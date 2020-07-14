Рано утром наемники РФ обстреляли защитников Авдеевки из гранатометов и пулеметов, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил во время брифинга полковник Дмитрий Гуцуляк.
"Сегодня, 14 июля, оккупанты, по состоянию на 12:00, нарушили режим тишины один раз. После 5:00 утра от Спартака враг применил по нашим защитникам Авдеевки ручные и подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы", - сообщил он.
Гуцуляк отметил, что по имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.
Напомним, 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов погибли.
14.07.2020, 12:45 • 275 • https://uainfo.org/blognews/1594719287-prezident-dolzhen-ispolnyat-svoy-dolg-i-davat-publichnye.html#mc-container 1
Президент и Главнокомандующий никак не отреагировал на нападение на украинских воинов под Горловкой. Вот как это объяснить?
Как молчать? Чего стоит дипломатия, если президент не реагирует на такое очередное нарушение всех договоренностей? Где логика, господин президент, вы кого боитесь? Разозлить кого-то или проявить уважение к погибшим и дать оценку агрессору? Вы собираетесь выполнять служебные обязанности?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594709820-bereza-zelenskiy-molchit-po-situatsii-na-fronte-emu-proshche.html Береза: Зеленский молчит по ситуации на фронте. Ему проще залезть в чат к дальнобойщикам или поехать еще одну ленточку перерезать
Война идет больше года при новом президенте, и пять лет при прошлом президенте. И будет идти еще. Потому что так хочет Путин, и он видит нашу слабость, видит, как боятся дать ему отпор, видит, как дают усиливаться Медведчуку. Так чего молчать? Президент должен исполнять свой долг и давать публичные оценки ситуации, а не стыдливо молчать, когда враг убивает его подчиненных, его соотечественников.
У Украины есть только дин путь обрести свободы - не выпросить его у кого-то молчанием, а добыть в борьбе. И если надо воевать - значит надо воевать. Надо делать, а не прятаться.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4293173940722869 Юрий БУТУСОВ
"Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя"
Вам не стыдно, г-да Наевы и Хомчаки? Артиллерия уже давно должна была снести к чертовой матери все огневые позиции этих ублюдков, а спецы забрать и живых и мертвых !!! Вы не генералы и не воины. Вы мразь.