Рано утром наемники РФ обстреляли защитников Авдеевки из гранатометов и пулеметов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил во время брифинга полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня, 14 июля, оккупанты, по состоянию на 12:00, нарушили режим тишины один раз. После 5:00 утра от Спартака враг применил по нашим защитникам Авдеевки ручные и подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы", - сообщил он.

Гуцуляк отметил, что по имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

Напомним, 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов погибли.