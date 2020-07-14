РУС
Кулеба назвал особые условия въезда в Турцию, Хорватию, Черногорию и еще 3 страны

Кулеба назвал особые условия въезда в Турцию, Хорватию, Черногорию и еще 3 страны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил требования для въезда в шесть стран, которые открыли границы украинским туристам в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Турция. На границе нужно пройти медосмотр. В случае симптомов COVID-19 сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на COVID-19. Его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту".

По словам Кулебы, в Сербию въезд разрешен без ограничений, а в Хорватию для въезда нужен результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин. Также условием получения разрешения въезда в Хорватию является наличие подтверждения резервации отеля или апартаментов, если украинцы направляются с туристической целью.

"Въезд в Черногорию, тоже популярное направление для отдыха, разрешен. Но для тех, кто въезжает с территории Сербии, требуется обязательная 14-дневная обсервациям в карантинном учреждении", - сказал Кулеба.

Читайте также: Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно

Кроме того, отметил министр, перед вылетом на Багамские острова нужно получить разрешение на посещение на электронной странице багамского агентства путешествий и по прибытии показать результаты отрицательного теста, которому не более 10 дней.

"Тунис. Нужен результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней", - сообщил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что количество стран, которые открыли границы для украинцев, увеличилось до 25.

Вы не представляете себе как тут сейчас хорошо без козломордых) Ничто так не радует как отсутствие этих животных
14.07.2020 12:27 Ответить
Пока лучше сидеть дома . В отпуск хочется , очень хочется . А в Турции хорошо , наверное очень мало людей . Вата - не люди .
14.07.2020 12:17 Ответить
Представляю по крайней мере я, и моя семья, сейчас в Кемере- ни одной блди козломордной НЕТ! Отдыхаю телом и душой!!! Отель не заполнен на 100 процентов (по турецким условиям открытия, а из тех кто отдыхает 80% местные,20 % из Украины, как то так! Рекомендую, выбирайте отель по карману и на отдых, пока вонючих зверей не выпустили из вольера!!!
14.07.2020 15:06 Ответить
Все в Затоку и Кирилловку!
Украинцы богатый народ.
14.07.2020 12:23 Ответить
Дневной тур на яхте 2 взрослых 1 ребенок 35долл. Питание включено! Друзья в бердянске кусают локти, раз пообедать (окрошка, картошка котлета) 20долл на двоих. СЮРРЕАЛИЗМ. Недельный тур в Кемер вышел 1700долл. АБСОЛЮТНО ВСЕ ВКЛЮЧЕНО включая дорогой алкоголь.
14.07.2020 12:31 Ответить
1700 Maxx Royal или Amara.
Можно взять нормальную 5* на All за 1000.
14.07.2020 12:49 Ответить
Выбрали baya club. Ultra all inclusive. В амаре были в прошлом году, baya на порядок выше)
14.07.2020 13:25 Ответить
На любителя. Мне Baia kemer тоже нравится. Для Бельдиби вход в море отличный. Амара - повыпендриваться.
14.07.2020 16:10 Ответить
В Кирилловке вроде как какое-то нашествие морских блох - можете загуглить "кирилловка блохи"
14.07.2020 14:16 Ответить
Там всегда какое нибудь нашествие.
14.07.2020 16:11 Ответить
Кулеба должен ознакомить украинский народ ,что стало причиной принимаемых условий и закрытия границ для украинского народа, европейскими и другими странами...
14.07.2020 15:31 Ответить
 
 