Шмыгаль повторно внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Проект постановления о назначении экс-главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого замминистра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вновь внесен в парламент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Проект постановления №3842 зарегистрирова в парламенте сегодня, 14 июля.

Напомним, 10 июля премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Однако 13 июля Кабмин отозвал представление о назначении Уруского.

Позже замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что представление на назначение Уруского вице-премьером опять внесут в Раду в случае положительного решения фракции.

