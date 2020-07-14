У харьковчанки, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, были финансовые проблемы, - полиция
Полиция установила, что у 37-летней харьковчанки, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, в последнее время были проблемы с деньгами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы, она брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее не привлекалась", - сказано в сообщении.
Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Новобаварского отдела полиции. Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Как сообщалось ранее, в понедельник вечером в полицию поступила информация о гибели женщины и ее сына. По предварительной информации, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови.
В ходе осмотра помещения была обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.
И вообще, самоубийство и убийство это тяжкий грех.
А где социальные службы были, где их помощь малообеспеченным, ведь судя по новости, женщина была матерью-одиночкой?
Який народ таке і життя. Сама бідна країна Європи, тому що існує олігархат, який обкрадає і грабує народ. А народу напевно таке подобається, бо навіть не пікає проти цього.
Бедная женщина, боролась как могла, без мужа ( скотина где-то спокойно живёт, плевать ему на собственного ребенка), и никому дела не было до них, до того чем кормит, как одевает она ребенка, есть ли у них сегодня на хлеб... Жили они как могли, никому не нужные, а теперь их нет, и уже не будет никогда))))))) Слава Украине?