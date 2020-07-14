РУС
Новости
6 243 58

"Негодяю, убившему мать, отца и двоих детей, сегодня будет избрана мера пресечения", - Геращенко о смертельном ДТП на Киевщине

Сегодня, 14 июля, в 13:20 в Шевченковском районом суде г. Киева состоится заседание суда по избранию меры пресечения водителю, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Негодяю убившему мать, отца и двоих детей сегодня будет избрана мера пресечения. Полиция и прокуратура будут настаивать на безальтернативном содержании под стражей", - написал он.

Геращенко отметил, что начало судебного заседания состоится в 13:20 в Шевченковском районом суде г. Киева.

Судья - Евгений Сидоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter.

13 июля водителю, совершившему масштабное ДТП, было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц.

Смотрите также: Трижды судим, сбил насмерть женщину: СМИ обнародовали информацию о совершившем кровавое ДТП под Киевом Желепе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП (7732) Киевская область (4293) Геращенко Антон (1438)
Топ комментарии
+10
геращенко, ДЕ ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЛІДСТВО ПО РОЗСТРІЛУ АТОВЦІВ В НОВОСЕЛИЦІ?? Заткнулись вже, і ні пари з вуст про цей злочин !!!
14.07.2020 12:32 Ответить
+7
Обміняють на якогось завербованого алкаша з лугандона
14.07.2020 12:32 Ответить
+7
Целый замминистра отчитался - герои,избирают меру пресечения, люди то уже погибли.
Может министр хочет отчитаться, что уже отследили всю цепочку - права ведь раньше
изымали за пьянку, кто вернул, по закону, или нет, если все по закону, то с какими законодательными инициативами мвд выйдет в парламент чтобы исключить такие случаи?
14.07.2020 12:39 Ответить
но долго и мучительно
14.07.2020 12:31 Ответить
Це ви про Геращенко?
14.07.2020 12:33 Ответить
Нє, зебілів
14.07.2020 12:51 Ответить
В виде поцелуя в жопу?
14.07.2020 12:30 Ответить
варсия Фунт не подтвердилась???
14.07.2020 12:31 Ответить
гидота, а що, хіба для вас є "нєгодяї"?? Здається для вас гроші не пахнуть..
14.07.2020 12:31 Ответить
Прими таблетку. Или не помогает?
14.07.2020 12:32 Ответить
чого тобі, нульовка смердюча? Тут бояру не наливають. Геть пішло !
14.07.2020 12:35 Ответить
и зачем такая мразь должна жить?!
14.07.2020 12:32 Ответить
Обміняють на якогось завербованого алкаша з лугандона
14.07.2020 12:32 Ответить
геращенко, ДЕ ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЛІДСТВО ПО РОЗСТРІЛУ АТОВЦІВ В НОВОСЕЛИЦІ?? Заткнулись вже, і ні пари з вуст про цей злочин !!!
14.07.2020 12:32 Ответить
Ты в норме? Геращенко ведет следствие??? Или все таки полиция?
14.07.2020 12:34 Ответить
привіт, геращенко, але я до тебе не звертався.
14.07.2020 12:36 Ответить
Остинь. В свойо врємя Порошенко вел слєдствіє по дєлу Гандзюк лічно. Что тєпєрь нє так?
14.07.2020 12:37 Ответить
А геращенко КТО? Не полиция?
Заместитель авакова.
14.07.2020 12:41 Ответить
Нужно просто отомстить до седьмого колена ( которого не будет). Со следствия дела будет мало, можете не надеяться
14.07.2020 12:39 Ответить
воно вже вбило жінку, вийшло на волю, і вбило ще чотирьох людей. В нього на мордяці тавро неповноцінної істоти. Невже копи цього не бачать? Є Закон, не заперечую, цивілізовані країни мають жити за Законом. Але, на жаль, є випадки, в яких Закон просто необхідно ігнорувати, та вбити цю істоту при намаганні втекти (наприклад).
14.07.2020 12:46 Ответить
Я вам відповідала по Новоселиці
14.07.2020 12:57 Ответить
а я все ж таки сподіваюсь що нам хоч про результати наголосять. Як це так? Ту нещасну Ганзюк вже їй кістки перемили за ці роки так, що нещасна дівчина в труні мабуть перевертається. Все маніпулюють тим вбивством. А тут така резонансна справа, і ці покидьки мовчать. Неспроможні - хай йдуть геть з посад.
14.07.2020 13:08 Ответить
вот те "копы" которые насилуют женщин, убивают детей и будут решать кого "вбити при намаганні втекти"! то что вы предлагаете это не закон а право сильного и именно оно сейчас практикуется в Украине и в таком случае непонятно что вас не устраивает.
14.07.2020 15:08 Ответить
яби воно практикувалось, то такі потвори як оце желепа не ходили б по українській землі.
14.07.2020 15:09 Ответить
понятно, вас не устраивает что право сильного реализуете не вы.
14.07.2020 15:19 Ответить
а вас влаштовує що право сильного зараз перевернуте до гори дригом? Сильним має бути той, на чиєму боці правда. Все інше від лукавого.
14.07.2020 15:24 Ответить
а вы думаете что членин, сталин, гитлер, пуйло... не считали что на их стороне правда!?
14.07.2020 15:59 Ответить
пис: і не всі копи гвалтують/вбивають.
14.07.2020 15:10 Ответить
не треба утримувти людей, які цілком справедливо хотіли відкрутити башку цьому покидьку !! Є випадки, в яких поліція має підтримати народ !! І цей випадок саме такий! Така погань НЕ ПОВИННА ЖИТИ В СВІТІ ЛЮДЕЙ !!!
14.07.2020 12:34 Ответить
А коли буде мєра присічєнія нєгодяю, який убив Сашка Музичка?
14.07.2020 12:34 Ответить
Скоріше за все-ніколи
14.07.2020 12:38 Ответить
То що цей подонок повинен бути покараний це звісно, але Геращенко ти така сма потвора тільки в своєму образі..брехливий жирний подонок..
14.07.2020 12:34 Ответить
"Негодяю, убившему мать, отца и двоих детей, сегодня будет избрана мера пресечения", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6453
14.07.2020 12:35 Ответить
Согласно знаку, ****** появляются с дождём???
14.07.2020 12:58 Ответить
Збив людину пяним за кермом - пожитєве вилучення прав водія і кримінальна стаття як за вбивство
14.07.2020 12:36 Ответить
Будет сидеть припеваючи на тюремном курорте, как Зайчиха угробившая 6 человек. За ДТП в пьяном состоянии повлекшее за собой гибель одного или несколько человек, должна быть высшая мера не связанная с дальнейшей жизнью преступника.
14.07.2020 12:37 Ответить
А все потому что родственники тоже смиряются, Немезиду никто не отменял.

Я лично знаю случаи когда берет приличные деньги с отмазкой. « их не вернуть а нам еще жить» вот и результат. А если бы убийцы и их родственники каждый день вздрагивали от шорохов что их отстрелят или прирежут то такого ужаса бы было меньше
14.07.2020 13:01 Ответить
да ты шо? говорящая голова главмусора, расскажи как там зайка, убившая шестерых?
14.07.2020 12:37 Ответить
так она была трезвая, но это не точно.
14.07.2020 12:46 Ответить
не встановлено. Бо зайцев сховав лікарку, яка робила тести одразу після вбивства зайчихою людей.
14.07.2020 12:47 Ответить
частица "не" у тебя не на том месте: она была не трезвая, но это точно.
14.07.2020 12:52 Ответить
сидит согласно закону
14.07.2020 12:58 Ответить
по инсайдерской информации, зайка в колонии санаторного типа только числится, а на самом деле живет дома.
14.07.2020 13:06 Ответить
по инсайдерской информации, тебя Шарий в рот имел
14.07.2020 13:19 Ответить
влажные фантазии о своем кумире шмарие остав при себе, быдло.
14.07.2020 13:36 Ответить
при чем тут я? Это же инсайдерская информация
14.07.2020 13:47 Ответить
не при чем? вот и не проецируй свои сексуальные фантазии сквозь призму инсайдерской информации на меня, быдло. спасибо.
14.07.2020 13:49 Ответить
конечно не при чем. Повторяю - это же инсайдерская информация. Ты же можешь озвучивать инсайдерскую информацию, а мне что, нельзя?
14.07.2020 14:00 Ответить
Целый замминистра отчитался - герои,избирают меру пресечения, люди то уже погибли.
Может министр хочет отчитаться, что уже отследили всю цепочку - права ведь раньше
изымали за пьянку, кто вернул, по закону, или нет, если все по закону, то с какими законодательными инициативами мвд выйдет в парламент чтобы исключить такие случаи?
14.07.2020 12:39 Ответить
А давайте Порохку меру пресечения изберем? А этого типичного избирателя Зеленского отпустим!
14.07.2020 12:40 Ответить
Хіба цей дебіл винуватий що його не ізолювали вчасно?
Якби були закони , то цього не було б.
Потрібно в Зеленського спитати і йому вибирати міру покарання.
Вже просто заїбали суки своїми іграми, клоуни ******.
14.07.2020 12:45 Ответить
А що з зеленим покидьком, який забороняє активно оборонятись, не постачає боєзапас на передову і тому, майже кожного дня, гинуть захисники України???
14.07.2020 12:58 Ответить
И? Максимум 10 лет. По 2,5 года за каждую загубленную жизнь
14.07.2020 13:01 Ответить
а у мальчишки который выжил, что жизнь удалась!?
14.07.2020 14:33 Ответить
Чувак винуватий тільки в одному - у нього нема грошей відкупитись. Тому іде по повній програмі. ЗІ Скільки відсидів бувший мер Києва Омельченко? Отож.
14.07.2020 13:08 Ответить
Геращенко, тебя много раз предупреждали: единственным способом предотвращения таких катастроф является конфискация транспортного средства, если оно превысило допустимую скорость на 40 км/ч. Несколько конфискаций - и все будут соблюдать ПДД как шёлковые.
14.07.2020 13:28 Ответить
А цей лизоблюд тут яким боком?
14.07.2020 16:45 Ответить
Чем называть подозреваемого негодяем, лучше реально исключить его освобождение из-под стражи под залог. А как его назвать - негодяем или еще как пожестче - это люди и сами разберутся.
14.07.2020 16:49 Ответить
Блюдолиз не може стриматися, щоб когось не образити. Нєгодяй він чи годяй - це може визначити тільки суд. А твоя справа, Антоне, давати офіційну інформацію, а не свої примітивні емоції.
14.07.2020 21:58 Ответить
 
 