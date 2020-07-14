РУС
Новости
1 863 21

Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ - политическая расправа, - нардеп "Голоса" Устинова

Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ - политическая расправа, - нардеп

Народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова считает, что законопроект №3133 о дополнительных основаниях увольнения директора Национального антикоррупционного бюро является политической расправой над действующим главой НАБУ.

Об этом Устинова рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Этот законопроект является абсолютно политически мотивированным. Когда у нас вносятся изменения в закон для того, чтобы уволить одного конкретного человека - это называется политическая расправа. Потому что целым законом (предлагается. - Ред) увольнение директора антикоррупционного правоохранительного органа, который занимается расследованиями в отношении депутатов, их знакомых, друзей, близких, или даже спонсоров депутатов, того же, например, Игоря Коломойского - очень много его компаний фигурируют в расследованиях НАБУ", - сказала нардеп.

Законопроект предусматривает, по словам Устиновой, увольнение главы НАБУ, если он является в реестре коррупционеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На комитет ради увольнения Сытника явились все, кто обычно не ходит. Проголосовав, они разошлись, - нардеп "Голоса" Устинова

"Там идет коллизия в том, что если вы посмотрите решение суда по Сытнику, то там в суде всегда прописывается санкция - штраф или увольнение. Судья решил, что не нужно увольнение (Сытника. - Ред.), а наложение штрафа. Но мы видим, что некоторым людям этого мало и они пишут, что давайте изменим закон, чтобы можно было уволить", - добавила нардеп.

Отметим, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №3133 сегодня, 14 июля, на втором внеочередном заседании.

НАБУ (4545) ВР (29386) законопроект (3272) увольнение (2701) Голос партия (504) Устинова Александра (112)
Топ комментарии
+5
До речі, на яких підставах недорос розпустив минулу Раду?
14.07.2020 13:11 Ответить
14.07.2020 13:11 Ответить
+4
Не бреши
14.07.2020 13:26 Ответить
14.07.2020 13:26 Ответить
+3
Бачите, Ситник він офіційно підтверджений корупціонер, але для покарання вистачить штрафу, звільнення корупціонера - це політична розправа. Ось така логіка у ******** українських соросят щодо своїх ручних людей. Інших вони вимагатимуть звільнити навіть за пост в соцмережах.
14.07.2020 13:19 Ответить
14.07.2020 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
До речі, на яких підставах недорос розпустив минулу Раду?
14.07.2020 13:11 Ответить
14.07.2020 13:11 Ответить
В майбутньому це з"ясує суд. І щось мені піказує, що печерський... з вовком.))
14.07.2020 13:14 Ответить
14.07.2020 13:14 Ответить
На підставах відсутності коаліції депутатських фракцій з 2016 року.
14.07.2020 13:17 Ответить
14.07.2020 13:17 Ответить
Не бреши
14.07.2020 13:26 Ответить
14.07.2020 13:26 Ответить
Знайди цей пункт у відповідній статті:
Згідно зі Статтею 90 Конституції України, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:-протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій
-протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України
-протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:33 Ответить
Так она и не была сформированна после выхода Батькивщины и Самопомощи в 2016.
14.07.2020 13:58 Ответить
14.07.2020 13:58 Ответить
Это Лена из КВНа????)))
Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ - політична розправа, - нардепка "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 8696
14.07.2020 13:31 Ответить
14.07.2020 13:31 Ответить
Баба да, баба да. Сосна. Корабельна.
14.07.2020 13:34 Ответить
14.07.2020 13:34 Ответить
Голос, партия БЕЗСЛАВЫ. А какие все вумные.
14.07.2020 13:16 Ответить
14.07.2020 13:16 Ответить
Так если глава Голоса патриотично уклонялся от уплаты налогов и военного сбора, то что хотеть?
14.07.2020 13:29 Ответить
14.07.2020 13:29 Ответить
Как долго еще этому недоразумению под названием "Голос" (как мы знаем уже без голоса) делать заявления?
14.07.2020 13:17 Ответить
14.07.2020 13:17 Ответить
У них есть другая мотивация - голос гранты сороса.
Сытник тоже из их числа, а они своих не бросают. ))
14.07.2020 13:32 Ответить
14.07.2020 13:32 Ответить
Бачите, Ситник він офіційно підтверджений корупціонер, але для покарання вистачить штрафу, звільнення корупціонера - це політична розправа. Ось така логіка у ******** українських соросят щодо своїх ручних людей. Інших вони вимагатимуть звільнити навіть за пост в соцмережах.
14.07.2020 13:19 Ответить
14.07.2020 13:19 Ответить
В Германии соросята рулят, аж гай шумит. Но ты там пригрелся и тебе нравится. Чего ж ты тут на них батон крошишь?
14.07.2020 13:29 Ответить
14.07.2020 13:29 Ответить
та не пригрелся он там...он в лахте пригрелся
14.07.2020 13:31 Ответить
14.07.2020 13:31 Ответить
Та я в курсе, но ждал от него очередной гавноперл про "соросят"
14.07.2020 13:35 Ответить
14.07.2020 13:35 Ответить
Ну звільняють його корупціонери на порядок бльші)
14.07.2020 13:30 Ответить
14.07.2020 13:30 Ответить
Какая политрасправа, если глава Набу судом признан коррупционером? Соросята хотят войти в совет судей, чтобы управлять судами и не допускать признания коррупционерами таких оборотней как Сытник.
14.07.2020 13:27 Ответить
14.07.2020 13:27 Ответить
Ермак корупционер?
14.07.2020 13:32 Ответить
14.07.2020 13:32 Ответить
В суд,там определят.
14.07.2020 13:59 Ответить
14.07.2020 13:59 Ответить
Потому что целым законом (предлагается. - Ред) увольнение директора антикоррупционного правоохранительного органа, который занимается расследованиями в отношении депутатов, их знакомых, друзей, близких, или даже спонсоров депутатов, того же, например, Игоря Коломойского - очень много его компаний фигурируют в расследованиях НАБУ", - сказала нардеп.

И где же результаты расследований?Можно годами расследовать безрезультатно и при этом говорить,"Они же работают,дайте им возможность закончить начатое".Сколько еще надо лет,чтобы "закончить"?
14.07.2020 13:42 Ответить
14.07.2020 13:42 Ответить
 
 