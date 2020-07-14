РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5295 посетителей онлайн
Новости
5 342 62

Из-за давления САП и НАБУ мы будем вынуждены закрыть 6 птицефабрик, - Бахматюк

Из-за давления САП и НАБУ мы будем вынуждены закрыть 6 птицефабрик, - Бахматюк

Агрохолдинг "Авангард" из-за отказа Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выполнить решение суда и закрыть дело о стабкредите VAB Банка, принадлежавшего Олегу Бахматюку, будет вынужден закрыть 6 птицефабрик.

Олег Бахматюк, владелец агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя куриных яиц в Украине, заявил, что из-за давления на бизнес со стороны НАБУ и САП, которые не выполняют решения Печерского районного суда и не закрывают незаконное дело против него, будет вынужден на протяжении месяца-двух закрыть шесть из 27 птицефабрик в различных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга.

"Это не шантаж, это вынужденные решения. Чтобы спасти 10 тыс. людей, 2,5 тыс. вынуждены будем уволить. Если потом еще через два месяца не изменится ситуация, то мне придется закрывать половину фабрик", - сказал Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина". "И каждому (уволенному .– ИФ) раздадим телефон (глав НАБУ и САП Артема) Сытника и (Назара) Холодницкого и скажем, что эти люди добили вас", - добавил бизнесмен.

Он напомнил, что Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда Киева от 5 июня этого года и отменил постановление экс-первого заместителя генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября прошлого года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года VAB Банку стабилизационного кредита 1,2 млрд грн. В то же время НАБУ и САП продолжают расследование. "Мы находимся в цейтноте: финансовом, экономическом, человеческом. (На решение о закрытии фабрик повлияло) все совокупно – любая война имеет начало и имеет завершение", - пояснил бизнесмен.

По его словам, выходом из ситуации могло бы быть заемное финансирование и докапитализация, в том числе с участием государства, к которому уже призывает и МВФ, однако все эти варианты из-за конфликта неприемлемы. "Единственный способ пережить колебания спроса – кредитный ресурс или вливание в капитал. И ту, и ту возможность у меня забрали. Как бизнесмен, я вынужден принимать решение и идти единственным возможным путем – урезанием расходов", - подчеркнул Бахматюк.

Бизнесмен добавил, что неоднократно обращался к президенту, правительству, Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц с предложением к взаимному согласию урегулировать конфликт, возникший после вывода с рынка принадлежавших ему VAB Банка и банка "Финансовая инициатива", однако безрезультатно. Он уточнил, что во взаимоотношениях с государством удалось реструктуризировать только долги перед Ощадбанком, тогда как с Укрэксимбанком ситуация пока не урегулирована. "Мы к нормальному диалогу всегда готовы. Если так пойдет дальше, осенью яйца будут нести Сытник, Холодницкий и активисты", - заявил Бахматюк.

Напомним, дело против Писарука и Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, как определил суд, касается получения рефинансирования от НБУ VAB банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергли обвинения НАБУ. Также детективы НАБУ подозреваются ГБР во вмешательстве в составление заведомо ложного экспертного заключения по этому делу.

Автор: 

НАБУ (4545) Бахматюк Олег (164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Свистешь чистейшей воды. Во-первых сокращение поголовья птицы на всех птицефабриках в тч и Авангарда начался еще в марте месяце ,когда цена на опте опустилась ниже 9 грн ,это ниже себестоимости на 3-4 грн. У далось выравнять ситуацию ,в период поста торговали 15-16 грн.Сейчас опустилоась ниже 10 грн.Но это нормальная цена для лета.Дело другое под этот шум аферист Бахматюк втирает брехню таким людям как Бутусов и самое главное не нужно отдавать 500 млн долл занятые на Лондонской бирже,сначала было оправдание ,что война на Донбассе ,а там Бахматюк скупил весь хлам птицефабрик ,теперь не дают работать правоохоронные органы
показать весь комментарий
14.07.2020 12:00 Ответить
+8
https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__[0]=AZVDjOMWWd4Hl41ikzWFzCor8479OgVGGF8fb1P15J1vS3CxsmHxhBZvlLRfzNDZPpa5C_fZzp6YlgtV4zaZD7rvNgm0n0Z4rOe3vzg_NJX2yrkP-BirsyB5fwing_ZJfxV5llB19DR5C8JaXlGZovswaKRdrc5Xg9e1gxhvQ3K8rg&__tn__=-UC%2CP-R Страсти

https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2336559866648951?__cft__[0]=AZVDjOMWWd4Hl41ikzWFzCor8479OgVGGF8fb1P15J1vS3CxsmHxhBZvlLRfzNDZPpa5C_fZzp6YlgtV4zaZD7rvNgm0n0Z4rOe3vzg_NJX2yrkP-BirsyB5fwing_ZJfxV5llB19DR5C8JaXlGZovswaKRdrc5Xg9e1gxhvQ3K8rg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 липня о 15:23 ·

В своем слезливом письме к послам «Большой семерки» о том, как его, бедного, притесняют, пытаясь отжать «Укрлэндфарминг», Олег Бахматюк забыл указать одну маленькую, крошечную деталь.
О том, что его долг составляет 30 млрд гривен - в том числе, перед Фондом гарантирования вкладов, НБУ и госбанками.
И о том, что в свое время он собственноручно угробил свои банки - VAB и «Финансовая инициатива»: набирал и не отдавал кредиты, использовал рефинансирование НБУ не для поддержки банков, а для нужд собственного бизнеса.

И теперь, очевидно, в Бахматюке борются два противоречивых желания.

С одной стороны - ужасно не хочется отдавать эти деньги (да и где их взять, такую-то сумму?!).
С другой - хочется остаться в глазах остальных, особенно, Запада, респектабельным бизнесменом, которого преследуют не по делу, а потому что хотят отжать принадлежащую ему компанию.

Желание понятно, только вот в G7 тоже не дураки сидят.
Они все прекрасно знают и понимают. Так что, Олег Романович, с письмом этим промашка у вас вышла…
показать весь комментарий
14.07.2020 12:02 Ответить
+6
Много букв, но по делу.) Для тех, кому действительно интересно.

https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__%5b0%5d=AZUhvOFoM455PSH-UP8a9E-CyQpybktAcYDE__5oPKEn8qhLHAbEfqcHEq9AavpZ-hBT-JTHGYi-mdEqdqQB7_SXBr7kniIekb65Q4KD4vYXPGholpAm2STLB4HQ420VSHN-******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Страсти
БАХ И МАТ

На вопрос «кто виноват?» на этой неделе власть отвечала предельно четко. Даже четенько. Порошенко, Гонтарева, Рожкова и НБУ в целом, Омелян, Стерненко.
А кто не виноват? А не виноват оказался Бахматюк. Славный парень, который сейчас в Вене, потому что украл у государства 30 млрд грн. У государства - это означает у каждого украинца. Так как деньги, которые Бахматюк вывел из двух своих банков VAB и "Финансовая инициатива", были компенсированы за счет наших налогов.
Бахматюк - это такой Коломойский на минималках. Разница в том, что Коломойский всегда исповедовал философию пирата, грабящего государственные корабли, а Бахматюк пытался развивать свой аграрный бизнес и толкать свои яйца по всему миру.
Назанимал под разрастающееся хозяйство миллиарды внутри страны и у зарубежных инвесторов, но грянул 2014, и дебет с кредитом у Олега не сошелся. Типичная история. Но Олега это совсем не расстроило и не сломило, он начал занимать новые миллиарды, благо, что тогдашний глава НБУ Кубив, очень тонко своего друга Олега понимал, и банки Бахматюка стали третьими по объемам рефинансирования в 2014 году после Коломойского и Лагуна, получив 13,8 млрд грн.
Кстати, Кубив и дальше лоббировал Бахматюка уже на посту вице-премьера, когда стало окончательно ясно, что рефинанс украден, и рассказывал, что «в случае с агрохолдингом Бахматюка нужен мудрый и хозяйственный подход», и «надо защищать своего производителя». То есть, Олега надо понять и простить, говорил нам Кубив.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зедобули!
показать весь комментарий
14.07.2020 11:49 Ответить
Как минимум для 73% персонала ета новость должна стать таким же праздніком, как взятіє Рєйхстага в 1945ом.😁
показать весь комментарий
14.07.2020 11:52 Ответить
Ты не поверишь, но взятие рейхстага действительно праздник для всех разумных существ независимо от политики и национальности!
показать весь комментарий
14.07.2020 11:55 Ответить
мы рады за тебя - ты будешь сидеть без курятины, но тебя будет согревать мысль о взятии рейхстага
еще можешь пересмотреть кино про приключения голобородька.
или сватов.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:59 Ответить
Убого. Это не работает.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:00 Ответить
еще каааак работает!
просто ты пока, похоже, не сидел без курятины.
как посидишь - оценишь.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:03 Ответить
Прикольно так, набраться кредитов, не отдавать их, а потом хныкать, что вот как закрою свой бизнес, как станет всем вам плохо...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:03 Ответить
нехай би продав щось, якісь яхти, вілли,машини, там вистачить всі проблеми вирішити, але ж ні шкода, краще ще взяти грошей
показать весь комментарий
15.07.2020 10:34 Ответить
Отож. Жадоба.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:02 Ответить
Бахматюк только яйцо производит.И я вас прошу свято место пусто не бывает
показать весь комментарий
14.07.2020 12:06 Ответить
Сравнение было по уровню эмоциональности...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:03 Ответить
Бєзусловно, поетому позволь мнє, от ліца всех разумних людей, поздравіть єтіх сущєств с праздніком повторного взятія Рєйхстага.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:03 Ответить
Нехай ті 2500 працівників з сімями і мисками, ложками та кастрюлями пруть на Банкову або Конча Заспу. І бажано пішки до Києві, може 250 000 людей і дійде з ними до Києва
показать весь комментарий
14.07.2020 12:02 Ответить
Это обыкновенный шантаж со стороны Бахмателло
показать весь комментарий
14.07.2020 12:04 Ответить
а с зелеными талпайопами иначе нельзя.
у зеленых жопы вместо голов и говно вместо мозгов.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:19 Ответить
Побєда за побєдой! Ну што, зебіли, вас уже сдєлалі ілі єщьо нєт?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:49 Ответить
Це перемога?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:52 Ответить
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
показать весь комментарий
14.07.2020 11:53 Ответить
То металлурги шантажируют, то химики, то аграрии, теперь этот еще... бедные несчастные! Набрались невозвратных кредитов, миллиарды зарабатывают, дотации получают- все равно плохо бедным буржуям!
показать весь комментарий
14.07.2020 11:54 Ответить
Коммуняка, расскажи об успехах хоть одной коммуняцкой страны.
Если ты имеешь ввиду великодуховность и сракальность, то расскажи - в чём они?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:05 Ответить
Закрывай!
Кто то откроет!!!!
Напугал ежика голой попой!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 11:55 Ответить
Я даже знаю кто откроет...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:57 Ответить
Какой же у нас разносторонне развитая бородатая бабушка!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:28 Ответить
бахматюк лакомый кусочек для зеленой плесени)) его курятина продается даже в европе,зарабатывает хорошо,пора делиться))
показать весь комментарий
14.07.2020 11:55 Ответить
Да Бахматюк для вашего сведения ( кстати аферист чистейшей воды ) ,мясо бройлеров не производит ,он делает только гоголь- моголь
показать весь комментарий
14.07.2020 12:03 Ответить
Вишь ты, а вернуться в Украину Бахматюку таки сцыкотно
показать весь комментарий
14.07.2020 11:56 Ответить
Согласен полностью ,Украл и начинает торг ,я верну ,но не все и не сразу....
показать весь комментарий
14.07.2020 12:02 Ответить
Нужно ещё добавить "...может быть..."
показать весь комментарий
14.07.2020 12:13 Ответить
зебильное население должно малость поголодать.

иначе не дойдет - так и будут "бороться с барыхами".

а вот когда без "барых" жрать нечего станет - тогда "барыхи" сразу покажутся белыми и пушистыми...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:57 Ответить
А вы промышленную курятину покупаете? В Киеве супермаркеты собственным разведением обзавелись и успешно конкурируют и с нашей рябой и с гавриливськими курчатами.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:20 Ответить
нельзя ли поподробнее: где и когда сети типа Билла, В-Кишеня и т.п. построили СОБСТВЕННЬЕ ПТИЦЕФАБРИКИ?

Ибо чего-то сумления бируть...
Тем сетям вдесятеро выгодней договориться с Рябой о стабильных поставках со скидкой.
Ибо птицефабрика - это завод. Ну, поменьше, чем комбинат Ильича, но уж поболе, чем Арсенал.
И построить его с пол-пинка не получится.
А вот прихлопнуть - эт пжлста, зебилы вон успешно справляются
показать весь комментарий
14.07.2020 12:53 Ответить
Свято место пусто не бывает. Эти закроют другие откроют.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:57 Ответить
падение промпроизводства за год зеленожопого правления - 25 %.
а почему ж никто не открывает ничего, дядя?
пока только закрывают, как можно видеть...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:01 Ответить
Что скажут, то и будет, за бугром виднее. Центр управления где? Порохне известно, у них не спрашиваю.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:58 Ответить
- Янукович масон? - журналіст.

- Янукович - ідіот! - кгбіст.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:01 Ответить
Свистешь чистейшей воды. Во-первых сокращение поголовья птицы на всех птицефабриках в тч и Авангарда начался еще в марте месяце ,когда цена на опте опустилась ниже 9 грн ,это ниже себестоимости на 3-4 грн. У далось выравнять ситуацию ,в период поста торговали 15-16 грн.Сейчас опустилоась ниже 10 грн.Но это нормальная цена для лета.Дело другое под этот шум аферист Бахматюк втирает брехню таким людям как Бутусов и самое главное не нужно отдавать 500 млн долл занятые на Лондонской бирже,сначала было оправдание ,что война на Донбассе ,а там Бахматюк скупил весь хлам птицефабрик ,теперь не дают работать правоохоронные органы
показать весь комментарий
14.07.2020 12:00 Ответить
https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__[0]=AZVDjOMWWd4Hl41ikzWFzCor8479OgVGGF8fb1P15J1vS3CxsmHxhBZvlLRfzNDZPpa5C_fZzp6YlgtV4zaZD7rvNgm0n0Z4rOe3vzg_NJX2yrkP-BirsyB5fwing_ZJfxV5llB19DR5C8JaXlGZovswaKRdrc5Xg9e1gxhvQ3K8rg&__tn__=-UC%2CP-R Страсти

https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2336559866648951?__cft__[0]=AZVDjOMWWd4Hl41ikzWFzCor8479OgVGGF8fb1P15J1vS3CxsmHxhBZvlLRfzNDZPpa5C_fZzp6YlgtV4zaZD7rvNgm0n0Z4rOe3vzg_NJX2yrkP-BirsyB5fwing_ZJfxV5llB19DR5C8JaXlGZovswaKRdrc5Xg9e1gxhvQ3K8rg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 липня о 15:23 ·

В своем слезливом письме к послам «Большой семерки» о том, как его, бедного, притесняют, пытаясь отжать «Укрлэндфарминг», Олег Бахматюк забыл указать одну маленькую, крошечную деталь.
О том, что его долг составляет 30 млрд гривен - в том числе, перед Фондом гарантирования вкладов, НБУ и госбанками.
И о том, что в свое время он собственноручно угробил свои банки - VAB и «Финансовая инициатива»: набирал и не отдавал кредиты, использовал рефинансирование НБУ не для поддержки банков, а для нужд собственного бизнеса.

И теперь, очевидно, в Бахматюке борются два противоречивых желания.

С одной стороны - ужасно не хочется отдавать эти деньги (да и где их взять, такую-то сумму?!).
С другой - хочется остаться в глазах остальных, особенно, Запада, респектабельным бизнесменом, которого преследуют не по делу, а потому что хотят отжать принадлежащую ему компанию.

Желание понятно, только вот в G7 тоже не дураки сидят.
Они все прекрасно знают и понимают. Так что, Олег Романович, с письмом этим промашка у вас вышла…
показать весь комментарий
14.07.2020 12:02 Ответить
По стопам "шахтера" Ахмедова двинулся "птицевод" Бахматюк. Откровенный шантаж слабеющей власти Зеленского становится обычной формой общения. Бахматюк заявил об увольнении 2,5 тысяч работников птицефабрик. Причина - отказ САП и НАБУ закрыть дело о стабилизационном кредите VAB Банку, принадлежавшему Бахматюку.(с)
показать весь комментарий
14.07.2020 12:05 Ответить
Много букв, но по делу.) Для тех, кому действительно интересно.

https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__%5b0%5d=AZUhvOFoM455PSH-UP8a9E-CyQpybktAcYDE__5oPKEn8qhLHAbEfqcHEq9AavpZ-hBT-JTHGYi-mdEqdqQB7_SXBr7kniIekb65Q4KD4vYXPGholpAm2STLB4HQ420VSHN-******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Страсти
БАХ И МАТ

На вопрос «кто виноват?» на этой неделе власть отвечала предельно четко. Даже четенько. Порошенко, Гонтарева, Рожкова и НБУ в целом, Омелян, Стерненко.
А кто не виноват? А не виноват оказался Бахматюк. Славный парень, который сейчас в Вене, потому что украл у государства 30 млрд грн. У государства - это означает у каждого украинца. Так как деньги, которые Бахматюк вывел из двух своих банков VAB и "Финансовая инициатива", были компенсированы за счет наших налогов.
Бахматюк - это такой Коломойский на минималках. Разница в том, что Коломойский всегда исповедовал философию пирата, грабящего государственные корабли, а Бахматюк пытался развивать свой аграрный бизнес и толкать свои яйца по всему миру.
Назанимал под разрастающееся хозяйство миллиарды внутри страны и у зарубежных инвесторов, но грянул 2014, и дебет с кредитом у Олега не сошелся. Типичная история. Но Олега это совсем не расстроило и не сломило, он начал занимать новые миллиарды, благо, что тогдашний глава НБУ Кубив, очень тонко своего друга Олега понимал, и банки Бахматюка стали третьими по объемам рефинансирования в 2014 году после Коломойского и Лагуна, получив 13,8 млрд грн.
Кстати, Кубив и дальше лоббировал Бахматюка уже на посту вице-премьера, когда стало окончательно ясно, что рефинанс украден, и рассказывал, что «в случае с агрохолдингом Бахматюка нужен мудрый и хозяйственный подход», и «надо защищать своего производителя». То есть, Олега надо понять и простить, говорил нам Кубив.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:05 Ответить
Но после доброго к госфинансам Кубива пришла злая Гонтарева, которая банки Бахматюка перестала заливать деньгами. Последний рефинанс в 1,2 млрд, который в дальнейшем стал главным кейсом расследования НАБУ, Бахматюк получил в 2014, подделав документацию по залогам, и все эти деньги тут же вывел через связанные компании. С вкладчиками рассчитываться было нечем, а новых кредитов НБУ уже не давал.
Выпотрошенные Бахматюком банки начали валиться, и Гонтарева вывела их с рынка.
При этом Бахматюк долго не мог взять в толк, что Гонтаревой нельзя отлистать, как тому же Кубиву. Просто отказывался в это верить, предполагая, что просто сумма недостаточная. А Олег в этих вопросах совсем не скупился, и его юристы, которые занимались заносами, приходя в "Укрлэндфарминг" юными выпускниками вузов, за год-два становились миллионерами - на откатах от взяток судьям и чиновникам.
Когда стало ясно, что финансовая инициатива в этот раз не зашла, Бахматюк начал «шатать» НБУ. Сначала сам, а затем на паях с Коломойским.
Связано это было с тем, что Гонтарева открыла масштабное преследование Бахматюка, требуя вернуть рефинансирование НБУ на более чем 10 млрд грн. Именно тогда в ответ на эти иски и были разработаны и запущены все эти вирусные смыслы про «банкопад, уничтожение финансовой системы, разграбление банков и расхищение средств вкладчиков» и прочие мемчики, которые можно освежить в памяти, открыв любой пост Саши Дубинского того периода. Опять-таки денег на эти кампании ни Олег, ни Игорь Валерьевич не жалели. И шатали не только медийно и уличными акциями, но и через абонентский подкуп депутатов, в том числе и БПП.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:06 Ответить
Все это время Бахматюк рассказывал, что готов отдавать долги, ну не сразу, конечно, потому что денег нет, а в рассрочку лет на 20-30 по проценту в год, но почему-то НБУ идти навстречу не хочет, и из-за неконструктивной позиции НБУ никто ему больше не дает кредита, а внешние кредиторы и партнёры о сотрудничестве с ним и слышать не хотят. То есть, для Бахматюка НБУ был куда более страшным, чем силовики, которые вели по нему расследования, и с которыми он разными способами «решал».
Дела по банкам Бахматюка расследовали параллельно Нацполиция и НАБУ. При этом Нацполиция захоранивала, а НАБУ пыталось рыть, начав расследование еще в 2016 году. Но, как всегда, бездарно и внутренними процессами разложения. Чтобы тормозить НАБУ, Бахматюк использовал своего кума - заместителя Сытника Анатолия Новака. Примерно с 2017 года Сытника через людей Бахматюка и Новака начали «отдыхать» и записывать в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны». Таким образом, за 3 года НАБУ не смогло передать дело в суд, и нынешние стоны Сытника просто смешно слышать.
А в 2019 году Луценко сделал ход конем и передал дело НАБУ в Нацполицию. По одной из версий - при полном согласии Сытника. По крайней мере, никаких особых протестов от НАБУ тогда не было. Подвал стороннего предприятия, где полиция хранила 100 томов дела, постиг досадный форс-мажор - все залило водой, еще несколько томов просто пропали.
В общем, летом прошлого года дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Но вот в конце октября в НАБУ приехал Зеленский и поставил новые задачи: а что там у нас с расхитителями банков? Дайте результат до Нового года. Сделано это было в ответ на прозвучавший накануне призыв МВФ к украинской власти расследовать преступления по выводу денег из банков. При этом МВФ-то, конечно, имел в виду Коломойского, а президент поставил задачу НАБУ по Бахматюку. Вы просили расследования преступлений по выводу денег из банков, Кристалина Георгиевна, вот вам расследования.
Придумал это иезуитское изящество, разумеется, не Зеленский, а Богдан, и, похоже, при творческой поддержке Коломойского.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:07 Ответить
Потому что после визита Зе главной мишенью становится не столько Бахматюк, сколько бывший заместитель Гонтаревой Писарук, работавший затем в МВФ. Элегантно же - МВФ просит расследований, вот вашего же экс-менеджера и порасследуем. Рябошапка через своего зама Касько реанимирует закрытое Нацполом дело и передает его НАБУ, и то объявляет подозрения - Писаруку, Гончаруку и еще ряду фигурантов.
И только после этой демонстрации перспектив Бахматюка принимает Богдан. Глава Офиса президента устраивает личную аудиенцию подозреваемому в хищениях, ну разве не прелесть? Наверное, о Рахманинове говорили, о сельском хозяйстве? Но не договорились, похоже, слишком много Андрей запросил. Потом, в декабре Бахматюк начнёт рассказывать о том, что Богдан его заказал и хотел отжать бизнес, но тогда ему спокойно дают выехать из страны, и 22 ноября прошлого года объявляют в розыск.
Бахматюк и тут не грустит, и из-за границы вовсю бодрит Сытника, устраивая шоу под НАБУ и Кабмином с гоняющими по Грушевского фурами с огромными портретами Сытника и лозунгами с требованиями его отставки на них. К фурам в центре города, заметим, никаких претензий нет у полиции. Словом, все как всегда.
Потом приходит Ермак, и дела начинают идти лучше. Защита Бахматюка оспаривает в Печерском суде постановление прокуратуры о возобновлении против него дела. И успешно. 5 июня суд принимает решение дело закрыть. И Венедиктова, посыпая голову пеплом, горестно сожалея и говоря «ай-ай-ай, какое незаконное решение», это дело и закрывает. Хотя сомнительна сама правомерность рассмотрения дела районным судом, а не ВАКСом, и Венедиктова прекрасно знает, что решение Печерского суда оспаривается САП в Апелляционной палате ВАКС.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:07 Ответить
Но ничего не поделаешь, закон есть закон - раз Печерский суд принял, надо выполнять.

И все, кто говорит о том, что Бахматюк что-то кому-то «заносил» и с кем-то за что-то рассчитывался - это люди, ищущие хайпа.

А Олег - не такой. И Генпрокурор - не такая. И президент - не такой, и вся его команда, которой иногда в спортивных сумках носят кэш, не такая.

И поэтому абсолютно логично, что и ситуация в стране - тоже не такая. Как должна или хотя бы могла бы быть.

Ну а на следующей неделе ждем новых триумфальных известий - снятия Бахматюка с розыска и допроса Порошенко по обвинению в захвате власти, которое вовремя успел заметить Портнов.
Карнавал продолжается.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:08 Ответить
Так он вор или бизнесмен. Его бизнес это сплошное воровство государственных кредитов и только делает вид что платит налоги. Все чего я жду от Зе это разрушить воровские схемы, на конструктив у него вряд-ли останется время.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:07 Ответить
Мне безразлично кто такой Бахматюк. Но я искренне рад за 2500, которых уволит бахматюк. Ибо эти 2500 однозначно входили в те самые 73%.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:13 Ответить
Что делают с имуществом тех, кто не возвращает кредиты? Конфискуют имущество и продают с аукциона. Пусть Бахматюк идет лесом. Он уже сколько шантажирует государство на деньги налогоплательщиков. Конфисковать за долги и перепродать. Если никто не купит, пусть будут государственные птицефабрики.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:14 Ответить
а бахматюк то с яйцами
показать весь комментарий
14.07.2020 12:18 Ответить
Только с куриными...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:19 Ответить
орлиное зрение у тебя Соколов
показать весь комментарий
14.07.2020 14:56 Ответить
Да уж не петушиное, чтобы шантаж не заметить.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:04 Ответить
пардон, орнитологии не шарю
показать весь комментарий
14.07.2020 15:14 Ответить
У каждого свои пробелы в знаниях. ))
показать весь комментарий
14.07.2020 15:18 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 15:53 Ответить
Прикол в том, что сам Бахматюк - миллиардер! И он рассказывает, что мол нужны денежки от государства, а то бедных рабочих увольнять придется! Аппетиты пусть снизит и уменьшит количество денег, которые он выводит из Украины в оффшоры!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:22 Ответить
Якраз проблема в тому, що Бахматюк - дутий міліардер. Читав я про нього багато матеріалу ще років з десять тому. І як він купляв в США збанкрутілі птафофабрики під гарантії держави а потім теж закривав їх. Таким чином паскудячи державу в очах американців. Читав, як він увійшов у Вабанк Мірімського (здається), як обманом віджимав там і таке інше. Клейма на цьому пройдисвіті нема де ставити.
Але надія на те, що збанкрутілі птафофабрики перейдуть у власність держави і будуть приносити прибуток в бюджет, або будуть вигідно продані іншим виробникам - примарна, не здісненна при цій владі.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:02 Ответить
"Ножки Буша" никто не отменял.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:27 Ответить
повірити міліардеру - віддати йому останні свої гроші. або віддати гроші з держбюджету.
може серед олігархів і трапляються більш-менш порядні люди(особисто сам не вірю), та тільки не в нашій країні.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:39 Ответить
Ворюга бахматюк, за всі скоєні ним злочини, має сидіти по-життєво.............. як і барига.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:48 Ответить
во-во!
поскольку за год на "барыгу" не нашли просто НИ-ЧЕ-ГО (от слова "ноль") - то, надо полагать, Бахматюк тоже совершенно нормальный мужик.
У которого вся вина - не захотел отдать свои фабрики представителям богоизбранного народа.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:56 Ответить
як так... при найбільшій ціні птиці в європі у них проблеми... ах.. да.. дотацій же нема від "партнера".
показать весь комментарий
14.07.2020 13:05 Ответить
І чому то інвєстори не бажають в Україну заходити???
Дивно це...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:14 Ответить
Бедный Бахматюк!
День и ночь, по кирпичику, потный весь, строит 27 птицефабрик в различных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга.....
А тут такое!
показать весь комментарий
14.07.2020 13:24 Ответить
 
 