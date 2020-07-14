Оппозиция не настаивала на внесении поправок к закону об игорном бизнесе, поскольку прислушалась к аргументам, - "слуга народа" Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев объяснил, почему оппозиция передумала блокировать работу парламента, настаивая на поправках к законопроекту об игорном бизнесе.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам после решения ВР о поддержке законопроекта во втором чтении о легализации игорного бизнеса, передает Цензор.НЕТ.

"Прислушались к аргументам. Ну, невозможно же блокировать работу парламента государства, когда осталось до конца сессии меньше недели. Я благодарен за понимание, за конструктивный подход нашей оппозиции", - сказал Гетманцев.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Таким образом ВР легализовала игорный бизнес.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.