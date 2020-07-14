РУС
Рано утром наемники РФ обстреляли защитников Авдеевки из гранатометов и пулеметов, потерь нет, - Минобороны

Рано утром наемники РФ обстреляли защитников Авдеевки из гранатометов и пулеметов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил во время брифинга полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня, 14 июля, оккупанты, по состоянию на 12:00, нарушили режим тишины один раз. После 5:00 утра от Спартака враг применил по нашим защитникам Авдеевки ручные и подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы", - сообщил он.

Гуцуляк отметил, что по имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС

Напомним, 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских воинов погибли.

А когда заберут с поля боя раненого и убитого украинских солдат? я смотрю что наше СБУ только вылавливает тех кто трётся с деньгами или переименуйте СБУ или пусть участвуют спец операциях
14.07.2020 13:21
Не сообщайте говнокомандующему он мир видит
14.07.2020 13:28
Бутусов: Президент должен исполнять свой долг и давать публичные оценки ситуации, а не стыдливо молчать, когда враг убивает соотечественников
14.07.2020, 12:45 • 275 • https://uainfo.org/blognews/1594719287-prezident-dolzhen-ispolnyat-svoy-dolg-i-davat-publichnye.html#mc-container 1

Президент и Главнокомандующий никак не отреагировал на нападение на украинских воинов под Горловкой. Вот как это объяснить?
Как молчать? Чего стоит дипломатия, если президент не реагирует на такое очередное нарушение всех договоренностей? Где логика, господин президент, вы кого боитесь? Разозлить кого-то или проявить уважение к погибшим и дать оценку агрессору? Вы собираетесь выполнять служебные обязанности?
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594709820-bereza-zelenskiy-molchit-po-situatsii-na-fronte-emu-proshche.html Береза: Зеленский молчит по ситуации на фронте. Ему проще залезть в чат к дальнобойщикам или поехать еще одну ленточку перерезать
Война идет больше года при новом президенте, и пять лет при прошлом президенте. И будет идти еще. Потому что так хочет Путин, и он видит нашу слабость, видит, как боятся дать ему отпор, видит, как дают усиливаться Медведчуку. Так чего молчать? Президент должен исполнять свой долг и давать публичные оценки ситуации, а не стыдливо молчать, когда враг убивает его подчиненных, его соотечественников.
У Украины есть только дин путь обрести свободы - не выпросить его у кого-то молчанием, а добыть в борьбе. И если надо воевать - значит надо воевать. Надо делать, а не прятаться.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4293173940722869 Юрий БУТУСОВ
14.07.2020 13:33
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform

"Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя"

Вам не стыдно, г-да Наевы и Хомчаки? Артиллерия уже давно должна была снести к чертовой матери все огневые позиции этих ублюдков, а спецы забрать и живых и мертвых !!! Вы не генералы и не воины. Вы мразь.
14.07.2020 13:36
А их и не будет, так как они и само Зечмо и есть ************* мокшанские. Но вопрос- доколе будут люди терпеть это Зеодло?
14.07.2020 14:58
Один момент наиболее мерзкий..Наши пошли эвакуировать тело погибшего (внимание) - " под гарантии ОБСЕ..!! То есть по хорошему эту импотентную кацапскую шоблу нужно нахрен вычеркнуть из всех планов действий и любых миссий в Украине . Скандала в 2014-15 годах с этими ******** имени Элэкзендера *** - этого продажного ******** с птичьим тупым рылом, - было мало видимо. Кулеба должен не угрожать"международным **** осуждением" которое кацапня на х..ю видела вместе с Кулебой , а на весь мир ( набравшись яиц) заявить уже в конце концов за 6 лет наконец о том что на сегодня ОБСЕ - бесполезная дармоедская организация "по интересам" и Украина прекращает с ней любую работу до тех пор пока оттуда не уберутся кацапы и организация не переформатируется во что то адекватное и хоть мало -мальски полезное. А по поводу ответа на инцидент - разговаривать должны пушки предварительно с объяснением за что кацапню прессуют. Хотя это из фантастического фильма " Как это должно быть" а в реальности - тупарина на должности преза - обосранный жидо-кацапский лох и сцыкун, Наев - тоже позорный сцыкун, который только способен тупо гудеть как буйвол какие то дебильные лозунги имени Красной тупорылой армии. Штаб - наполовину кацапский и украинофобский - сброд тупых трусов и негодяев имени поросятины ещё..и петуховича.. Кто будет защищать наших бойцов??? Идёт к тому что ..улица что ли? Как так **** можно?!
14.07.2020 16:34
Знову брехня на Цензорі. Найманці це армія ЧВК в Центральній африканській республіці. А в Російсько-українській війні воюють окупаційні війська РФ і визвольні війська України.
14.07.2020 14:07
 
 