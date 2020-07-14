РУС
Сорочинская ярмарка в 2020 году не состоится из-за коронавируса, - организаторы

Национальная Сорочинская ярмарка, которая ежегодно проходит в с. Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, в 2020 году не состоится.

 Об этом сообщает организатор мероприятия ООО "Сорочинская ярмарка", передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью Covid-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов касательно Национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", - указывается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Длительного иммунитета к коронавирусу нет: переболевшие быстро теряют антитела, вероятность повторного инфицирования высокая, - Институт Коха

Организаторы подчеркивают, что не позволят отдельным деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки и планирующим повторение событий в Новых Санжарах, навредить имиджу мероприятия с многовековой историей.

"Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие - тем самым сплачивали Украину вокруг ее истории, культуры и традиций, а многим из них именно ярмарка давала возможность кормить свои семьи", - заявили организаторы.

+2
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR9T34v88e11PTMZW7sHLInqJ8NYF6bPd9LdIAHovDWFfSEkpfcoqTtxwnY_LZNUvs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB0DUM6yGWGQzJ-LkE2p1YIiVT-SQdbtNUAcA-cw4fevC3SsN8ESPqxmr3ffQqDJ2Xmsrk2PaGJPn3iEoDRG7glUExrgbSHT8xqKCBBxB8wCYnC6N90pqFsDNTFFZLTkaAgtZNH3k3Ncnw-u6IBZRwIM8y4MutfQKu8egn3yKHmuqwu0NeXym-KRu4yZBrxk5-n_1Thy3EtMpEReaZeBkH5dYQh27xPOygFB7hWk_2YU_UALqy-Hfub5yj1ncWoAz3frZxKoQE-7ffp8GDrnULeA36W3LVKGFgzL-Yy0sfPMu5nFAyEd-LpwKK9YXl6I7o33JHryuFPRA&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158591898578953?__xts__%5B0%5D=68.ARB0DUM6yGWGQzJ-LkE2p1YIiVT-SQdbtNUAcA-cw4fevC3SsN8ESPqxmr3ffQqDJ2Xmsrk2PaGJPn3iEoDRG7glUExrgbSHT8xqKCBBxB8wCYnC6N90pqFsDNTFFZLTkaAgtZNH3k3Ncnw-u6IBZRwIM8y4MutfQKu8egn3yKHmuqwu0NeXym-KRu4yZBrxk5-n_1Thy3EtMpEReaZeBkH5dYQh27xPOygFB7hWk_2YU_UALqy-Hfub5yj1ncWoAz3frZxKoQE-7ffp8GDrnULeA36W3LVKGFgzL-Yy0sfPMu5nFAyEd-LpwKK9YXl6I7o33JHryuFPRA&__tn__=-R 2 ч. ·https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158591898578953#

Гм. "Луцька область", кажете?
Кияни ж пам'ятають цей шиболет ще з часів Майдану, коли - відразу після 1 грудня - почали з'являтися в юрбі страннєнькіє мальчікі з "русскім говором" (ще до гіркінців!), і одного з них (потім його ідентифікували, якийсь дрібний бандючок з Ульяновська) зловили були на провокації й привели в прес-центр, оточили й допитували на камери:
- Ну вы же не местный, вы же русский, по говору слышно!
- Нет, я украинец!
- Хорошо, назовите центр Волынской области?
Коротка пауза, схарапуджений пошук очима:
- Центр Волынской области? Волынск!
..................
Схоже, в президентській прес-службі тепер сидять оті фсбшні тітушки (яка б паскудна не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).
Тобто, в Кремлі тупо грають нам той самий сценарій. Леґітимного вже оточили й готуються вивозити?.. Патрушев із хто-там-тепер-замість-Клюєва уже зустрілись і запили могорич?..
(Як там у Солженіцина було про техніку чекістської вербовки: "хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов, и фиксируется ничья. Но нет! На все ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно ****** меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку..." Тільки тепер це відбувається в масштабі цілих країн.)
Тьфу.
Дзуськи вам уже, а не України, упиряки.
Біжіть держіть тепер обома руками Зелений Клин - він вам от-от відвалиться.
14.07.2020 12:53
+2
Шо ж ви всралися, організатори? Боїтеся зелених нікчем?
14.07.2020 13:18
+1
То ти і передай, прямо в ОП зеленського, дякую що підтвердив хто такий зеленський
14.07.2020 12:47
14.07.2020 12:34
Вообще-то в Волынской. Нету Луцкой области. Так что передай этой кацапке фак.
14.07.2020 12:42
То ти і передай, прямо в ОП зеленського, дякую що підтвердив хто такий зеленський
14.07.2020 12:47
На здоровье.
14.07.2020 12:49
а це тобі, щоб ти не сумнівався хто такий зєлєнський.

Сорочинський ярмарок у 2020 році не відбудеться через коронавірус, - організатори - Цензор.НЕТ 2969
14.07.2020 12:52
Ты меня в чём-то хочешь убедить? Или к соплям причисляешь?
показать весь комментарий
Ні, просто передаю кацапке фак, через тебе.
показать весь комментарий
Кацапы - твои папа и мама.
14.07.2020 13:08
конструктивна розмова, головне що ти Українською вільно володієш і пишеш нею, куди мені кацапу до тебе.....
14.07.2020 13:12
Я живу в свободной стране и говорю на том языке, на котором хочу.
14.07.2020 13:13
Та не питання, я правда не розумію інколи людей які румунською говорять, бо ми всі кацапи як ти мене обізвав Українською говоримо.
14.07.2020 13:18
14.07.2020 12:53
На слові оточили - здалося - от.......ли,а потім запитали......
14.07.2020 13:22
Ну и правильно! Сорочинская ярмарка опорочена современниками до абсурда.
Почитайте Гоголя, какая была ярмарка в те годы, и больше не позорьтесь!
14.07.2020 12:45
Шо ж ви всралися, організатори? Боїтеся зелених нікчем?
14.07.2020 13:18
 
 