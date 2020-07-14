Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" закупает уголь в Грузии дороже "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк
Госпредприятие "Центрэнерго", которое контролирует менеджмент олигарха Коломойского, закупает уголь в Грузии дороже, чем по формуле "Роттердам+".
Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.
"Пока на авансцене украинские шахтеры и официальное признание "Роттердам+", новый старый менеджмент "Центрэнерго" не теряет времени даром - покупает "грузинский уголь" (300 тыс. тонн, почти годовая добыча страны) по цене US$83/тонна, что выше API2+логистика, как впрочем и госшахт", - написал Вовк.
Топ комментарии
+20 vitaliymkua
показать весь комментарий14.07.2020 12:05 Ответить Ссылка
+20 Старый зольдат
показать весь комментарий14.07.2020 12:06 Ответить Ссылка
+19 Виктор Ямской
показать весь комментарий14.07.2020 12:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какая то путаница или опять под дудку Ахметова СМИ пляшут,делая из него благодетеля Украины.
, к сожалению) с 1 августа электроэнергию будет этот поц продавать на 54% дороже? А это значит, что и ВСЕ товары и услуги подорожают. Впрочем, что то пояснять вам, это всё равно, что пояснять баранам. Да и баран, в отличии от вас, способен понять, что он баран, а вы нет.
Але ти не зупиняйся!