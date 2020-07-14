При нынешних показателях в адаптивном карантине Киев будет находиться ближайшие полтора года, - Госпродпотребслужба

Адаптивный карантин, который по решению Кабмина будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.

"На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня - не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", - отметил Рубан.

При этом он отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.

"Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска - это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции", - объяснил глава Госпродпотребслужбы Киева.

