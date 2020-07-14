"Негодяю, убившему мать, отца и двоих детей, сегодня будет избрана мера пресечения", - Геращенко о смертельном ДТП на Киевщине

Сегодня, 14 июля, в 13:20 в Шевченковском районом суде г. Киева состоится заседание суда по избранию меры пресечения водителю, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Негодяю убившему мать, отца и двоих детей сегодня будет избрана мера пресечения. Полиция и прокуратура будут настаивать на безальтернативном содержании под стражей", - написал он.

Геращенко отметил, что начало судебного заседания состоится в 13:20 в Шевченковском районом суде г. Киева.

Судья - Евгений Сидоров.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter.

13 июля водителю, совершившему масштабное ДТП, было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц.

