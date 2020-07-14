При нынешних показателях в адаптивном карантине Киев будет находиться ближайшие полтора года, - Госпродпотребслужба
Адаптивный карантин, который по решению Кабмина будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.
"На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня - не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", - отметил Рубан.
При этом он отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.
"Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска - это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции", - объяснил глава Госпродпотребслужбы Киева.
Порошенко восстановил армию и экономику и при этом бюджет наполнил.
А ты всё гавном плюёшься, брехун черноротый.
За 5 лет не построили ни одного завода боеприпасов.
Проводил парад, когда под Иловайском нужна была помощь.
Пытался сдать в котле под Дебальцево более двух тысяч наших бойцов.
А армия была ДО Порошенко, иначе чем же Турчинов бил кацапню на Донбассе. Чтобы армию восстановить, нужно минимум три года работы, так что не надо брехать - армия у нас была и не плохо подготовленная судя по тому, как в мае спецназ освободил ДАП от превосходящего в 15 раз по численности кацапского войска имевшего 10 лет опыта войны в Чечне.
В следующий раз Беня забацает сериальчик про козу с барабаном. Она и станет президентом.
Кроме того, наши маски и респираторы хорошо продаются по всему миру, надо бы еще наладить производство качественных защитных костюмов. Могли бы и на отечественных ПЦР тестах не плохо заработать, но янелох прекратил финансирование отечественного центра, в тот момент, когда они уже были готовы к производству.
А вообще чел сказал правильно - ношение масок, социальная дистанция и дезинфекция, это необходимый минимум для того, чтобы инфекционные больницы не захлебнулись. На прошлой неделе масочный режим снова ввели в Каталонии и в столице Канады...
Два серьёзных сообщения, что иммунитет держится только три месяца!
Вы ещё долго эту "владу" терпеть собираетесь ?