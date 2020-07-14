Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" закупает уголь в Грузии дороже "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Госпредприятие "Центрэнерго", которое контролирует менеджмент олигарха Коломойского, закупает уголь в Грузии дороже, чем по формуле "Роттердам+".

Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.



"Пока на авансцене украинские шахтеры и официальное признание "Роттердам+", новый старый менеджмент "Центрэнерго" не теряет времени даром - покупает "грузинский уголь" (300 тыс. тонн, почти годовая добыча страны) по цене US$83/тонна, что выше API2+логистика, как впрочем и госшахт", - написал Вовк.







