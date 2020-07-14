Из-за давления САП и НАБУ мы будем вынуждены закрыть 6 птицефабрик, - Бахматюк
Агрохолдинг "Авангард" из-за отказа Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выполнить решение суда и закрыть дело о стабкредите VAB Банка, принадлежавшего Олегу Бахматюку, будет вынужден закрыть 6 птицефабрик.
Олег Бахматюк, владелец агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя куриных яиц в Украине, заявил, что из-за давления на бизнес со стороны НАБУ и САП, которые не выполняют решения Печерского районного суда и не закрывают незаконное дело против него, будет вынужден на протяжении месяца-двух закрыть шесть из 27 птицефабрик в различных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга.
"Это не шантаж, это вынужденные решения. Чтобы спасти 10 тыс. людей, 2,5 тыс. вынуждены будем уволить. Если потом еще через два месяца не изменится ситуация, то мне придется закрывать половину фабрик", - сказал Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина". "И каждому (уволенному .– ИФ) раздадим телефон (глав НАБУ и САП Артема) Сытника и (Назара) Холодницкого и скажем, что эти люди добили вас", - добавил бизнесмен.
Он напомнил, что Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда Киева от 5 июня этого года и отменил постановление экс-первого заместителя генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября прошлого года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года VAB Банку стабилизационного кредита 1,2 млрд грн. В то же время НАБУ и САП продолжают расследование. "Мы находимся в цейтноте: финансовом, экономическом, человеческом. (На решение о закрытии фабрик повлияло) все совокупно – любая война имеет начало и имеет завершение", - пояснил бизнесмен.
По его словам, выходом из ситуации могло бы быть заемное финансирование и докапитализация, в том числе с участием государства, к которому уже призывает и МВФ, однако все эти варианты из-за конфликта неприемлемы. "Единственный способ пережить колебания спроса – кредитный ресурс или вливание в капитал. И ту, и ту возможность у меня забрали. Как бизнесмен, я вынужден принимать решение и идти единственным возможным путем – урезанием расходов", - подчеркнул Бахматюк.
Бизнесмен добавил, что неоднократно обращался к президенту, правительству, Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц с предложением к взаимному согласию урегулировать конфликт, возникший после вывода с рынка принадлежавших ему VAB Банка и банка "Финансовая инициатива", однако безрезультатно. Он уточнил, что во взаимоотношениях с государством удалось реструктуризировать только долги перед Ощадбанком, тогда как с Укрэксимбанком ситуация пока не урегулирована. "Мы к нормальному диалогу всегда готовы. Если так пойдет дальше, осенью яйца будут нести Сытник, Холодницкий и активисты", - заявил Бахматюк.
Напомним, дело против Писарука и Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, как определил суд, касается получения рефинансирования от НБУ VAB банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергли обвинения НАБУ. Также детективы НАБУ подозреваются ГБР во вмешательстве в составление заведомо ложного экспертного заключения по этому делу.
еще можешь пересмотреть кино про приключения голобородька.
или сватов.
просто ты пока, похоже, не сидел без курятины.
как посидишь - оценишь.
у зеленых жопы вместо голов и говно вместо мозгов.
Если ты имеешь ввиду великодуховность и сракальность, то расскажи - в чём они?
Кто то откроет!!!!
Напугал ежика голой попой!!!
иначе не дойдет - так и будут "бороться с барыхами".
а вот когда без "барых" жрать нечего станет - тогда "барыхи" сразу покажутся белыми и пушистыми...
Ибо чего-то сумления бируть...
Тем сетям вдесятеро выгодней договориться с Рябой о стабильных поставках со скидкой.
Ибо птицефабрика - это завод. Ну, поменьше, чем комбинат Ильича, но уж поболе, чем Арсенал.
И построить его с пол-пинка не получится.
А вот прихлопнуть - эт пжлста, зебилы вон успешно справляются
а почему ж никто не открывает ничего, дядя?
пока только закрывают, как можно видеть...
- Янукович - ідіот! - кгбіст.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2336559866648951?__cft__[0]=AZVDjOMWWd4Hl41ikzWFzCor8479OgVGGF8fb1P15J1vS3CxsmHxhBZvlLRfzNDZPpa5C_fZzp6YlgtV4zaZD7rvNgm0n0Z4rOe3vzg_NJX2yrkP-BirsyB5fwing_ZJfxV5llB19DR5C8JaXlGZovswaKRdrc5Xg9e1gxhvQ3K8rg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 липня о 15:23 ·
В своем слезливом письме к послам «Большой семерки» о том, как его, бедного, притесняют, пытаясь отжать «Укрлэндфарминг», Олег Бахматюк забыл указать одну маленькую, крошечную деталь.
О том, что его долг составляет 30 млрд гривен - в том числе, перед Фондом гарантирования вкладов, НБУ и госбанками.
И о том, что в свое время он собственноручно угробил свои банки - VAB и «Финансовая инициатива»: набирал и не отдавал кредиты, использовал рефинансирование НБУ не для поддержки банков, а для нужд собственного бизнеса.
И теперь, очевидно, в Бахматюке борются два противоречивых желания.
С одной стороны - ужасно не хочется отдавать эти деньги (да и где их взять, такую-то сумму?!).
С другой - хочется остаться в глазах остальных, особенно, Запада, респектабельным бизнесменом, которого преследуют не по делу, а потому что хотят отжать принадлежащую ему компанию.
Желание понятно, только вот в G7 тоже не дураки сидят.
Они все прекрасно знают и понимают. Так что, Олег Романович, с письмом этим промашка у вас вышла…
https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__%5b0%5d=AZUhvOFoM455PSH-UP8a9E-CyQpybktAcYDE__5oPKEn8qhLHAbEfqcHEq9AavpZ-hBT-JTHGYi-mdEqdqQB7_SXBr7kniIekb65Q4KD4vYXPGholpAm2STLB4HQ420VSHN-******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Страсти
БАХ И МАТ
На вопрос «кто виноват?» на этой неделе власть отвечала предельно четко. Даже четенько. Порошенко, Гонтарева, Рожкова и НБУ в целом, Омелян, Стерненко.
А кто не виноват? А не виноват оказался Бахматюк. Славный парень, который сейчас в Вене, потому что украл у государства 30 млрд грн. У государства - это означает у каждого украинца. Так как деньги, которые Бахматюк вывел из двух своих банков VAB и "Финансовая инициатива", были компенсированы за счет наших налогов.
Бахматюк - это такой Коломойский на минималках. Разница в том, что Коломойский всегда исповедовал философию пирата, грабящего государственные корабли, а Бахматюк пытался развивать свой аграрный бизнес и толкать свои яйца по всему миру.
Назанимал под разрастающееся хозяйство миллиарды внутри страны и у зарубежных инвесторов, но грянул 2014, и дебет с кредитом у Олега не сошелся. Типичная история. Но Олега это совсем не расстроило и не сломило, он начал занимать новые миллиарды, благо, что тогдашний глава НБУ Кубив, очень тонко своего друга Олега понимал, и банки Бахматюка стали третьими по объемам рефинансирования в 2014 году после Коломойского и Лагуна, получив 13,8 млрд грн.
Кстати, Кубив и дальше лоббировал Бахматюка уже на посту вице-премьера, когда стало окончательно ясно, что рефинанс украден, и рассказывал, что «в случае с агрохолдингом Бахматюка нужен мудрый и хозяйственный подход», и «надо защищать своего производителя». То есть, Олега надо понять и простить, говорил нам Кубив.
Выпотрошенные Бахматюком банки начали валиться, и Гонтарева вывела их с рынка.
При этом Бахматюк долго не мог взять в толк, что Гонтаревой нельзя отлистать, как тому же Кубиву. Просто отказывался в это верить, предполагая, что просто сумма недостаточная. А Олег в этих вопросах совсем не скупился, и его юристы, которые занимались заносами, приходя в "Укрлэндфарминг" юными выпускниками вузов, за год-два становились миллионерами - на откатах от взяток судьям и чиновникам.
Когда стало ясно, что финансовая инициатива в этот раз не зашла, Бахматюк начал «шатать» НБУ. Сначала сам, а затем на паях с Коломойским.
Связано это было с тем, что Гонтарева открыла масштабное преследование Бахматюка, требуя вернуть рефинансирование НБУ на более чем 10 млрд грн. Именно тогда в ответ на эти иски и были разработаны и запущены все эти вирусные смыслы про «банкопад, уничтожение финансовой системы, разграбление банков и расхищение средств вкладчиков» и прочие мемчики, которые можно освежить в памяти, открыв любой пост Саши Дубинского того периода. Опять-таки денег на эти кампании ни Олег, ни Игорь Валерьевич не жалели. И шатали не только медийно и уличными акциями, но и через абонентский подкуп депутатов, в том числе и БПП.
Дела по банкам Бахматюка расследовали параллельно Нацполиция и НАБУ. При этом Нацполиция захоранивала, а НАБУ пыталось рыть, начав расследование еще в 2016 году. Но, как всегда, бездарно и внутренними процессами разложения. Чтобы тормозить НАБУ, Бахматюк использовал своего кума - заместителя Сытника Анатолия Новака. Примерно с 2017 года Сытника через людей Бахматюка и Новака начали «отдыхать» и записывать в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны». Таким образом, за 3 года НАБУ не смогло передать дело в суд, и нынешние стоны Сытника просто смешно слышать.
А в 2019 году Луценко сделал ход конем и передал дело НАБУ в Нацполицию. По одной из версий - при полном согласии Сытника. По крайней мере, никаких особых протестов от НАБУ тогда не было. Подвал стороннего предприятия, где полиция хранила 100 томов дела, постиг досадный форс-мажор - все залило водой, еще несколько томов просто пропали.
В общем, летом прошлого года дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Но вот в конце октября в НАБУ приехал Зеленский и поставил новые задачи: а что там у нас с расхитителями банков? Дайте результат до Нового года. Сделано это было в ответ на прозвучавший накануне призыв МВФ к украинской власти расследовать преступления по выводу денег из банков. При этом МВФ-то, конечно, имел в виду Коломойского, а президент поставил задачу НАБУ по Бахматюку. Вы просили расследования преступлений по выводу денег из банков, Кристалина Георгиевна, вот вам расследования.
Придумал это иезуитское изящество, разумеется, не Зеленский, а Богдан, и, похоже, при творческой поддержке Коломойского.
И только после этой демонстрации перспектив Бахматюка принимает Богдан. Глава Офиса президента устраивает личную аудиенцию подозреваемому в хищениях, ну разве не прелесть? Наверное, о Рахманинове говорили, о сельском хозяйстве? Но не договорились, похоже, слишком много Андрей запросил. Потом, в декабре Бахматюк начнёт рассказывать о том, что Богдан его заказал и хотел отжать бизнес, но тогда ему спокойно дают выехать из страны, и 22 ноября прошлого года объявляют в розыск.
Бахматюк и тут не грустит, и из-за границы вовсю бодрит Сытника, устраивая шоу под НАБУ и Кабмином с гоняющими по Грушевского фурами с огромными портретами Сытника и лозунгами с требованиями его отставки на них. К фурам в центре города, заметим, никаких претензий нет у полиции. Словом, все как всегда.
Потом приходит Ермак, и дела начинают идти лучше. Защита Бахматюка оспаривает в Печерском суде постановление прокуратуры о возобновлении против него дела. И успешно. 5 июня суд принимает решение дело закрыть. И Венедиктова, посыпая голову пеплом, горестно сожалея и говоря «ай-ай-ай, какое незаконное решение», это дело и закрывает. Хотя сомнительна сама правомерность рассмотрения дела районным судом, а не ВАКСом, и Венедиктова прекрасно знает, что решение Печерского суда оспаривается САП в Апелляционной палате ВАКС.
И все, кто говорит о том, что Бахматюк что-то кому-то «заносил» и с кем-то за что-то рассчитывался - это люди, ищущие хайпа.
А Олег - не такой. И Генпрокурор - не такая. И президент - не такой, и вся его команда, которой иногда в спортивных сумках носят кэш, не такая.
И поэтому абсолютно логично, что и ситуация в стране - тоже не такая. Как должна или хотя бы могла бы быть.
Ну а на следующей неделе ждем новых триумфальных известий - снятия Бахматюка с розыска и допроса Порошенко по обвинению в захвате власти, которое вовремя успел заметить Портнов.
Карнавал продолжается.
Але надія на те, що збанкрутілі птафофабрики перейдуть у власність держави і будуть приносити прибуток в бюджет, або будуть вигідно продані іншим виробникам - примарна, не здісненна при цій владі.
може серед олігархів і трапляються більш-менш порядні люди(особисто сам не вірю), та тільки не в нашій країні.
поскольку за год на "барыгу" не нашли просто НИ-ЧЕ-ГО (от слова "ноль") - то, надо полагать, Бахматюк тоже совершенно нормальный мужик.
У которого вся вина - не захотел отдать свои фабрики представителям богоизбранного народа.
Дивно це...
День и ночь, по кирпичику, потный весь, строит 27 птицефабрик в различных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга.....
А тут такое!