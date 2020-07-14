РУС
Оппозиция не настаивала на внесении поправок к закону об игорном бизнесе, поскольку прислушалась к аргументам, - "слуга народа" Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев объяснил, почему оппозиция передумала блокировать работу парламента, настаивая на поправках к законопроекту об игорном бизнесе.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам после решения ВР о поддержке законопроекта во втором чтении о легализации игорного бизнеса, передает Цензор.НЕТ.

"Прислушались к аргументам. Ну, невозможно же блокировать работу парламента государства, когда осталось до конца сессии меньше недели. Я благодарен за понимание, за конструктивный подход нашей оппозиции", - сказал Гетманцев.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Таким образом ВР легализовала игорный бизнес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

игорный бизнес Гетманцев Даниил
+5
14.07.2020 12:20 Ответить
+4
оПОПазиція єнто ПЕС??
Пеца себе і назначив головним оПОПазиціонером.. ))
14.07.2020 12:31 Ответить
+3
Теперь многие зелебобики будут очень благодарны Зеле за то что будут проигрывать последнее
14.07.2020 12:18 Ответить
Теперь многие зелебобики будут очень благодарны Зеле за то что будут проигрывать последнее
14.07.2020 12:18 Ответить
А форроффка заборонила... ))
14.07.2020 12:33 Ответить
кто-то играть заставляет?
14.07.2020 12:47 Ответить
Воо, енто самое интересное!! ))
14.07.2020 14:31 Ответить
при порошенко такого не було...
Опозиція не наполягала на внесенні поправок до закону про гральний бізнес, оскільки прислухалася до аргументів, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5280
14.07.2020 12:53 Ответить
Ну почему они такие смешные ? В стране экономический кризис , война , а у них желтая вода в голове .
14.07.2020 12:19 Ответить
14.07.2020 12:20 Ответить

-- За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят, - продам! …(С)
14.07.2020 12:21 Ответить
14.07.2020 12:24 Ответить
Чистая математика - Сколько должны проиграть украинцы, чтобы наполнить бюджет на 5 млрд грн. !?
14.07.2020 12:27 Ответить
В бюджет підуть копійки. Так сказати для Атвода глаз. Основні суми підуть в кармани властьпрідєржаШШіх та шелкопёрих.
14.07.2020 12:29 Ответить
Потрібно програти 50 лярдів. Так вчора казала вароффка на Слабоді слова.
14.07.2020 12:31 Ответить
это только официально нужно проиграть - т.е. то что засветят владельцы игорного бизнеса для отчета в налоговую... и как я помню что в этом законе их освободили на 2 года от налогов вообще...
14.07.2020 12:34 Ответить
С интернет казино - 0, они все зарегистрированы в оффшорных зонах, с живых казино какие-то копейки потому что они все будут по максимум уходить от налогов
14.07.2020 12:34 Ответить
Та ми і без нього знаєм, Шо пАрЄшалі... Учлі так сказать жЄланія жопоблока...
14.07.2020 12:27 Ответить
14.07.2020 12:28 Ответить
Да они двумя ногами за, просто показать себя хотят. Вроде за народ переживают, а большинство радуется таким законам.
14.07.2020 12:29 Ответить
оПОПазиція єнто ПЕС??
Пеца себе і назначив головним оПОПазиціонером.. ))
14.07.2020 12:31 Ответить
Це ПЕС і ЗаЖОП - блізьніци-братья.
Вони голосували проти.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=6828
14.07.2020 14:21 Ответить
Наконец-то сегодня появилось хоть одно важное заявление от партии власти...
14.07.2020 12:33 Ответить
https://censor.net/news/3207961/naemniki_rf_zabrali_telo_pogibshego_pod_zayitsevo_ukrainskogo_voina_ranenyyi_voennoslujaschiyi_i_ubityyi

Слугам не до цього, вони протягують гральний бізнес
14.07.2020 12:40 Ответить
В связи с легализацией игорного бизнеса, президент Владимир Зеленский пообещал публично поиграть в русскую рулетку.(с)
14.07.2020 12:47 Ответить
и какова была сумма аргумента??
14.07.2020 13:14 Ответить
Нада и Домино азартной игрой признать и налог брать!!
😁
14.07.2020 13:27 Ответить
https://censor.net/news/3207962/oppozitsiya_ne_nastaivala_na_vnesenii_popravok_k_zakonu_ob_igornom_biznese_poskolku_prislushalas_k_argumentam
14.07.2020 13:41 Ответить
Юлія Тимошенко: Легалізація грального бізнесу позбавлятиме українців 82 мільярдів гривень щороку.

https://www.youtube.com/watch?v=8KWu7Vosyjk&fbclid=IwAR2ZgzwawW0oO7IinCWMX1XTCS5EhR7WqN7k6B_tfuJGolP5HkV4qea4Pbk
14.07.2020 14:09 Ответить
 
 