Шмыгаль повторно внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
Проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого замминистра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вновь внесен в парламент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Проект постановления №3842 зарегистрирова в парламенте сегодня, 14 июля.
Напомним, 10 июля премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Однако 13 июля Кабмин отозвал представление о назначении Уруского.
Позже замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что представление на назначение Уруского вице-премьером опять внесут в Раду в случае положительного решения фракции.
настырный какой, много денег ермаку/шмыгалю занесли - получается))
горбулін підписався за уруського.
Boris Borisenko
Кто такой Олег Уруский Которого прочат на позицию вице-премьера по вопросам военно-промышлен\комплекса? Рекомендован оружейным лобби через Арахамию От Семёна Могилевича и его команды А нормальні там взагалі є? До прз інформація доходить,чи він у вакуумі?