Из-за давления САП и НАБУ мы будем вынуждены закрыть 6 птицефабрик, - Бахматюк

Агрохолдинг "Авангард" из-за отказа Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выполнить решение суда и закрыть дело о стабкредите VAB Банка, принадлежавшего Олегу Бахматюку, будет вынужден закрыть 6 птицефабрик.

Олег Бахматюк, владелец агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя куриных яиц в Украине, заявил, что из-за давления на бизнес со стороны НАБУ и САП, которые не выполняют решения Печерского районного суда и не закрывают незаконное дело против него, будет вынужден на протяжении месяца-двух закрыть шесть из 27 птицефабрик в различных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга.

"Это не шантаж, это вынужденные решения. Чтобы спасти 10 тыс. людей, 2,5 тыс. вынуждены будем уволить. Если потом еще через два месяца не изменится ситуация, то мне придется закрывать половину фабрик", - сказал Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина". "И каждому (уволенному .– ИФ) раздадим телефон (глав НАБУ и САП Артема) Сытника и (Назара) Холодницкого и скажем, что эти люди добили вас", - добавил бизнесмен.

Он напомнил, что Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда Киева от 5 июня этого года и отменил постановление экс-первого заместителя генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября прошлого года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года VAB Банку стабилизационного кредита 1,2 млрд грн. В то же время НАБУ и САП продолжают расследование. "Мы находимся в цейтноте: финансовом, экономическом, человеческом. (На решение о закрытии фабрик повлияло) все совокупно – любая война имеет начало и имеет завершение", - пояснил бизнесмен.

По его словам, выходом из ситуации могло бы быть заемное финансирование и докапитализация, в том числе с участием государства, к которому уже призывает и МВФ, однако все эти варианты из-за конфликта неприемлемы. "Единственный способ пережить колебания спроса – кредитный ресурс или вливание в капитал. И ту, и ту возможность у меня забрали. Как бизнесмен, я вынужден принимать решение и идти единственным возможным путем – урезанием расходов", - подчеркнул Бахматюк.

Бизнесмен добавил, что неоднократно обращался к президенту, правительству, Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц с предложением к взаимному согласию урегулировать конфликт, возникший после вывода с рынка принадлежавших ему VAB Банка и банка "Финансовая инициатива", однако безрезультатно. Он уточнил, что во взаимоотношениях с государством удалось реструктуризировать только долги перед Ощадбанком, тогда как с Укрэксимбанком ситуация пока не урегулирована. "Мы к нормальному диалогу всегда готовы. Если так пойдет дальше, осенью яйца будут нести Сытник, Холодницкий и активисты", - заявил Бахматюк.

Напомним, дело против Писарука и Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, как определил суд, касается получения рефинансирования от НБУ VAB банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергли обвинения НАБУ. Также детективы НАБУ подозреваются ГБР во вмешательстве в составление заведомо ложного экспертного заключения по этому делу.