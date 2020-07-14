Парубий о "языковом" законопроекте Бужанского: Призываю все украинские силы не допустить русификации образования
Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий призывает все украинские силы парламент объединиться и не допустить рассмотрения "языкового" закона нардепа "Слуги народа" Максима Бужанского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Вместо того, чтобы осудить российскую агрессию, вместо того, чтобы бороться против оккупанта - вы здесь, в сердце Украины, боретесь против украинского языка. Сегодня утром мы прощались с Тарасом Матвиивым. А восемь лет назад Тарас Матвиив провел все ночи на языковом Майдане возле Украинского дома. Тогда мы защищали язык от закона Колесниченко - Кивалова. Потому и для Тараса Матвиива, и для любого патриота борьба за украинский язык и война против России на передовой - это та же война. Потому что война против Украины и России и политические преследования, которые делает нынешняя власть - это та же часть гибридной атаки России против Украины", - отметил Парубий.
От лица "Европейской Солидарности" Парубий обратился ко всем украинским силам в парлементе с призывом объединиться и не позволить вынесение и рассмотрение законопроекта 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".
"Я хочу обратиться ко всем украинцам - 16 июля в 9 утра прийти сюда под стены ВР, чтобы совместно защитить украинский язык. И хочу обратиться также к "слугам народа", к монобильшинству. Наверное, многие из вас были на языковом Майдане 8 лет назад или держали кулаки за тех, кто ночевал возле Украинского дома. Сегодня и от нас зависит, и от каждого из вас зависит, будет ли этот вопрос вынесен или нет. Он получил отрицательное заключение комитета, Министерство образования против, Министерство финансов против. Убедите свое руководство не выносить его на рассмотрение. А инициаторам этого законопроекта я хочу сказать: не трогайте язык! Если посеете московский ветер - пожнете украинскую бурю. Слава Украине!" - подытожил экс-спикер.
Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".
Ранее, 18 марта, гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку. Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.
02-07-2017 15:23
А також відновлять українські військово-морські бази на півострові.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що українські військові моряки прийдуть до анексованого Росією півострову Крим та повернуть його Україні, передає https://ukr.media/ Ukr.Media . Про це йдеться в його привітанні з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України, опублікованому на сайті парламенту.
"Переконаний, що українські військові моряки прийдуть до Криму, повернуть його Україні та відновлять наші військово-морські бази на півострові. Будьте завжди вірні синьо-жовтому прапору, який підняли ваші героїчні попередники на кораблях Українського військово-морського флоту у Криму в 1918 році", - закликав спікер ВР.
Він також перелічив переломні випадки в історії України, які можуть слугувати причинами відзначення Дня українського військово-морського флоту саме у липні.
"Саме у липні 907 року відбувся видатний морський похід великого київського князя Олега на Константинополь. Якраз після цього походу Олег залишив на воротах Царгороду свій щит - символ перемоги. У липні 1918 року було створено перше постійно діюче з'єднання кораблів ВМФ Української Держави, яке започаткувало модерний український військовий флот. Саме у липні, але вже 1996 року, відбулися перші в історії ВМС України оперативно-тактичні навчання "Море-96", - розповів Парубій.
При цьому спікер пригадав ще одну видатну подію з історії військово-морського флоту України, яка відбулася у липні 1992 року.
"Повстання на кораблі СКР-112. Військові моряки, які склали присягу на вірність України, одразу після проголошення Незалежності України піддавалися тиску і переслідуванню з боку командування Чорноморського флоту, яке зберігало вірність Москві. Росіяни не захотіли відпустити СКР-112. Розпочалися переслідування та перестрілка між кораблями, були задіяні навіть військові літаки. Та тільки завдяки мужності та відданості присязі й Україні сторожовий корабель СКР-112 підняв український державний прапор та перейшов до складу ВМС України. Ця подія стала символом народження нового військово-морського флоту України", - наголосив Парубій.
Но, чому особисті проблеми Парубія повіни бути проблемами всієї держави?
а вот лаптеляндии он бы пригодился за высший сорт
Если кто-то, живя в Украине не может или не хочет выучить украинский, он либо идиот, либо ватная сволочь.
Но разговаривать в быту или в неформальной обстановке - это право каждого выбирать язык общения.
А русский язык тоже бывает разным. Есть язык Сахарова, Галича, Ахеджаковой, а есть путина, дугина и жириновского. И это две большие разницы. Точно так же, как немецкий Гитлера отличается от немецкого Гете.
А вот ты, Алексей Иванович и есть собака, потому что правильно говорить не "на державній мові", а "державною мовою". Не плюндруй мову, скотино!
свинособака звичайно палить я в першому ж реченні.))
Да русский входит в семёрку мировых языков, но для Украины это язык оккупанта-агрессора и значит необязательно его изучение.
Кнут никогда ещё ничего хорошего не давал, а вот пряники всегда делали доброе.
Так, что изучайте все английский язык, русский уже не нужен.
Хочеться спитати у ВОНИ, а якщо половина громадян України будуть розмовляти на англійській мові, що тоді, хтось посміє рота відкривати?
Ніколи, ніхто не казав про "розмовляти тільки Українською" то мокшанські казки для ідіотів. Довго ж ти прокидався Українцем тут.
вот потому вам ,лахте,никогда не замаскироваться.все равно кокошник стырчить
дуй в свою избу и ***** обнуляй.пока он тебя не обнулил.
А портянки - нюхати, то твоє покликання і улюблена робота. Не можу тобі відмовити в тому - нюхай.
И хиба это не угнетение якутов, мордвы или удмуртов?
А шо делает украинская диаспора на расии? Правильно, ничего. И почему мы должны переживать за тех, кому пох...
должен выбирать обучающийся. Есть же в некоторых вузах группы, где обучение на английском, немецком. А сколько нашей молодежи обучается в Европе? И не на украинском. Это нас не волнует? А вот мотивация к изучению украинского языка должна быть просто прописана в правилах (требованиях) приема на работу.
Думай, шо пишешь.
Са свои деньги - как в предыдущем комменте написано - учитесь хоть на фарси или суахили.
Нагнуть, запрещать, нипущщать ...
У вас землю вже забрали.
Нема землі - нема країни...((((((( То для чого вам мова?
Що ви колотитесь про мову і не колотитесь за землю?
Чи це відволікаючий момент від головного - кражі злодіями нашої української землі?
***
У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-rynke-zemli/