При нынешних показателях в адаптивном карантине Киев будет находиться ближайшие полтора года, - Госпродпотребслужба

Адаптивный карантин, который по решению Кабмина будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.

"На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня - не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", - отметил Рубан.

При этом он отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.

"Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска - это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции", - объяснил глава Госпродпотребслужбы Киева.

Также читайте: На следующей неделе в Киеве могут смягчить карантин, - Госпродпотребслужба

карантин (16729) Киев (26002) Госпродпотребслужба (261) Рубан Олег (124) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Адаптивный дурантин будет, пока народ не вынесет власть вперед ногами. А то сильно она начала переживать за народ что лишает людей возмоджность зарабатывать себе на жизнь. Этих г..ндонов при власте нужно уничтожать за их желания создать голодомор.
14.07.2020 12:50 Ответить
+9
карантин для "слуг" как палочка-выручалочка, ведь так можно и дотянуть до конца каденции и неудачи списать на ковид
14.07.2020 12:51 Ответить
+8
надо было границу закрывать, а не свозить людей из очагов заражения.
14.07.2020 12:41 Ответить
надо было границу закрывать, а не свозить людей из очагов заражения.
14.07.2020 12:41 Ответить
Слава янелоху оманському.
14.07.2020 12:56 Ответить
И барыгемальдивскому, который ограбил банки, угробил экономику и выгнал на заработки миллионы украинцев.
14.07.2020 19:20 Ответить
вот же ж мразь пздливая...
Порошенко восстановил армию и экономику и при этом бюджет наполнил.
А ты всё гавном плюёшься, брехун черноротый.
14.07.2020 21:49 Ответить
Взорвано 5 арсеналов и армия оставлена практически с мизерными запасами.
За 5 лет не построили ни одного завода боеприпасов.
Проводил парад, когда под Иловайском нужна была помощь.
Пытался сдать в котле под Дебальцево более двух тысяч наших бойцов.

А армия была ДО Порошенко, иначе чем же Турчинов бил кацапню на Донбассе. Чтобы армию восстановить, нужно минимум три года работы, так что не надо брехать - армия у нас была и не плохо подготовленная судя по тому, как в мае спецназ освободил ДАП от превосходящего в 15 раз по численности кацапского войска имевшего 10 лет опыта войны в Чечне.
14.07.2020 22:05 Ответить
Люди, пора виходити на протести проти безглуздого й вбивчого дурантину.
14.07.2020 13:19 Ответить
Нічого завтра якийсь черговий зеблазень скаже щось інше...
14.07.2020 12:44 Ответить
Карантином сыт не будешь. И не дай нам Бог заботы от правительства.
14.07.2020 12:45 Ответить
ну,как и вся планета...
14.07.2020 12:47 Ответить
Та да, правительство Всадников Апокалипсиса.
14.07.2020 12:50 Ответить
Адаптивный дурантин будет, пока народ не вынесет власть вперед ногами. А то сильно она начала переживать за народ что лишает людей возмоджность зарабатывать себе на жизнь. Этих г..ндонов при власте нужно уничтожать за их желания создать голодомор.
14.07.2020 12:50 Ответить
карантин для "слуг" как палочка-выручалочка, ведь так можно и дотянуть до конца каденции и неудачи списать на ковид
14.07.2020 12:51 Ответить
Так само, як для папередников ато
14.07.2020 12:55 Ответить
А для папіредніков папірєдніков наколотиє валяночкі.
14.07.2020 13:01 Ответить
не, так само, як для "дидов" ОльгиЛюдмилы - Великая Отечественная
14.07.2020 13:15 Ответить
И попыткой сорвать выборы, отправив наших моряков в плен ФСБ.
14.07.2020 19:21 Ответить
А вы довольны результатами несорванных выборов ?
В следующий раз Беня забацает сериальчик про козу с барабаном. Она и станет президентом.
14.07.2020 23:57 Ответить
При чем тут Беня, если Клованом управляют Ахметов и Порошенко?
15.07.2020 19:03 Ответить
вот уж производители масок и антисептиков разбогатеют.
14.07.2020 12:55 Ответить
Вже дозволили чи збираються дозволити їхній експорт...
14.07.2020 13:09 Ответить
В то время, как промышленность лежит, оборонка в том числе.
14.07.2020 13:09 Ответить
А кто мешает промышленности подняться? Лежит - ну и пусть себе лежит, раз её так хочется.
15.07.2020 00:15 Ответить
Антисептики производят на основе спирта, а спирт заводы янелохмне42года распродать пока не успел.
Кроме того, наши маски и респираторы хорошо продаются по всему миру, надо бы еще наладить производство качественных защитных костюмов. Могли бы и на отечественных ПЦР тестах не плохо заработать, но янелох прекратил финансирование отечественного центра, в тот момент, когда они уже были готовы к производству.

А вообще чел сказал правильно - ношение масок, социальная дистанция и дезинфекция, это необходимый минимум для того, чтобы инфекционные больницы не захлебнулись. На прошлой неделе масочный режим снова ввели в Каталонии и в столице Канады...
14.07.2020 19:26 Ответить
За нинішніх показників в адаптивному карантині Київ перебуватиме найближчі півтора року, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 1636
14.07.2020 13:03 Ответить
До стойла будь ласка сами пойдете или штрафами погоним. Вот что он сксзал. Владу узурпаторив геть или жить будем в намордниках скильке вони схочуть.
14.07.2020 13:12 Ответить
И кого ты нам взамен привести хочешь?
14.07.2020 17:45 Ответить
Нанимать по договору. Сначала обсуждать и выбирать условия договора.Ученые только вне политики подскажут.
14.07.2020 18:30 Ответить
Какой, в жопу, адаптивный?
Два серьёзных сообщения, что иммунитет держится только три месяца!
14.07.2020 13:20 Ответить
Много лет работаю в сфере медиа и информации и впервые узнаю о существовании какойто непонятно организации, хер выговоришь. Риторика по ходу в стиле кацапского Роспотребнадзора или как там, которые всех и вся закрывают. Думаю это не простая новость, да бывают даже тут заказные. Чел с одиозной фамилией Рубан решил видать попиариться. А само ж дурко даже не понимает шо оно несет..
14.07.2020 21:30 Ответить
Ждут когда Билл Гейтс свою вакцинку подвезёт. Чтобы уж наверняка всех порешить.

Вы ещё долго эту "владу" терпеть собираетесь ?
14.07.2020 23:55 Ответить
это что бы в ближайшие 1,5 года предупредить майдан против Кокаинового Выслюка?
15.07.2020 13:39 Ответить
 
 