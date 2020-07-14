Рада выделила 342 млн грн из Госбюджета, чтобы погасить долги "Южмаша" по зарплате (исправлено)

Верховная Рада внесла изменения в закон о Госбюджете-2020 (относительно дополнительных мер по финансовому оздоровлению государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова")".

Принятие законопроекта №3697 во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками поддержали 324 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ.

Законом предусмотрено введение новой бюджетной программы "Пополнение уставного капитала государственного предприятия "Финансовая поддержка государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам, уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, отдельных налогов и сборов (платежей)" с объемом расходов 342 млн 063 тыс. грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Южмаш" заказал у россиян алюминия на 110 млн рублей

Ранее предполагалось, что кроме указанной суммы "Южмаш" получит еще 1.976,2 млн грн для погашения задолженности перед государством по кредиту под государственную гарантию.

Однако сегодня Бюджетный комитет ВР на своем заседании принял решение не выделять эту сумму, поскольку погашение задолженности перед государством по кредиту под государственную гарантию (1.976,2 млн грн) не согласуется с другим предложением законопроекта о внесении изменений в Закон № 3396-VI относительно отсрочки погашения указанной задолженности (начиная с 2025) и в тексте законопроекта не предусмотрено обязательство "Южмаша" погасить ее часть в течение 2020, на что также обращает внимание Минфин