Рада выделила 342 млн грн из Госбюджета, чтобы погасить долги "Южмаша" по зарплате (исправлено)

Верховная Рада внесла изменения в закон о Госбюджете-2020 (относительно дополнительных мер по финансовому оздоровлению государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова")".

Принятие законопроекта №3697 во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками поддержали 324 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ.

Законом предусмотрено введение новой бюджетной программы "Пополнение уставного капитала государственного предприятия "Финансовая поддержка государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам, уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, отдельных налогов и сборов (платежей)" с объемом расходов 342 млн 063 тыс. грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Южмаш" заказал у россиян алюминия на 110 млн рублей

Ранее предполагалось, что кроме указанной суммы "Южмаш" получит еще 1.976,2 млн грн для погашения задолженности перед государством по кредиту под государственную гарантию.

Однако сегодня Бюджетный комитет ВР на своем заседании принял решение не выделять эту сумму, поскольку погашение задолженности перед государством по кредиту под государственную гарантию (1.976,2 млн грн) не согласуется с другим предложением законопроекта о внесении изменений в Закон № 3396-VI относительно отсрочки погашения указанной задолженности (начиная с 2025) и в тексте законопроекта не предусмотрено обязательство "Южмаша" погасить ее часть в течение 2020, на что также обращает внимание Минфин

+14
Не деньги надо давать, а ракеты заказывать
14.07.2020 11:57 Ответить
+4
І де б була сьогодні Україна якщо б не державні К,Л,Х,М - бтрз, КБ Луч, Міг-ремонт, Мотор, Івченко-Прогрес і т.д? Багато вам "ахметови" зброї виробили?
14.07.2020 12:14 Ответить
+2
+100500
14.07.2020 12:05 Ответить
14.07.2020 11:57 Ответить
14.07.2020 12:05 Ответить
Кто-то пролоббировал заказ на южно-корейские электробусы. Кто и за сколько ?
14.07.2020 12:15 Ответить
Хроника основных событий.

http://www.hartron.com.ua/ru/content/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
14.07.2020 17:04 Ответить
http://hartron.com.ua/sites/default/files/pictures/Sergeev_100/Kniga_SERGEEV_small.pdf
https://www.buran.ru/htm/memory44.htm

Хроника обрывается потому ,
что директора и главного конструктора НПО ЭП (электроприбор) " Хартрона" Якова Ейновича Айзенберга продавшего

за $ 1 .0 млн. дол. USA все предприятие ВПК, сбил на авто ЗАЗ 968 "Запорожец" -
бывший уволенный сотрудник этого предприятия , проработавший на нем 35 лет .
14.07.2020 20:46 Ответить
Жесть... меня кто спасет от банкротства?
14.07.2020 11:59 Ответить
А ты тоже являешься государственным предприятием? Если да, то государство спасет.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:02 Ответить
Я не госпредприятие, но 6 лет работал, не смотря ни на что. Пока государство на карантин не закрыло.так что иди на ***.
14.07.2020 12:25 Ответить
А свое хамство обязательно нужно было показать? Многие работают гораздо дольше и что?
14.07.2020 14:24 Ответить
При чем тут срок работы? Я тебе говорб, что зубами выгрызал кусок хлеба, платил налоги, теперь меня закрыли а мои налоги куда то в дыру выбросили.
14.07.2020 17:12 Ответить
Ну если платил налоги, то можешь рассчитывать на пособие по безработице. Такова ситуация в нашей стране.
15.07.2020 13:16 Ответить
Нічо, оно скоро казіно відкриються...
Удачі.
14.07.2020 12:07 Ответить
Иди на ***.
14.07.2020 12:26 Ответить
Краще, щоб казино в "чорну" працювали?
14.07.2020 12:53 Ответить
Всі ці державні підприємства застаріли і нінащо не здатні.Їх потрібно ліквідувати,а не вкладати гроші.Ви порахуйте за 30 років,скільки вони грошей зжерли.Ці гроші пішли директорам і іншим людям,які присмокталися,до таких підприємств.
14.07.2020 12:03 Ответить
https://censor.net/user/472605 Правильно! Взяти все і на чермет. І всі в Польщу, на заробітки!
14.07.2020 12:09 Ответить
https://censor.net/user/327143 Ну зараз звісно правильніше.Українці фінансують ці неспроможні заводи і так само їдуть в Польщу.Ви ж зрозумійте,такі підприємства не конкурентно-спроможні.На них тільки заробляють окремі особистості,які просто присмокталися і тягнуть гроші з бюджету,щоб жити добре і будувати палаци.Ви подивіться на США і Європу,все озброєння випускають приватні компані.Всією електронікою,якою ви користуєтесь,випускають приватні компанії,маю на увазі високотехнологічні телевізори,пк,ноутбуки,смартфони і тд.
14.07.2020 16:54 Ответить
https://censor.net/user/472605 Звичайно, "не конкурентоспроможні", якщо не готувати зміну робітникам і інженерам,якщо різати заводи на метелолом, якщо знищувати будування літаків, тракторів, танків,ракет і т.д. І, звичайно, якщо слухати послів G-7 і знищувати свою промисловість, слухаючи казки про "аграрну супердержаву". Її не буде, бо таких держав не має, а буде бананова республіка, хоча, вже є.
14.07.2020 22:05 Ответить
https://censor.net/user/327143 Наше сьогоднішнє барахло нікому не потрібно.Воно застаріло і вся електроніка куплена за дорого в цих виробах,за рахунок бідних українців.Якісну продукцію тільки приватники можуть виготовляти і ви ніяк це не можете заперечити.У вас вдома що не гаджет, то приватні компанії випускають.Навіть автівка,якщо у вас вона є,також приватна компанія зробила.Далі,люба західна компанія,яка випускає військову техніку,також приватна.А ми хочемо йти шляхом московитів.Ті також державні компанії мають,які випускають сміття.за рахунок рабів.Інша справа.що в нормальних країнах,є різні антимонопольні і інші комітети,які регулюють все.
14.07.2020 22:22 Ответить
https://censor.net/user/472605 Зараз ракети не будуються і населення, мабуть, стало багате? Приватні компанії, але не наші. Нашу приватні компанії націлені не на те, щоб щось створювати, а на те, щоб щось вирвати і вивезти, за кордон. Тому у нас не буде ні державних компаній, здатних щось побудувати, ні приватних. В США дещо не так: "Основу производственных мощностей большинства американских, как и многих других военно-промышленных концернов, составляют заводы и установки, построенные целиком на государственные средства и переданные концернам в управление. Такая система позволяет концернам в короткий срок и фактически безо всяких затрат расширять выпуск вооружений в периоды подъема военной конъюнктуры и в то же время избавляет их от необходимости реконструировать заводы за собственный счёт при переходе к новым видам вооружений. При затратах на капитальное строительство не более 1 % от суммы годового оборота, эти концерны перекладывают на правительство фактически все расходы связанные с расширением и реконструкцией не только арендованных государственных, но и собственных военных заводов."
14.07.2020 22:41 Ответить
https://censor.net/user/327143 В нас немає нормальних приватних компаній.Нам потрібно було одразу після розвалу совка робити,подібне до США,зараз вже пізно.Ці державні підприємства,що в нас є,це чорні діри.З застарілим обладнанням.Туда скільки не влий,все пропаде,як пропадало до цього.Нашим олігархам вони не вигідні,щоб їх купляти,краще їм продавати електроенергію і сировину за дорого.А підприємства ці,тільки і беруть дотації з України.тобто з громадян.Тому олігархи енергосистеми скупили,а не південмаші і антонови.
14.07.2020 22:55 Ответить
Рада виділила 342 млн грн з Держбюджету, щоб погасити борги "Південмашу" із зарплати (виправлено) - Цензор.НЕТ 7405 https://censor.net/user/472605 Ось тут згоден, повністю!
15.07.2020 13:18 Ответить
Заводы ВПК работали на СССР. Страну с населением под 600 млн. Даже для работы на РФ, они были избыточны. А уж после 2014, смысл существования этих заводов был полностью утрачен. Никто не станет импортировать оружие, если может сделать его сам. (а ракеты Южмаша, ещё и нельзя передавать третьим странам)
14.07.2020 22:38 Ответить
На южмаше средний возраст работников 73 года ( не шучу), его еще Кучма начал разваливать, но последователи продолжили такие начинания. Там уже и кбю переходит на трехдневку, хотя еще пару лет тому фигачили иногда без выходных ))))) а при новом правительстве в космос говорят летают телепортацией )))))) так что нафиг ракеты )))))
14.07.2020 12:12 Ответить
Чуть не главной продукцией Южмаша были ракеты Зенит, для морского старта. Это единственная ракета которую после 92 года Южмаш собирал до готового изделия.

Морской старт принадлежит России, с Россией отношения испортились. Ну и чем теперь заниматься Южмашу? Самостоятельно вести космическую программу Украина не может. Партнёров - не нашла. Единственное что остаётся - эпизодически делать для американцев совместно с РФ элементы их ракет - носителей.
14.07.2020 15:29 Ответить
І де б була сьогодні Україна якщо б не державні К,Л,Х,М - бтрз, КБ Луч, Міг-ремонт, Мотор, Івченко-Прогрес і т.д? Багато вам "ахметови" зброї виробили?
14.07.2020 12:14 Ответить
https://censor.net/user/411394 Lockhed Martin,Northrop Gruman і тд.Це все приватні компанії.Те саме можна сказати за Європейські компанії.Наші приватні компанії випускають неконкурентну продукцію.Причому дотуються з бюджету.
14.07.2020 15:32 Ответить
https://censor.net/user/411394 Помилочка вийшла.Наші державні компанії випускають неконкурентну продукцію.
14.07.2020 16:44 Ответить
Рада виділила 2,3 млрд грн з Держбюджету, щоб урятувати "Південмаш" від банкрутства - Цензор.НЕТ 6859
14.07.2020 12:40 Ответить
https://censor.net/user/414862 Ці ракети будувалися за рахунок бідного населення.Зараз вони би коштували десятки мільярдів доларів,для українців.
14.07.2020 16:46 Ответить
Мертвi бджоли не гудять, i меду не несуть
14.07.2020 13:58 Ответить
южмашу пора на пенсию. Давай, досвидания..
14.07.2020 15:19 Ответить
 
 