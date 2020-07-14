Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ - политическая расправа, - нардеп "Голоса" Устинова

Народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова считает, что законопроект №3133 о дополнительных основаниях увольнения директора Национального антикоррупционного бюро является политической расправой над действующим главой НАБУ.

"Этот законопроект является абсолютно политически мотивированным. Когда у нас вносятся изменения в закон для того, чтобы уволить одного конкретного человека - это называется политическая расправа. Потому что целым законом (предлагается. - Ред) увольнение директора антикоррупционного правоохранительного органа, который занимается расследованиями в отношении депутатов, их знакомых, друзей, близких, или даже спонсоров депутатов, того же, например, Игоря Коломойского - очень много его компаний фигурируют в расследованиях НАБУ", - сказала нардеп.

Законопроект предусматривает, по словам Устиновой, увольнение главы НАБУ, если он является в реестре коррупционеров.

"Там идет коллизия в том, что если вы посмотрите решение суда по Сытнику, то там в суде всегда прописывается санкция - штраф или увольнение. Судья решил, что не нужно увольнение (Сытника. - Ред.), а наложение штрафа. Но мы видим, что некоторым людям этого мало и они пишут, что давайте изменим закон, чтобы можно было уволить", - добавила нардеп.

Отметим, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №3133 сегодня, 14 июля, на втором внеочередном заседании.