Шмыгаль повторно внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого замминистра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вновь внесен в парламент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Проект постановления №3842 зарегистрирова в парламенте сегодня, 14 июля.

Напомним, 10 июля премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Однако 13 июля Кабмин отозвал представление о назначении Уруского.

Позже замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что представление на назначение Уруского вице-премьером опять внесут в Раду в случае положительного решения фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами"

ВР (29386) Кабмин (14096) назначение (2207) Шмыгаль Денис (2819) Уруский Олег (116)
Топ комментарии
+10
бядский зеленый цирк продолжается
14.07.2020 13:36 Ответить
+6
10 июля премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности...
Однако 13 июля Кабмин отозвал представление о назначении Уруского...
14 июля Шмыгаль повторно внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером..

настырный какой, много денег ермаку/шмыгалю занесли - получается))
14.07.2020 13:36 Ответить
+6
они "на бис" что-ли выносят и заносят?!
14.07.2020 13:37 Ответить
10 июля премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности...
Однако 13 июля Кабмин отозвал представление о назначении Уруского...
14 июля Шмыгаль повторно внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером..

настырный какой, много денег ермаку/шмыгалю занесли - получается))
14.07.2020 13:36 Ответить
Тут вопрос намного серьезнее. Путин сердится, не до взяток уже. Уруский назначенец от путина.
14.07.2020 14:28 Ответить
ты его в дверь, а оно - в окно...
14.07.2020 14:41 Ответить
бядский зеленый цирк продолжается
14.07.2020 13:36 Ответить
А что ты хотел? Постеры видел в прошлом году - "или Порошенко, или путин". Проголосовали за путина. Теперь идет демонтаж государства.
14.07.2020 14:30 Ответить
они "на бис" что-ли выносят и заносят?!
14.07.2020 13:37 Ответить
занесли - вынесли - отправили на согласование с рашкой - снова внесли.
14.07.2020 13:55 Ответить
Хотелось бы знать, сколько стоит в гривнах, этот "на бис"?
14.07.2020 13:56 Ответить
Нисколько. Кремль приказал - шмыгаль сделал. Взятки, это побочка, навар. А сам вопрос решается в кремле.
14.07.2020 14:32 Ответить
значить кандидатура узгоджена самим кремлем, будуть тупо пропихати, і пропхнуть. хто завадить? ніхто.
14.07.2020 13:45 Ответить
якби кремлем-то вже би призначили...тут усе складніше.
горбулін підписався за уруського.
14.07.2020 13:50 Ответить
а звідки така інфа?
14.07.2020 14:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s8B21iis6Ns&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1OjSBK1IOIScC3l__fdHSw6u8jEx_KTQ3gGp5M5akH4NCbKSvx-nPzmd0 про "теплу ванну" для Зеленського та політичні амбіції Єрмака
14.07.2020 13:49 Ответить
они уничтожить хотят все в Украине
14.07.2020 13:57 Ответить
кручу-верчу... вносят только то что хочет принимать зе-мафия
14.07.2020 14:13 Ответить
Уруский стане "русским" и покажет Щмыгалю и Зеленскому "кузькину мать".
14.07.2020 15:20 Ответить
Все трое из одной банды - единомышленники...
14.07.2020 15:44 Ответить
Кто такой Олег Уруский Которого прочат на позицию вице-премьера по вопросам военно-промышлен\комплекса? Рекомендован оружейным лобби через Арахамию От Семёна Могилевича и его команды А нормальні там взагалі є? До прз інформація доходить,чи він у вакуумі?Шмигаль повторно вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Цензор.НЕТ 3219
14.07.2020 15:27 Ответить
Шмыгаль, в перде!
14.07.2020 16:01 Ответить
 
 