Массовое паломничество хасидов в Умань в этом году невозможно, - совещание в МИД. ДОКУМЕНТ

Массовое паломничество хасидов в Умань для празднования иудейского нового года - Рош ха-Шана - в этом году невозможно из-за пандемии коронавируса.

Такое решение было принято 9 июля на межведомственном совещании в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает в Facebook мэр Умани Александр Цебрий, передает Цензор.НЕТ.

"Результатом межведомственного совещания в помещении МИД Украины стало общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно", - проинформировал Цебрий.

В приведенном мэром документе по результатам совещания указано, что его участники приняли во внимание нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Государстве Израиль (относится к странам "красной зоны" из-за показателя заболевания COVID-19); запрет на проведение массовых мероприятий в Украине; нагрузку на украинские медицинские учреждения; необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан; сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

Отмечается, что в конце июня - начале июля состоялся ряд переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран, в частности телефонный разговор между главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и директором Департамента международного сотрудничества Минздрава Израиля А.Шальмоном. Израильская сторона сообщила, что с пониманием воспримет отмену международного паломничества в Умань в этом году, но просит заранее сообщить об официальной позиции украинской стороны по этому поводу.

В документе также говорится о существующих попытках "политизировать" вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань - в частности, карантинные ограничения подаются некоторыми организациями в качестве примера "антисемитизма". Поэтому высказывается просьба выработать согласованную государственную позицию и принять соответствующие решения по организации нынешнего празднования Рош ха-Шана иудейской общиной (участие в праздновании ограниченного круга представителей местной хасидской общины, организация онлайн-трансляции мероприятий и т.д.).

Как сообщалось, ранее городской голова Умани Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана, считая, что приезд большого количества иностранцев из разных стран может вызвать вспышку коронавируса в городе. Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября.