: Разумков о включении в повестку дня "языкового" законопроекта Бужанского: "Демократия должна быть одинакова для всех"

"Я хочу обратиться ко всем украинцам - 16 июля в 9 утра прийти сюда под стены ВР, чтобы совместно защитить украинский язык. И хочу обратиться также к "слугам народа", к монобильшинству. Наверное, многие из вас были на языковом Майдане 8 лет назад или держали кулаки за тех, кто ночевал возле Украинского дома. Сегодня и от нас зависит, и от каждого из вас зависит, будет ли этот вопрос вынесен или нет. Он получил отрицательное заключение комитета, Министерство образования против, Министерство финансов против. Убедите свое руководство не выносить его на рассмотрение. А инициаторам этого законопроекта я хочу сказать: не трогайте язык! Если посеете московский ветер - пожнете украинскую бурю. Слава Украине!" - подытожил экс-спикер.

Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Ранее, 18 марта, гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку. Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий

Автор: 

Парубий Андрей (2040) украинский язык (1201) язык (3786) русский язык (589)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 1077
показать весь комментарий
14.07.2020 11:53 Ответить
+44
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
показать весь комментарий
14.07.2020 11:48 Ответить
+40
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 4516
показать весь комментарий
14.07.2020 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
показать весь комментарий
14.07.2020 11:48 Ответить
воняет...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:03 Ответить
Можно в Украине говорить - " Здесь советский дух, здесь советским пахнет."..( у русских и советских нет своего государства ссср распалось,осталась только столицы Мацква на которую они молятся) Я одного не пойму как советские попали в управление независимым государством Украина? Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 9305
показать весь комментарий
14.07.2020 12:04 Ответить
А ну, на державній мові, кремлівській собако! Хаяти росіян російською! Ну и розумний ти дурень!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:16 Ответить
Ватани ,ви де? йдiть ви усi у дупу!
показать весь комментарий
14.07.2020 13:13 Ответить
От, курва, Бузині з Кобздоном навіть немає з ким і в очко зіграти
показать весь комментарий
14.07.2020 12:07 Ответить
"Пытаясь угодить всем после самых разнообразных и нереалистичных популистских обещаний, у Зеленского в итоге решили ставку сделать на избирателей Януковича. Сегодня Голобородько поменял маску паяца на русский кокошник", - пишет Таран.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:11 Ответить
-Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. (с)
показать весь комментарий
14.07.2020 12:53 Ответить
кацапа,дуй на дальний восток,там сила сибири разваливается
показать весь комментарий
14.07.2020 12:04 Ответить
А ну, на державній мові, кремлівській собако!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:17 Ответить
пшло
показать весь комментарий
14.07.2020 12:22 Ответить
Парубій: українські ВМС повернуть Крим Україні.
02-07-2017 15:23

А також відновлять українські військово-морські бази на півострові.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що українські військові моряки прийдуть до анексованого Росією півострову Крим та повернуть його Україні, передає https://ukr.media/ Ukr.Media . Про це йдеться в його привітанні з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України, опублікованому на сайті парламенту.
"Переконаний, що українські військові моряки прийдуть до Криму, повернуть його Україні та відновлять наші військово-морські бази на півострові. Будьте завжди вірні синьо-жовтому прапору, який підняли ваші героїчні попередники на кораблях Українського військово-морського флоту у Криму в 1918 році", - закликав спікер ВР.
Він також перелічив переломні випадки в історії України, які можуть слугувати причинами відзначення Дня українського військово-морського флоту саме у липні.
"Саме у липні 907 року відбувся видатний морський похід великого київського князя Олега на Константинополь. Якраз після цього походу Олег залишив на воротах Царгороду свій щит - символ перемоги. У липні 1918 року було створено перше постійно діюче з'єднання кораблів ВМФ Української Держави, яке започаткувало модерний український військовий флот. Саме у липні, але вже 1996 року, відбулися перші в історії ВМС України оперативно-тактичні навчання "Море-96", - розповів Парубій.
При цьому спікер пригадав ще одну видатну подію з історії військово-морського флоту України, яка відбулася у липні 1992 року.
"Повстання на кораблі СКР-112. Військові моряки, які склали присягу на вірність України, одразу після проголошення Незалежності України піддавалися тиску і переслідуванню з боку командування Чорноморського флоту, яке зберігало вірність Москві. Росіяни не захотіли відпустити СКР-112. Розпочалися переслідування та перестрілка між кораблями, були задіяні навіть військові літаки. Та тільки завдяки мужності та відданості присязі й Україні сторожовий корабель СКР-112 підняв український державний прапор та перейшов до складу ВМС України. Ця подія стала символом народження нового військово-морського флоту України", - наголосив Парубій.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:58 Ответить
Я розумію кортового Парубія. Його прабабці постраждали. Дуже постраждалі за першою світовою.. Царська Росія напала на Австрію. Історичний документ. «Пригоди бравого вояка Швейка» . Брусилівський прорив. Австрійськи вояки оскаженіли. Зрозуміло вони не ******* росіян і їх мову. 41 рік. Львів. Погроми. Зараз багатьом соромно. Поляки та українці мстили за чекістів. Я, також, вважаю, відновні «совети». Більшість сталінських чекістів. Розумієте.
Но, чому особисті проблеми Парубія повіни бути проблемами всієї держави?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:56 Ответить
Она тихой сапой уже идет вовсю

Парубий о "языковом" законопроекте Бужанского: Призываю все украинские силы не допустить русификацию образования - Цензор.НЕТ 6582
показать весь комментарий
14.07.2020 11:51 Ответить
А разве не для этого за Зелемойского голосовали те, кто его и сейчас поддерживает, т.к. Зелемойский им рассказал, что Порошенко - бяка?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:55 Ответить
А чем плохой Владимир Зеленский?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:01 Ответить
он не плохой...он просто не за тот народ и не в той стране.
а вот лаптеляндии он бы пригодился за высший сорт
показать весь комментарий
14.07.2020 12:05 Ответить
Хороший, очень хороший! Забери его себе, еще и приплатим!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:08 Ответить
а чем хорош,для украинского народа? хотя впрочем "какая разница"
показать весь комментарий
14.07.2020 15:36 Ответить
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 4516
показать весь комментарий
14.07.2020 11:52 Ответить
пора йому ходити з битою пикою в кращому випадку...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:53 Ответить
та він за бабу-да й айкосікі зельки радий не тільки вовці українському лизати
показать весь комментарий
14.07.2020 12:08 Ответить
Языковый закон нужно ПЕРЕСМАТРИВАТЬ! ОДНОЗНАЧНО! что это за паскудная квота на украинский язык вАЖ В 80%? Накуй! 100% украинского языка! И НИ НА 1% МЕНЬШЕ!
показать весь комментарий
14.07.2020 11:53 Ответить
А, слабо, на державній мові, кремлівській собако!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:19 Ответить
Чем больше языков знает человек, тем богаче его внутренний мир.
Если кто-то, живя в Украине не может или не хочет выучить украинский, он либо идиот, либо ватная сволочь.
Но разговаривать в быту или в неформальной обстановке - это право каждого выбирать язык общения.
А русский язык тоже бывает разным. Есть язык Сахарова, Галича, Ахеджаковой, а есть путина, дугина и жириновского. И это две большие разницы. Точно так же, как немецкий Гитлера отличается от немецкого Гете.
А вот ты, Алексей Иванович и есть собака, потому что правильно говорить не "на державній мові", а "державною мовою". Не плюндруй мову, скотино!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:27 Ответить
Воно тупа Мокшанська тварюка, яка прикидається українцем.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:34 Ответить
Всё правильно, Игорёк... Приказы о сожжении миллионов жизней писались языком Гейне... Говорят, Гейне был еврей...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:33 Ответить
Игорек не кокетничай. Своей фразой я режу насмерть бессовестных кремлевских провокаторов. Языковый вопрос сложный. А они, злорадно, мутят воду. Под одним логином гадят на русский язык. Под другим, тупо, удивляются «украинцам». Язык Путина и Пушкина один, великий и могучий. Без кавычек. И в неумелой защите не нуждается.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:28 Ответить
Продолжение. Игореха. Государственный язык, может быть один. А вот квота на ТВ, и закрытие национальных школ для венгров, румын и поляков? Это пахнет провокацией. Эти народы попали в Украину по воле Риббентропа и Молотова. Имеют и опыт сожжения Моквы, чуда на Висле.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:25 Ответить
лЯксей, кацапсина номерная, не На державой мове, а державною мовою.

свинособака звичайно палить я в першому ж реченні.))
показать весь комментарий
15.07.2020 07:03 Ответить
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 1077
показать весь комментарий
14.07.2020 11:53 Ответить
Треба вчити англійську, добре вчити тому, що війна не скінчиться ніколи.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:54 Ответить
Мова наших союзників.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:59 Ответить
Черчилль сказал, что нет вечных друзей и нет вечных врагов. Кто спорит, что английский неплохо бы хорошо выучить. Но у этого хорошего, есть маленькая ложечка дегтя. Хороший английский нужен в самую первую очередь специалистам точных и естественных наук, чтобы читать специальную литературу. журналы, общаться с зарубежными коллегами. Но нужно понимать, что талантливые молодые специалисты из этих сфер с хорошим знанием английского не останутся в Украине. Потом мы, конечно, будем гордиться ими, продвигающими мировую науку на Западе. А кто будет двигать науку и технику в Украине?
показать весь комментарий
14.07.2020 20:40 Ответить
А российская баба-яга против,да?
Да русский входит в семёрку мировых языков, но для Украины это язык оккупанта-агрессора и значит необязательно его изучение.
Кнут никогда ещё ничего хорошего не давал, а вот пряники всегда делали доброе.
Так, что изучайте все английский язык, русский уже не нужен.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:57 Ответить
Есть такое индейское правило: не нравится - не ешь. А кто говорит об обязательном изучении? Никто не заставляет и не будет заставлять учить русский язык. И английский всем - без нужды. Для качественного изучения английского нужна англоговорящая среда. То есть давайте в Украине все говорить на английском? Кстати, об оккупантах. Английский язык - это также язык оккупантов и колонизаторов (которые, например, только в Индии поубивали сотни тысяч человек). Тем не менее, бывшие колонии не отказываются от английского языка
показать весь комментарий
15.07.2020 10:52 Ответить
В Украине должен быть один официальный язык - украинский . Пусть все говорят на каком угодно , а государственный - украинский . Точка .
показать весь комментарий
14.07.2020 11:54 Ответить
Та воно так і є, та тільки ВОНИ хочуть, щоб взагалі розмовляли тільки українською мовою.
Хочеться спитати у ВОНИ, а якщо половина громадян України будуть розмовляти на англійській мові, що тоді, хтось посміє рота відкривати?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:00 Ответить
кацUP спалився ти.
Ніколи, ніхто не казав про "розмовляти тільки Українською" то мокшанські казки для ідіотів. Довго ж ти прокидався Українцем тут.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:04 Ответить
кацапа,не придумуй...бо у тебя хвантазия ущербная
показать весь комментарий
14.07.2020 12:07 Ответить
Троль стули свою пельку нікчемну.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:27 Ответить
троли мерещатся?уменьшай дозу...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:28 Ответить
"Кацапенятко мокшанське", що "дзявкає" по "лахтинських методичках, а що ти хотів?... "Я хачу сматреть на Крещатик и увидеть Рассею..."? Ты почитай полковника Генерального штаба Скоропадского, о "русских", удравших с "Рассеи"... Сейчас, у меня, "заблокировали" - я б тебе, привёл... Нажми - "Скоропадский, русские в Украине" - получишь много интересного...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:29 Ответить
Не забывай нажимать ручку унитаза, серло.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:36 Ответить
Щоб тебе змить? ... Запросто...
показать весь комментарий
14.07.2020 19:12 Ответить
Обкрадати власний народ краще на українській мові, це безпечніше і якось патріотично)
показать весь комментарий
14.07.2020 11:59 Ответить
вообщето,кацапа,надо говорить "українською мовою",а не "на українській".
вот потому вам ,лахте,никогда не замаскироваться.все равно кокошник стырчить
показать весь комментарий
14.07.2020 12:10 Ответить
Повчи батька свого як на мамці хекати)) Вообщето.... матінко рідна Вообще-то ти не українську не знаєшь ні російську - старий цензоровський бабуїн))
показать весь комментарий
14.07.2020 14:12 Ответить
кацапа,а чего ты своего триколора стыдаешься? чего чужой флаг натянул и брешешь как собака?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:18 Ответить
З моїм триколором все ок!) Чі ти підсліпуватий вже став? Їж краще рибу, чі на цензорівських харчах хватає тільки на твій улюблений чупа-чупс? Не на той кактус ти залізти намагаєшся своєю голою сракою бабуїне) Хоча кому це я кажу?
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 5253
показать весь комментарий
14.07.2020 14:33 Ответить
кацапа,неважно шо ты на себя нацепил.главное шо три признака налицо...то кокошник мелькнет,то фуфайка вдруг оголится,то портянки завоняют.
дуй в свою избу и ***** обнуляй.пока он тебя не обнулил.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:37 Ответить
Бабуїнчику, не кажи що мені робити і я не скажу куди тобі понуро йти.
А портянки - нюхати, то твоє покликання і улюблена робота. Не можу тобі відмовити в тому - нюхай.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:40 Ответить
не борзей,лучше натяни себе свой власовский триколор.раз уж продал своих родных по украинской линии-теперь ты кацап.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:44 Ответить
Отакої "не борзей"!!! Бабуїнчику ти рік від року все тупіший стаєш. Ти мені нижче попереку, чі нижче живота, а так як ти українську мову вивчав по пивним етикеткам, то декодую написане: Ти мені до сраки і похрін) Прийми це бабуїнчик) Твій ротожопий галас навіть на тарганів в твоїй конурі не справляє враження. А що казати про мене, який тебе знає як обдерту кобилу на цьому пабліку. Принюхуйся до портянок бабуїнчику, на більше ти вже не здатний)
показать весь комментарий
15.07.2020 16:17 Ответить
то добре,шо ти ся маєш тарганом .бо ти такий і є
показать весь комментарий
15.07.2020 16:23 Ответить
Нюхай портянки і не забивай свою порожню макітру мною, бо здурієш остаточно)))
показать весь комментарий
16.07.2020 14:55 Ответить
птн-пнх
показать весь комментарий
16.07.2020 15:35 Ответить
От тут я з тобою згоден.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:45 Ответить
А у вати чєлюсть не тієї системи.
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 9416
показать весь комментарий
14.07.2020 12:00 Ответить
Хай Бужансько-Дубиньські, розкажуть, скільки шкіл з українською мовою викладання, на россіі.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:01 Ответить
Можно обратиться в автономный Украинский округ в одну из колоний Московии и там всё узнать
показать весь комментарий
14.07.2020 12:07 Ответить
Долго тужился, чтобы пукнуть? А, бурято-пацак?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:12 Ответить
Вот видите,тогда обратитесь в Еврейский автономный округ , там вам китайцы всё расскажут
показать весь комментарий
14.07.2020 12:26 Ответить
Вони не розкажуть. Вони кацапські покидьки.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:08 Ответить
На росии, которая в поросячий визг верещит по поводу "угнетения руськагаварящих" в Украине, один гос. язык.
И хиба это не угнетение якутов, мордвы или удмуртов?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:55 Ответить
Мені насрать на якутів і мордву, хай вони не ображаються, але за їхні права мають боротися вони самі. А от питання про те, що на росії утискаються мовні права українців, ми повинні піднімати на всіх рівнях, в ОБСЄ, в ООН, всюди.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:41 Ответить
Украинцы, живущие на росии сами выбрали свой путь. Если они не торопятся возвращаться на Родину, значит их все устраивает. Например, в Канаде украинская диаспора делает все возможное, чтобы украинский язык, украинская культура и украинские традиции не канули в небытие.
А шо делает украинская диаспора на расии? Правильно, ничего. И почему мы должны переживать за тех, кому пох...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:47 Ответить
Не согласен категорически. Если бы московия была демократическим государством, где можно высказывать свое мнение и не бояться, как, например, в упомянутой Вами Канаде, я б согласился, А так - нет. Им нужна не просто поддержка, а защита, в том числе и от преследования за то, что они украинцы.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:23 Ответить
За такі ініциативи "нарцис" бужанській та іньше лайно має втрачати мандат депутата та вилітати з ВР після разяснювальної бесіди з СБУ... але це не при президенті какаяразніца.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:02 Ответить
Як у Пінчука на Свободі Слова було помітно як рве Україну політична вигода та доцільність -Юля б'є по бабушкам с дєдушками , Голос щось несміливо всямятку протискує аби вижити, Палиця (читаємо Бєня) пре на Зеленського, і тільки ПЄС хоче зібрати до купи залишки справжніх українців що вболівають за неї не за тарифи та ковбасу, а за основу основ - мову, освіту . Саме те, проти чого в розвалі України, разом з армією кинули Слуги Кремля найактивніші свої дії ... Разумков сучий регіонал міняє день розгляду закону Бужанського прямо в ефірі , щоб збити наплив активних українців на супротив... Боже! Збережи Україну!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:06 Ответить
мрази клоуны, на фронте трое погибших, а у них язык, игорный бизнес... Какой язык мрази ... вы о чём??? Япония- японский, Германия - немецкий, Америка- английский, Франция - французский, Україна - український...тчк.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:11 Ответить
Так, эти же гандоны не в окопах! А жаль!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:13 Ответить
Легше зустріти ведмедя в шахті ніж слугу народу в окопі.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:16 Ответить
Если мы заявляем, что Украина - демократическая сторона, то язык получения образования
должен выбирать обучающийся. Есть же в некоторых вузах группы, где обучение на английском, немецком. А сколько нашей молодежи обучается в Европе? И не на украинском. Это нас не волнует? А вот мотивация к изучению украинского языка должна быть просто прописана в правилах (требованиях) приема на работу.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:23 Ответить
Хочу учиться на суахили. Или на фарси. И шо?
Думай, шо пишешь.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:58 Ответить
у нас много людей говорит на фарси или суахили? Хорошо и полезно знать много языков. Однако, при знании многих языков большинство людей мыслят на родном языке. И качество обучения поэтому на родном языке выше - это доказанный факт. Это особенно важно для специальностей, которые важны для экономики страны - ученых, инженеров. А хорошая научная и инженерная литература - на английском, немецком, французском и русском языке. Про китайский не говорю потому, что сложен и потому, что многие китайские ученые и инженеры уже давно в США и говорят на английском. При отличном знании английского. немецкого, французского наши талантливые молодые специалисты также не остануться в Украине.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:56 Ответить
За державні гроші должно быть обучение исключительно державною мовою.
Са свои деньги - как в предыдущем комменте написано - учитесь хоть на фарси или суахили.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:27 Ответить
Принципы демократии:
Нагнуть, запрещать, нипущщать ...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:26 Ответить
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 6910
показать весь комментарий
14.07.2020 12:46 Ответить
когда там уже очередной митинг в Киеве? и увольте уже Авакова наконец с поста министра МВД, это подбавит процессу (эвакуации наркомана из президентского кабинета) динамики
показать весь комментарий
14.07.2020 12:57 Ответить
краще дати бужанському ...изди, і він сам зніме свій законопроект і засуне бєні в ...опу.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:26 Ответить
Софія Мелеграно
У вас землю вже забрали.
Нема землі - нема країни...((((((( То для чого вам мова?
Що ви колотитесь про мову і не колотитесь за землю?
Чи це відволікаючий момент від головного - кражі злодіями нашої української землі?
***
У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-rynke-zemli/
показать весь комментарий
14.07.2020 14:13 Ответить
проукраинские силы, а где они? выборы 2019 показали, что население страны на 2/3 из кремлеголовых овец и мовных не меньше, чем языковых.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:31 Ответить
 
 