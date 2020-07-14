РУС
У харьковчанки, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, были финансовые проблемы, - полиция

Полиция установила, что у 37-летней харьковчанки, которая задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой, в последнее время были проблемы с деньгами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По словам соседей, женщина вела себя адекватно, спиртными напитками не злоупотребляла. Она часто просила деньги в долг и всегда их возвращала. Также работники полиции выяснили, что последние полгода у харьковчанки были финансовые проблемы, она брала кредиты и не могла их самостоятельно вернуть, поэтому находилась в депрессивном состоянии. К административной и уголовной ответственности женщина ранее не привлекалась", - сказано в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета Новобаварского отдела полиции. Следователями  открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось ранее, в понедельник вечером в полицию поступила информация о гибели женщины и ее сына. По предварительной информации, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови.

В ходе осмотра помещения была обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.

+12
Жах...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:36 Ответить
+12
а соціальним службам як і в цілому державні органи на людей чхати хотіли....куди не кинься - відписки, відписки, тони паперу.....робота аж кипить....писанини....але люди самі винні, що допускають це
показать весь комментарий
14.07.2020 13:51 Ответить
+11
не тільки його, але і ініціаторів ротордам плюс, українських власників бідних хатинок в Європі, жебраків з приватними літаками і яхтами, одним словом всіх тих, чиї руки нічого не крали....
показать весь комментарий
14.07.2020 14:18 Ответить
Жах...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:36 Ответить
або інценіровка самогубства
показать весь комментарий
14.07.2020 14:31 Ответить
Даже, если нет денег и финансовые проблемы то это не повод покончить с собой и ребёнком.
И вообще, самоубийство и убийство это тяжкий грех.

А где социальные службы были, где их помощь малообеспеченным, ведь судя по новости, женщина была матерью-одиночкой?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:39 Ответить
а соціальним службам як і в цілому державні органи на людей чхати хотіли....куди не кинься - відписки, відписки, тони паперу.....робота аж кипить....писанини....але люди самі винні, що допускають це
показать весь комментарий
14.07.2020 13:51 Ответить
Саме так, народ завжди заслуговує свою владу та відповідне ставлення до себе з боку влади.
Який народ таке і життя. Сама бідна країна Європи, тому що існує олігархат, який обкрадає і грабує народ. А народу напевно таке подобається, бо навіть не пікає проти цього.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:58 Ответить
Я сегодня в депресняке, чувствую себя так одиноко... и социальным службам до меня дела никакого. Пойти чтоли ограбить когото или убить? Свалю потом всё на несправедливость и холодность ко мне вселенной...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:58 Ответить
верёвка и мыло решат ваши проблемы, вперёд
показать весь комментарий
14.07.2020 15:06 Ответить
а может этому "Sole mio" , посоветовать пойти поработать, авось пройдет...
показать весь комментарий
14.07.2020 16:32 Ответить
Зеля, у этой женщины наверное, не было ни хлеба, ни масла,ни молока, ни круп. У нее не было возожности выжить . И ей нечем было кормить своего ребенка. Это твоя ответственность, что в стране, которую ты возглавляешь, так страшно умерла мать и ребенок.У харків'янки, яка задушила свого 10-річного сина і вчинила самогубство, були фінансові проблеми, - поліція - Цензор.НЕТ 3189
показать весь комментарий
14.07.2020 14:12 Ответить
не тільки його, але і ініціаторів ротордам плюс, українських власників бідних хатинок в Європі, жебраків з приватними літаками і яхтами, одним словом всіх тих, чиї руки нічого не крали....
показать весь комментарий
14.07.2020 14:18 Ответить
Блдская нищета даже святую доведет до убийства. Пусть будут прокляты наши мироеды и их холуи , эта кровь им зачтется.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:42 Ответить
в первую очередь у нее не было мозгов.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:01 Ответить
Це у вас на кацапії так. В нас на дитину є допомога. Вижити можна. В Харкові якусь роботу навіть на мінімалку знайти можна. Проблема в голові
показать весь комментарий
14.07.2020 16:24 Ответить
Один з найтяжчих гріхів - дітовбивство. І жодні фінансові проблеми не виправдають цього жахливого вчинку. Нащо брати кредити, коли ти не маєш змоги їх віддати. Ваш пост звучить так, ніби вони з голоду вмерли, бо Зеленський забрав останню крихту хліба, а не мати вбила свою дитину. Вбилася б сама, а дитині залишила життя.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:23 Ответить
Як запобігати подібному ? Хоч би поговорила із кимось ...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:42 Ответить
Ответ очевиден: нужно чтобы ни у кого небыло "финансовых проблем"...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:47 Ответить
гуртуватись народу потрібно, а не язиками цмокати. В Європі в профсоюзи об'єднуються, гуртом своїх прав добиваються.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:11 Ответить
Коллекторы довели?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:44 Ответить
Нет государственности в Украине
показать весь комментарий
14.07.2020 13:45 Ответить
Так езжай в элдэнээр, там государственности выше крыши.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:47 Ответить
Всё плохо, бро... Погода пасмурная, тучи... Дошдь идёт... Ну нету государственности в Украине, нету, как ни крути...
показать весь комментарий
14.07.2020 13:50 Ответить
ні, чого ж, є - на мальдівах пузо чухає....та народу фігу тиче.....
показать весь комментарий
14.07.2020 14:05 Ответить
Госудаство не обязалось вас кормить, государство обязалось защищать вас за ваши деньги которые вы платите в виде налогов. Все остальное и есть "совок", если кто не знал.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:42 Ответить
А що я раніше казав, реформатори за 30 років розкрадання країни довели людей до самогубства....а накцкорпус до Шарія бігає.....хай краще до олігархів побіжить, чи може зась?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:49 Ответить
А кто у тебя был реформатор за эти годы? Комуняки Кравчук и Кучма? Или кремлевская консерва Янык, который то премьером, то презиком 10 лет непрерывно был во власти - он реформатор? Или старый гандон Азиров, автор самой херовой в мире налоговой системы - всю дорогу налоговой руководил, а потом премьерил.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:05 Ответить
вони би самі нічого самі не зробили, якби їх не підтримувала потужна братія на місцях.....аж гай шумить, як точуть з усіх боків Україну. Одні в Карпатах ліс рубають, другі видобуток янтаря прикривають, треті гарно в судах судять, четверті тони відписок штопають....робота кипить.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:09 Ответить
обратитесь глубже, к Столыпину например или Александрам I и II
показать весь комментарий
14.07.2020 16:45 Ответить
После принятия закона об игорном бизнесе таких новостей будет через одну
показать весь комментарий
14.07.2020 13:51 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 13:58 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 13:59 Ответить
А сколько ещё таких случаев будет...ведь война и пандемия ,экономика в тормозе,только 85% российских СМИ в Украине всё это подогревают в пользу Кремля.Такое впечатление что власть и украинский народ живут в параллельных мирах и миры эти дёргает за верёвочку Московия.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:09 Ответить
Та всі добрі, хто хоче з країни колонію зробити, в сировинну базу перетворити чи то для Московії, чи то для Європи та Америки...., а людей в дармову робочу силу.....он уже закон про продаж землі прийняли, тепер податки ще треба підняти, щоб змусити селян землю продати....
показать весь комментарий
14.07.2020 14:15 Ответить
Не дождалась открытий казино и другой игровой нечисти!!! Жаль... Так, сходила бы, ВЫИГРАЛА, сколько надо, и решила финансовые проблемы за 1-2 часа!!! Эххх .... долго, очень долго закон про легализацию "игрунов" принимали... Ну, хоть приняли!!! Спасибо Шмаркле и его команде!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:18 Ответить
Победа Зеленского и шкуродеров народа над бедностью.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:20 Ответить
МВФ - еврейская террористическая организация, использующая вместо взрывных устройств специально сконструированные социальные теории, закладываемые спецагентами Сороса в правительственные структуры.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:30 Ответить
Ребенка жалко. А мать... Если человек без дохода и стабильной работы, берет кредиты - ну, сама виновата.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:03 Ответить
зато зеленский на новой даче прохлаждается
показать весь комментарий
14.07.2020 15:09 Ответить
А в Польше на каждого ребенка государство платит по 120$ ежемесячно!

Бедная женщина, боролась как могла, без мужа ( скотина где-то спокойно живёт, плевать ему на собственного ребенка), и никому дела не было до них, до того чем кормит, как одевает она ребенка, есть ли у них сегодня на хлеб... Жили они как могли, никому не нужные, а теперь их нет, и уже не будет никогда))))))) Слава Украине?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:22 Ответить
В нас теж платять, троляка кацапська. Питання тут не в грошах. Щоб вижити грошей вистачить
показать весь комментарий
14.07.2020 16:25 Ответить
Иди нахрен, НЕтролляка кацапска, платят наркоманским, лишенным родительских прав, аж по три прожиточных минимума!!!!! а нормальным матерям хрен собачий, и папаши аллименты не спешат платить собственным детям. Женщины сами тянут детей, не все выдерживают, немудрено свихнуться от такой жизни.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:12 Ответить
Слава Украине, как лозунг, это сильное средство, но презерватив и волю к жизни заменить не сможет.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:52 Ответить
Жінка була психічно хвора, бо інакше не поясниш навіть безвихідним безгрошів'ям.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:52 Ответить
Коммунальные услуги оплачивала банковскими кредитами и вот результат.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:14 Ответить
 
 