Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 превышает норму на Одесчине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14 июля 7 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Одесской и Черниговской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гидроксихлорохин исключили из протокола лечения детей и тяжелых пациентов с COVID-19, но оставили для пациентов средней тяжести, - Минздрав