РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10531 посетитель онлайн
Новости
2 980 63

Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" закупает уголь в Грузии дороже "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Подконтрольное Коломойскому

Госпредприятие "Центрэнерго", которое контролирует менеджмент олигарха Коломойского, закупает уголь в Грузии дороже, чем по формуле "Роттердам+".

Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.

"Пока на авансцене украинские шахтеры и официальное признание "Роттердам+", новый старый менеджмент "Центрэнерго" не теряет времени даром - покупает "грузинский уголь" (300 тыс. тонн, почти годовая добыча страны) по цене US$83/тонна, что выше API2+логистика, как впрочем и госшахт", - написал Вовк.



Автор: 

уголь (1002) Вовк Дмитрий (126) Центрэнерго (116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Але ж це не "Роттердам+"! Це чергова зелена перемога!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:05 Ответить
+20
ЗеДятлы, вы в курсе, что вам (и нам
, к сожалению) с 1 августа электроэнергию будет этот поц продавать на 54% дороже? А это значит, что и ВСЕ товары и услуги подорожают. Впрочем, что то пояснять вам, это всё равно, что пояснять баранам. Да и баран, в отличии от вас, способен понять, что он баран, а вы нет.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:06 Ответить
+19
Вот и компетентное объяснение от зелупоэксперта.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але ж це не "Роттердам+"! Це чергова зелена перемога!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:05 Ответить
Вроде вчера писали,что Ценрэнерго(78,3% вроде госсобственности на начало 2020 года)будет закупать угля на 1,2 млдр у Ахметова. Да и год назад у Ахметова анонсировали цену около(именно около)100$.А тут у Грузии 83 $.
Какая то путаница или опять под дудку Ахметова СМИ пляшут,делая из него благодетеля Украины.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:56 Ответить
Конечно, Беня теперь может бесплатно делать всё, что хочет...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:20 Ответить
Грузинские шахтеры в поте лица рубят уголек для Украины Какой маразм! ( 73% )
показать весь комментарий
14.07.2020 12:06 Ответить
Я впевнений, що зараз зебільні експерти нам все пояснять.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:08 Ответить
ага. повилазять з шахт, та пояснять.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:14 Ответить
Це ви сраку шахтой називаєте. То нехай спочатку від "вугілля" відмиються, а то сильно смердить, а потім пельки відкривають
показать весь комментарий
15.07.2020 09:41 Ответить
Сколько Вовка не корми, все равно к Ахметову бежит.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:06 Ответить
Вова сейчас на шпагате. И Рината обслужить и Беню ублажить ))
показать весь комментарий
14.07.2020 12:07 Ответить
Приймає у будь якій кількості та з усіх боків.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:08 Ответить
Многовекторность Данилыча реализует ))))
показать весь комментарий
14.07.2020 12:14 Ответить
это не шпагат называется
показать весь комментарий
14.07.2020 12:09 Ответить
Почему? Есть такая поза на шпагате ))
показать весь комментарий
14.07.2020 12:13 Ответить
это непрактично для всех троих.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:27 Ответить
А им нравиться и Вова порожняк не гонит ))
показать весь комментарий
14.07.2020 12:37 Ответить
Ничего, лохам нужно срочно сделать отрицательное понижение тарифа. Процентов на 60, не более )))
показать весь комментарий
14.07.2020 12:06 Ответить
Отрицательное понижение. Интересный оборот, но для зебилов это сложно. Они не поймут.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:08 Ответить
Ну им же обещали понижение тарифов. Это из Раисси. Отрицательное понижение )))
показать весь комментарий
14.07.2020 12:15 Ответить
Да, верно. Про "отрицательное" никто не обещал, а потому все честно
показать весь комментарий
14.07.2020 12:18 Ответить
Это как в *********, там придумали "Отрицательный рост"
показать весь комментарий
14.07.2020 12:21 Ответить
ЗеДятлы, вы в курсе, что вам (и нам
, к сожалению) с 1 августа электроэнергию будет этот поц продавать на 54% дороже? А это значит, что и ВСЕ товары и услуги подорожают. Впрочем, что то пояснять вам, это всё равно, что пояснять баранам. Да и баран, в отличии от вас, способен понять, что он баран, а вы нет.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:06 Ответить
Вот и компетентное объяснение от зелупоэксперта.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:11 Ответить
Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" закупает уголь в Грузии дороже "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 6536
показать весь комментарий
14.07.2020 12:14 Ответить
Пацачка под голландским прапорцем
показать весь комментарий
14.07.2020 12:15 Ответить
Я аж кавою поперхнувся!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:11 Ответить
Глубокій і конструктівний аналіз. Браво! 🤣
показать весь комментарий
14.07.2020 12:15 Ответить
Так ведь я оказался прав. баран быстрее поймет чем ЗеДятел.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:16 Ответить
Дарагуша, свої деферамби іди у фб на сторінку зєлєнського і там співай, а тут факти потрібні.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:17 Ответить
ленка,ты чего цвета в своем рваном триколоре попутала?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:20 Ответить
🤣 Єлена, позвольтє я открою Вам страшную тайну!? Ви нє Дрозд, Ви Дятєл!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:22 Ответить
Зебка, это твоё время прошло 21 апреля 2019 года, когда Лахта вас покинула.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:23 Ответить
на Цензорі я бачу вашу кількість, аж 0,27%. На росії вам місце зємалороси.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:31 Ответить
Вот же вштымило тебя...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:19 Ответить
Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 6736
показать весь комментарий
14.07.2020 12:21 Ответить
Ахахахах=))) Єлєна, більше не пиши такої дурні- виглядаєш вкрай некомпетентно та неприглядно =)
показать весь комментарий
14.07.2020 13:15 Ответить
Зебилам (73%) пох. Им до сих пор "главное не Порошенко".
показать весь комментарий
14.07.2020 12:10 Ответить
От саме завдяки таким як ти й стає головним- аби не Порошенко!
Але ти не зупиняйся!
показать весь комментарий
14.07.2020 12:13 Ответить
не зупинімось,кацапля,навіть не сподівайся...на ось тобі,про твою енергетіку

Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 37
показать весь комментарий
14.07.2020 12:19 Ответить
То подякуй синьоносому за "зелену" енергетику, завдяки якому будемо гарантовано платити 0.15 євро за кВт*год протягом 10 років! А також Рінату Леонідовичу за балансуючу енергію.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:12 Ответить
Як називається документ на який ти посилаєшся, та де його можна почитати?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:15 Ответить
Виноват,а кто такой синеносый?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:17 Ответить
Та ясный перец, Порошенко до сих пор президент Украины. А на...ера Зеля обещал тарифы снизить, если не может этого сделать?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:19 Ответить
Ой. НКРЭ повысил тариф на ПЕРЕДАЧУ э/э для "Укрэнерго" на 54%. Повышение цен на э/э для населения будет на несколько процентов. Ну и льготные 0,9 грн до 100 квт отменят. И это скоро. А затем кратное, осенью, повышение цены именно на потребление э/э для нас всех и для всего бизнеса. Привет инвесторам "зелёной" энергии с их ценами. Ну и шахтёрам с шахт ахметова. И да. Ахметов не так давно купил особняк за 200 млн.ойро. Шахтёры. Постучите касками ещё разок. Зеленский вас услышит.Интересно, продаётся ли где-то в мире жильё за 500 млн ойро/долларов? Продаётся? Так первый покупатель- ахметов же.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:41 Ответить
Пусть калло мойский занимается своими прямыми обязанностями ! А экономикой и финансами должны заниматся умные люди !
показать весь комментарий
14.07.2020 12:09 Ответить
Коломойський - риба у воді, багатій на зебільний планктон.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:14 Ответить
Его прямая обязанность - отсидка в тюряге. Лет на 40. И суды Лондона и штата Делавер уверенно делают для этого всё возможное. Ну и для его подельника с ЗЕлёным кипрским офшором.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:18 Ответить
для зедебилов это что нужно
показать весь комментарий
14.07.2020 12:11 Ответить
ну наверное не в грузии,а ордловский в абхазии...
показать весь комментарий
14.07.2020 12:16 Ответить
И шо вы ему сделаете? Страна такая, один ушел, другой пришел, имена разные, а делишки одинаковые.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:19 Ответить
Человек двадцать тут регулярно чему-то возмущаются. Так выйдите первыми на майдан с плакатами против повышения тарифов! Народ глядишь подтянется. Или вам и за троллинг хорошо платят?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:30 Ответить
Отак завжди- Більшість насре, а розгрібати меншості....
показать весь комментарий
14.07.2020 13:14 Ответить
похєр! беріть скіко тре,аби не барига
показать весь комментарий
14.07.2020 12:30 Ответить
Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 5816
показать весь комментарий
14.07.2020 12:58 Ответить
и чёш мудрый нарит и прочие бигусы не вопят на явную схему мойша+?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:00 Ответить
Про це треба робити наголос перед місцевими виборами.... Збирати всі проколи- і вивалювати на голову "електорату зе".... Можливо щось там у голові увімкнеться.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:13 Ответить
Зебилы, а шо такое? Ослик закупает уголь дороже ротердам+, может пора уже зеленую эпоху нищеты и развала экономики ГЕТЬ или еще с украинским языком не разобрались?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:01 Ответить
Грузія - то країна шахтарів...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:09 Ответить
Виборці Зе, вам не здається, що вас жорстоко "на***ли"? Відповідно і противники вашого вибору будуть потерпати.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:12 Ответить
Выходит Порох экономил госсредства по ротердаму+ и Гладковского суд оправдал по всем статьям получается наркоман на вранье стал духовным лидером бобиков
показать весь комментарий
14.07.2020 13:20 Ответить
у козломойско и его цирка, конец эпохи бедности.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
 
 