Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила от Фонда Порошенко вторую партию ИФА-тестов

Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила 200 ИФА-тестов от Фонда Порошенко. Это позволит завершить тестирование врачей, медработников и персонала больницы на антитела к коронавирусу, говорят в учреждении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

На 14 июля в областной инфекционной больнице находится сотня пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением болезни. 9 из них находятся в реанимации.

"К сожалению, сегодня ситуация в больнице остается напряженной. У нас 100 больных. Это максимальное количество, которое мы можем разместить с соблюдением правил инфекционного контроля", - говорит Наталья Демина, заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы.

По ее словам, полученные сегодня тесты позволят завершить тестирование всех работников больницы на антитела к коронавирусной инфекции. Проведенное ранее тестирование показало, что приблизительно у 40% протестированных врачей и персонала есть антитела.

"Благодаря полученным ранее тестам мы протестировали часть врачей и медицинского персонала. В результате выяснили, что примерно 40% наших работников уже перенесли различные формы коронавирусной инфекции. Мы искренне благодарим Фонд Порошенко за неоднократную помощь нашему заведению. С помощью полученных сегодня тестов мы сможем охватить тестированием весь медицинский персонал, плюс повторно протестировать тех, кто в этом нуждается. Поскольку для выработки антител требуется 3-4 недели и некоторые из медиков требует повторного обследования", - сказала Демина.

Читайте также: Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 превышает норму на Одесчине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"У нас уже традиционные посещения Ивано-Франковской областной инфекционной больницы. Сегодня мы передали очередную партию ИФА-тестов и пробирок, с помощью которых администрация сможет проверить персонал на наличие коронавирусной инфекции", - сказал член горисполкома Алексей Петечел.

Петечел отметил, что команда "Европейской Солидарности" и Фонд Порошенко и в дальнейшем будут поддерживать франковских медиков, которые борются с коронавирусной болезнью.

Ранее Фонд Порошенко передал медучреждениям Прикарпатья 600 ИФА-тестов для бесплатного тестирования медработников на антитела к коронавирусу.