4 667 54

Основных соперников Лукашенко на выборах Бабарико и Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты Беларуси

Основных соперников Лукашенко на выборах Бабарико и Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты Беларуси

ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатом в президенты основных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Виктора Бабарико единогласно не зарегистрировали кандидатом в президенты за "иностранную финансовую помощь", а также за "собственность в офшорах, не отраженную в декларации".

Такие данные ЦИК получил от Комитета государственного контроля (КГК).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если начнем с майдана, то все пойдет прахом. Надо взять голову в руки и создать новую Конституцию, - Лукашенко

Также ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты Валерия Цепкало. ЦИК сказал, что Цепкало сдал недостаточное количество подписей для регистрации его как кандидата в Президенты Беларуси. Также в ЦИК заявили, что в декларации супруги Валерия Цепкало не указаны ценные бумаги и доход от них.

Отметим, что согласно соцопросам Бабарико и Цепкало являются основными соперниками на выборах действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7973) выборы (24775) Лукашенко Александр (3641) репрессии (2774) Бабарико Виктор (12)
+6
Було б дивно як би зареєстрували, а так всьо путьом.
14.07.2020 13:05
+4
ну, хоть живы, и на том спасибо...
14.07.2020 13:02
+4
А в Україні його рейтинг 73%...ну зараз може вже трохи менше...
14.07.2020 13:09
· - Чувствуешь моё биополе?
- Какое поле?!
- Ну не колхозное же!(с)
14.07.2020 12:59
У цьому СБХ ( спілка бацька і ху?ла) Лукашенко мусить одружиться на бабці ху?лисі.
14.07.2020 16:08
ну, хоть живы, и на том спасибо...
14.07.2020 13:02
Було б дивно як би зареєстрували, а так всьо путьом.
14.07.2020 13:05
Навіть сказати нічого... ВсЙО стабільно в баЦка...
14.07.2020 13:07
Чета ржу)
Беларусы будут выбирать между колхозником, Лукой и усатым)
14.07.2020 13:07
Тут в статье про Тихановскую ничего не пишут. Если и ей откажут, то таки да.
14.07.2020 13:18
ЗАТВЕРДИЛИ..
Не вважають загрозою...
У бІЛОРУСІ МАЛОВІДОМА.
14.07.2020 13:23
Все протестные голоса перейдут ей. В Беларуси сейчас настрой "хай хоть кто, лишь бы не шкловский выбл@док". Очень похоже на то, что реальные рейтинг Луки 3%. Как при таких условиях фальсифицировать выборы, тяжелейшая задача даже для Ермошиной...
14.07.2020 13:28
Какие 3 процента? Не смешите, вы очень переоцениваете сознательность беларусских граждан
14.07.2020 13:31
Тут дело уже даже не в сознательности. Цыган уже достал всех за 26 лет. Раньше хоть народу на "чарку и шкварку" хватало. Теперь и этого нет. Нет у него электората. Разве что силовики и чиновники. И то далеко не все.
14.07.2020 13:53
10% ваты у зомбоящика + 10% прикорытников от силы.
То есть реальность до 20%.
Самый доверчивый лохторат в виде мамаш и пенсов за него голосовать не будет за самодурство с короной, этот тормоз его просрал)
Короче Лука реально нарывается на майдан, если народ не заочкует, и там не важно кто будет лидером. Лидером станет любой, кто поднимет флаг революции.
14.07.2020 14:11
...... Как при таких условиях фальсифицировать выборы, тяжелейшая задача даже для Ермошиной......
Эта старая карга настолько приуспела в своих махинвция, что нарисовать столько сколько запросить её хозяин як 2 пальцы аб падлогу.
14.07.2020 16:12
бацька даже технических кандидатов боится а сябры уткнутся в дудочку и разойдутся по домам бульбу копать
14.07.2020 13:08
https://censor.net/forum/3207950/vibori_v_blorusskorocheno_nayivajlivshe

ОЧІКУВАНО.
--------------------------------------------
У Бацьки ще у резерві є фальсифікації у "ніч виборів".. про всяк випадок..
======================================================================

Реальная Беларусь:

У Канопацкой не выявили никакий нарушений, ее зарегистрировали

Андрея Дмитриева также зарегистрировали

🔥С. Черечень зарегистрирован.

_______
їх називають "спойлери"...
14.07.2020 13:09
А в Україні його рейтинг 73%...ну зараз може вже трохи менше...
14.07.2020 13:09
Беларусь головного мозга, [14.07.20 13:03]
[Переслано від Выборы. Беларусь]
Учитывая как отказали Бабарико, на основании письма от КГК, вполне вероятно, что Светлане Тихановской припомнят $900 тысяч за диваном, не указанных в декларации.
Беларусь головного мозга, [14.07.20 13:08]
[Переслано від Выборы. Беларусь]
ЦИК говорит о невнесенном в декларацию Тихановского доме на 190 квадратных метров. Речь идет о доме, который представлял собой историко-культурную ценность, после приобретения которого и возникновения проблем с которым, Сергей создал свой канал
14.07.2020 13:10
Кстати, а что тогда усатый черт приготовил для жены Тихановского?
14.07.2020 13:11
Luka - forever !
14.07.2020 13:14
Канопацкая, которой дорисовали несколько десятков тысяч подписей, говорит о важности соблюдения избирательного законодательства.

________________________________________________

https://belsat.eu/ru/program/prosvet/ ПРОСВЕТ Полковник Владимир Бородач: «Сергей Черечень - секретный сотрудник КГБ»09.07.2020

полковник Владимир Бородач озвучивает Сергею Пелесе сведения о секретном сотрудничестве претендента в президенты Беларуси Сергея Череченя с Комитетом государственной безопасности.

Сейчас полковник в отставке живет в Германии. Он ветеран войны в Афганистане и бывший командир отдельной бригады спецназа Главного управления разведки Генштаба СССР, а потом - Беларуси. Бригада дислоцирована в Марьиной Горке.Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі - Цензор.НЕТ 8615Владимир Бородач ********* армии Афганистана.
Владимира уволили из армии в 1992 году - после принятия присяги на площади Независимости 8 сентября, в День белорусской воинской славы. Вместе с Николаем Статкевичем он принял участие в создании Белорусского объединения военных. Позже совместно с бывшим министром внутренних дел Юрием Захаренко формировал Союз белорусских военных.
14.07.2020 13:15
На цензоре некоторые беларусские кллуны писали, что вот мол в Беларуси подул ветер перемен, типа демократией и возможным Майданом запахло. Ну что теперь скажите?
14.07.2020 13:16
Поживем увидим, что будет. Может всё быть.
14.07.2020 13:19
Та может быть Майдан, но полностью под управлением кремля для захвата государства, демократии в Беларусь не будет ровно до того момента, пока ее не будет в рашке и рашка не откажется от своих имперских замашек. В белаоуссеом правительстве и армии намного больше кремлевским агентов чем когда либо было в нашем правительстве и армии. Там полностью все под контролем путлера
14.07.2020 13:26 Ответить
ВІТЕР ПОДУВ..

АЛЕ..
ЖІНКА БЛОГЕРА ПРОТИ БАЦЬКИ -СЛАБКИЙ ПРОТИВНИК..
А ДО ВИБОРІВ МЕНШЕ МІСЯЦЯ.."РОЗКРУТИТИ " ВАЖКО...

тОМУ БАЦЬКА ПЕРЕМОЖЕ У ПЕРШОМУ ТУРІ.
14.07.2020 13:22
Сразу мем в голову лезет: "А что так можно было?"
14.07.2020 13:16
АНАЛОГІЧНО БУЛО В УКРАЇНІ ЗНИЩЕНО "РУХ".


ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА БУЛО ВБИТО,А НА ПОСТ ГОЛОВИ БУЛО ПІДСУНУТО НІКЧЕМНОГО ІМПОТЕНТНОГО УДОВЕНКО.

Полковник в отставке говорит, что был вынужден озвучить правду о Сергее Черечене, который заменил Станислава Шушкевича на посту председателя Белорусской социал-демократической грамады. Прежнего руководителя партии невозможно было подкупить. Поэтому ему подсунули секретного сотрудника КГБ.
14.07.2020 13:17
Теж абсолютно впевнений, що Черновола вбили.
14.07.2020 13:28
Потом главных патриотов - Лукьяненко, Хмару и т.п. переманила к себе юлька. После того как использовав их она укрепилась, то она их выбросила заменив всякими Портновыми и т.п. из окружения Коломойского.
15.07.2020 12:54
Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі - Цензор.НЕТ 9520
14.07.2020 13:23
У лукашенко минимум 30 процентов, увы. За счет бюджетников, которых запугают, у луки даже без фалисификаций будет процентов 60
14.07.2020 13:30
Білорусь буде гнити далі..
на жаль ,це скоріше всього...
14.07.2020 13:32
На жаль так, кремлівськи курви дуже міцно засіли у всіх гілках білоруської влади. Навіть якщо теоретично бацька захотів би рухатись до демократії та Європи, проти нього одразу вийшов би Майдан але прокремлівський...
14.07.2020 13:36
Бацька не може рухатись до демократії та Європи. Ще й тому, що біларуський народ ще совок скрепний. Це щось близько до того, що наш Донбас. Не те що було на початку 90-х, але...
А на рахунок майдана прокремлівського, то підозрюю що зараз якраз намагання підняти майдана прокремлівського. Хутін обізлився на Лукашенка, який його за ніс водить.
При Лукашенко час іде на користь державності країни. Бо народ потихеньку відсовується від совка.
15.07.2020 13:11
Хаха, там будет фамилия Таракана и все .))
14.07.2020 13:30
Но если брать сотрудников ОМОНа, то это - «отбитые» на голову люди, без всякой внутренней культуры. Они пришли в МВД из колхозов, это https://charter97.link/ru/news/2020/7/7/384992/ бездари, которые только и могут, что бездумно исполнять приказы . У меня с ними будет особая разборка, как только сменится власть. Пусть они это знают.
- Помните историю подполковника из Кричевского РОВД https://charter97.link/ru/news/2018/1/11/275494/ Игоря Вусика, который взбунтовался против системы ? Могут ли сейчас повториться такие случаи?
- Это зависит от нас с вами. В системе МВД много недовольных, но среди них - только единицы готовых открыто взбунтоваться, как Игорь Вусик. Но если народ выйдет на Площадь и будет стоять не час или два, а дни и недели, то https://charter97.link/ru/news/2020/6/7/381463/ сотрудники правоохранительных органов и военных учреждений встанут на сторону народа .
Только большое количество людей на Площади, хотя бы 3-5% от всего населения Беларуси, убедит милицию и армию перейти на нашу сторону. И потом: они должны быть уверены, что мы не предадим их, что не пойдем на попятную. Силовики должны быть уверены хотя бы на 90%, что мы будем стоять до конца.https://charter97.link/ru/news/2020/7/8/385046/
14.07.2020 13:38
Дыктатары не зыходзяць з пасад у вынiку дэмакратычных выбарау.
Як вы сабе гэта уяуляеце - 'так, я прайграу i цяпер пайду жыць у турму"?
Зарас галоунае пытанне - колькi беларусау здольны выйсцi на плошчу, каб абаранiць свой выбар? Цi збярэцца крытычная маса, якая напужае дыктатара i ягоных хунвэйбiнау? Ну, цi разгледзiць варыянт усеагульнай забастоукi i iншых актау грамадцкага непадпаракавання.
Нажаль прывентыуна затрыманы такiя моцныя лiдары, як Статкевiч, Северынец. Затрыманы вядучыя палiтычныя блогеры.
Ну i не трэба зкiдваць з рахунку пуцiнскую РФ - калi пуцен убачыць, што народ можа перамагчы... Ен не дазволiць Беларусi стаць дэмакратычнай дзяржавай - увайсцi у Эуразвяз ды НАТА.
14.07.2020 13:47
Нам цікаво тільки одне - перевершить ваш Бацька рекорд Йосипа Сталіна, чи не дотягне?
14.07.2020 14:03
Па першае - ен мне не бацька (хiба табе).
Па другое - "вам цiкава", гэта каму? Якую секту прадстауляеш?
А у астатнiм добра - працягвай назiранне..
14.07.2020 14:16
Чого такий злий? Слово не скажи...
Не ми вам таке життя організували.
В Україні той, хто вирішив назавжди поселитись на Банковій (президентська контора), той і одну каденцію не досидів - чкурнув до Ростова-на-Дону.
14.07.2020 14:24
Украiнскi Майдан - гэта было моцна. Увесь сьвет пад уражаннем i з павагаю (безумоуна акрамя дыктатур Лукашэнка, Пуцiна).
Але у вашым каментары я угледзеу сарказм - як быццам беларусы на такое не здольны.
14.07.2020 14:29
Як я казав перед другим туром президентських виборів листопада 2004 року: Усе залежатиме від "третього туру". Тобто, від громадських протестів проти фальсифікацій.
22 листопада 2004 р. народ вийшов на Майдан на "третій тур" і переміг.
А от у січні 2010 р. проти фальсифікацій виборів януковича-охендовського не вийшов ніхто (Ющенко зганьбив ідеї Помаранчевого майдану), у 2012 р. проти фальсифікації парламентських виборів вийшла купка людей (бєркутасти над нами сміялися).
Що буде у Білорусі не знаю. Я б вийшов, хоча більше варіантів потрапити за грати, ніж перемогти.
14.07.2020 15:09
У выпадку, калi пераможа дыктатура, усе будзе залежыць ад рэакцыi Захаду на рэпрэсii. Калi будуць жорсткiя палiтычныя i эканамiчныя санкцыi, судовыя прысуды катам на Мiжнародным Трыбунале - Лукашэнка надоуга не утрымаецца. Але усе роуна дзеля поспеху патрэбны адначасовыя сур'езныя пратэсты у РФ - каб пуцен быу заняты збераганнем саей скуры i не рабiу уплыу на беларускiя падзеi.
14.07.2020 15:34
Нажаль прывентыуна затрыманы такiя моцныя лiдары, як Статкевiч, Северынец. Затрыманы вядучыя палiтычныя блогеры.

Єгипет спромігся на революцію через Фейсбук..

у бІЛОРУСІ ОДИН ШЛЯХ -РЕВОЛЮЦІЯ (ТИПУ МАЙДАНУ),ОРГАНІЗОВАНА ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛИ..с

АМЕ В СТОЛИЦІ..

бРЕСТ,ВІТЕБСЬК -ЕЛЕМЕНТАРНО ЗАДАВЛЯТЬ
14.07.2020 14:01
СУПРОТыВ БЕЗ ЛІДАРАВ.
14.07.2020 14:03
Оце і все, що треба знати про цю гниду лукоботам та лукодрочерам. Ах,бацька,нічєво нє распрадал,калхози і заводи работают,бла-бла-бла... кагебе там тільки і работає...
14.07.2020 16:24
Він дійсно не розпродав. У всякому випадку підприємства гіганти. Наша олігархія якраз і виникла за рахунок дерибану підприємств-гігантів. Подивіться чим володіють олігархи. Практично тільки підприємствами гігантами. І за рахунок цього і тим що вони водіють всима ЗМІ, олігархи володіють країною.
А на рахунок, що "кгб там тільки і работає". Наприклад в Києві більшість автобусів МАЗ (Мінський автобусний завод). Це при тому, що в нас є два українські заводи - ЛАЗ, Богдан. Бо МАЗи мають кращу конструкцію і надійність.
15.07.2020 13:35
Та все ви вірно,пані,кажете.От тільки якби у нас от так мєнти лупили і хватали людей,які вийшли,щоб сказати своє слово,то тоді б піднялась би вся країна.За прикладами далеко ходити не треба.А що стосується підприємств-гігантів,як зволили виразитись,то я маю дуже виликий сумнів з цього приводу. МАЗ- це тільки на теренах есенге тіпа підприєство-гігант. А любий нормальний чоловік,якби у нього був вибір,так він би вибрав вольво,мерседес,сканіа,ну і т.д.А щодо автобусів Києва-то це,мабудь,корупція.Ну мені так здається...
15.07.2020 13:53
 
 