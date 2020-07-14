РУС
Партии "ЕС", "Слуга народа" и "УДАР" в тройке лидеров на выборах в Киевсовет, - опрос Центра Разумкова

"Слуга народа" потеряла лидерство среди политических партий в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, наибольшую поддержку избирателей на них получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать) и партия "Европейская Солидарность" (соответственно 14% и 20%). За партию "УДАР" готовы проголосовать соответственно 11% и 12%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 8% и 11%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 6%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5%, за "Партию Шария" - соответственно 3% и 3%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2% и 2% , за партию "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 2%, за ВО "Свобода" - соответственно 2% и 2%", - говорится в исследовании,

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа", "ЕС" и "Удар" Кличко в тройке лидеров на выборах в Киевраду, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 г. в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

