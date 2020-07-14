Основных соперников Лукашенко на выборах Бабарико и Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты Беларуси

ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатом в президенты основных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Виктора Бабарико единогласно не зарегистрировали кандидатом в президенты за "иностранную финансовую помощь", а также за "собственность в офшорах, не отраженную в декларации".

Такие данные ЦИК получил от Комитета государственного контроля (КГК).

Также ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты Валерия Цепкало. ЦИК сказал, что Цепкало сдал недостаточное количество подписей для регистрации его как кандидата в Президенты Беларуси. Также в ЦИК заявили, что в декларации супруги Валерия Цепкало не указаны ценные бумаги и доход от них.

Отметим, что согласно соцопросам Бабарико и Цепкало являются основными соперниками на выборах действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.