"Негодяю, убившему мать, отца и двоих детей, сегодня будет избрана мера пресечения", - Геращенко о смертельном ДТП на Киевщине
Сегодня, 14 июля, в 13:20 в Шевченковском районом суде г. Киева состоится заседание суда по избранию меры пресечения водителю, совершившему масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей.
Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Негодяю убившему мать, отца и двоих детей сегодня будет избрана мера пресечения. Полиция и прокуратура будут настаивать на безальтернативном содержании под стражей", - написал он.
Геращенко отметил, что начало судебного заседания состоится в 13:20 в Шевченковском районом суде г. Киева.
Судья - Евгений Сидоров.
Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter.
13 июля водителю, совершившему масштабное ДТП, было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц.
Заместитель авакова.
Я лично знаю случаи когда берет приличные деньги с отмазкой. « их не вернуть а нам еще жить» вот и результат. А если бы убийцы и их родственники каждый день вздрагивали от шорохов что их отстрелят или прирежут то такого ужаса бы было меньше
Может министр хочет отчитаться, что уже отследили всю цепочку - права ведь раньше
изымали за пьянку, кто вернул, по закону, или нет, если все по закону, то с какими законодательными инициативами мвд выйдет в парламент чтобы исключить такие случаи?
Якби були закони , то цього не було б.
Потрібно в Зеленського спитати і йому вибирати міру покарання.
Вже просто заїбали суки своїми іграми, клоуни ******.