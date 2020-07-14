Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ - политическая расправа, - нардеп "Голоса" Устинова
Народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова считает, что законопроект №3133 о дополнительных основаниях увольнения директора Национального антикоррупционного бюро является политической расправой над действующим главой НАБУ.
Об этом Устинова рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Этот законопроект является абсолютно политически мотивированным. Когда у нас вносятся изменения в закон для того, чтобы уволить одного конкретного человека - это называется политическая расправа. Потому что целым законом (предлагается. - Ред) увольнение директора антикоррупционного правоохранительного органа, который занимается расследованиями в отношении депутатов, их знакомых, друзей, близких, или даже спонсоров депутатов, того же, например, Игоря Коломойского - очень много его компаний фигурируют в расследованиях НАБУ", - сказала нардеп.
Законопроект предусматривает, по словам Устиновой, увольнение главы НАБУ, если он является в реестре коррупционеров.
"Там идет коллизия в том, что если вы посмотрите решение суда по Сытнику, то там в суде всегда прописывается санкция - штраф или увольнение. Судья решил, что не нужно увольнение (Сытника. - Ред.), а наложение штрафа. Но мы видим, что некоторым людям этого мало и они пишут, что давайте изменим закон, чтобы можно было уволить", - добавила нардеп.
Отметим, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №3133 сегодня, 14 июля, на втором внеочередном заседании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Згідно зі Статтею 90 Конституції України, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:-протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій
-протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України
-протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
голосгранты сороса.
Сытник тоже из их числа, а они своих не бросают. ))
И где же результаты расследований?Можно годами расследовать безрезультатно и при этом говорить,"Они же работают,дайте им возможность закончить начатое".Сколько еще надо лет,чтобы "закончить"?