У харьковчанки, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, были финансовые проблемы, - полиция

Полиция установила, что у 37-летней харьковчанки, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, в последнее время были проблемы с деньгами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы, она брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее не привлекалась", - сказано в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Новобаварского отдела полиции. Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, в понедельник вечером в полицию поступила информация о гибели женщины и ее сына. По предварительной информации, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови.

В ходе осмотра помещения была обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.