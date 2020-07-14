Кулеба назвал особые условия въезда в Турцию, Хорватию, Черногорию и еще 3 страны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил требования для въезда в шесть стран, которые открыли границы украинским туристам в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Турция. На границе нужно пройти медосмотр. В случае симптомов COVID-19 сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на COVID-19. Его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту".

По словам Кулебы, в Сербию въезд разрешен без ограничений, а в Хорватию для въезда нужен результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин. Также условием получения разрешения въезда в Хорватию является наличие подтверждения резервации отеля или апартаментов, если украинцы направляются с туристической целью.

"Въезд в Черногорию, тоже популярное направление для отдыха, разрешен. Но для тех, кто въезжает с территории Сербии, требуется обязательная 14-дневная обсервациям в карантинном учреждении", - сказал Кулеба.

Кроме того, отметил министр, перед вылетом на Багамские острова нужно получить разрешение на посещение на электронной странице багамского агентства путешествий и по прибытии показать результаты отрицательного теста, которому не более 10 дней.

"Тунис. Нужен результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней", - сообщил Кулеба.

Кулеба также сообщил, что количество стран, которые открыли границы для украинцев, увеличилось до 25.