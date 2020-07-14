РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12137 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 620 1

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 превышает норму на Одесчине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 превышает норму на Одесчине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14 июля 7 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Одесской и Черниговской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гидроксихлорохин исключили из протокола лечения детей и тяжелых пациентов с COVID-19, но оставили для пациентов средней тяжести, - Минздрав

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 превышает норму на Одесчине, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4913) статистика (2312) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одесса 10%, Волынь 50%, но в заголовке таки Одесса))
показать весь комментарий
14.07.2020 12:31 Ответить
 
 