Сорочинская ярмарка в 2020 году не состоится из-за коронавируса, - организаторы

Национальная Сорочинская ярмарка, которая ежегодно проходит в с. Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, в 2020 году не состоится.

Об этом сообщает организатор мероприятия ООО "Сорочинская ярмарка", передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью Covid-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов касательно Национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", - указывается в сообщении.

Организаторы подчеркивают, что не позволят отдельным деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки и планирующим повторение событий в Новых Санжарах, навредить имиджу мероприятия с многовековой историей.

"Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие - тем самым сплачивали Украину вокруг ее истории, культуры и традиций, а многим из них именно ярмарка давала возможность кормить свои семьи", - заявили организаторы.