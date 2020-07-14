Сорочинская ярмарка в 2020 году не состоится из-за коронавируса, - организаторы
Национальная Сорочинская ярмарка, которая ежегодно проходит в с. Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, в 2020 году не состоится.
Об этом сообщает организатор мероприятия ООО "Сорочинская ярмарка", передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью Covid-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов касательно Национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", - указывается в сообщении.
Организаторы подчеркивают, что не позволят отдельным деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки и планирующим повторение событий в Новых Санжарах, навредить имиджу мероприятия с многовековой историей.
"Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие - тем самым сплачивали Украину вокруг ее истории, культуры и традиций, а многим из них именно ярмарка давала возможность кормить свои семьи", - заявили организаторы.
Гм. "Луцька область", кажете?
Кияни ж пам'ятають цей шиболет ще з часів Майдану, коли - відразу після 1 грудня - почали з'являтися в юрбі страннєнькіє мальчікі з "русскім говором" (ще до гіркінців!), і одного з них (потім його ідентифікували, якийсь дрібний бандючок з Ульяновська) зловили були на провокації й привели в прес-центр, оточили й допитували на камери:
- Ну вы же не местный, вы же русский, по говору слышно!
- Нет, я украинец!
- Хорошо, назовите центр Волынской области?
Коротка пауза, схарапуджений пошук очима:
- Центр Волынской области? Волынск!
..................
Схоже, в президентській прес-службі тепер сидять оті фсбшні тітушки (яка б паскудна не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).
Тобто, в Кремлі тупо грають нам той самий сценарій. Леґітимного вже оточили й готуються вивозити?.. Патрушев із хто-там-тепер-замість-Клюєва уже зустрілись і запили могорич?..
(Як там у Солженіцина було про техніку чекістської вербовки: "хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов, и фиксируется ничья. Но нет! На все ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно ****** меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку..." Тільки тепер це відбувається в масштабі цілих країн.)
Тьфу.
Дзуськи вам уже, а не України, упиряки.
Біжіть держіть тепер обома руками Зелений Клин - він вам от-от відвалиться.
Почитайте Гоголя, какая была ярмарка в те годы, и больше не позорьтесь!