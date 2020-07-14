Парубий о "языковом" законопроекте Бужанского: Призываю все украинские силы не допустить русификации образования

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает все украинские силы парламент объединиться и не допустить рассмотрения "языкового" закона нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Вместо того, чтобы осудить российскую агрессию, вместо того, чтобы бороться против оккупанта - вы здесь, в сердце Украины, боретесь против украинского языка. Сегодня утром мы прощались с Тарасом Матвиивым. А восемь лет назад Тарас Матвиив провел все ночи на языковом Майдане возле Украинского дома. Тогда мы защищали язык от закона Колесниченко - Кивалова. Потому и для Тараса Матвиива, и для любого патриота борьба за украинский язык и война против России на передовой - это та же война. Потому что война против Украины и России и политические преследования, которые делает нынешняя власть - это та же часть гибридной атаки России против Украины", - отметил Парубий.

От лица "Европейской Солидарности" Парубий обратился ко всем украинским силам в парлементе с призывом объединиться и не позволить вынесение и рассмотрение законопроекта 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

"Я хочу обратиться ко всем украинцам - 16 июля в 9 утра прийти сюда под стены ВР, чтобы совместно защитить украинский язык. И хочу обратиться также к "слугам народа", к монобильшинству. Наверное, многие из вас были на языковом Майдане 8 лет назад или держали кулаки за тех, кто ночевал возле Украинского дома. Сегодня и от нас зависит, и от каждого из вас зависит, будет ли этот вопрос вынесен или нет. Он получил отрицательное заключение комитета, Министерство образования против, Министерство финансов против. Убедите свое руководство не выносить его на рассмотрение. А инициаторам этого законопроекта я хочу сказать: не трогайте язык! Если посеете московский ветер - пожнете украинскую бурю. Слава Украине!" - подытожил экс-спикер.

Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Ранее, 18 марта, гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку. Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

