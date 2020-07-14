РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13043 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 234 136

Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила от Фонда Порошенко вторую партию ИФА-тестов

Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила от Фонда Порошенко вторую партию ИФА-тестов

Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила 200 ИФА-тестов от Фонда Порошенко. Это позволит завершить тестирование врачей, медработников и персонала больницы на антитела к коронавирусу, говорят в учреждении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

На 14 июля в областной инфекционной больнице находится сотня пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением болезни. 9 из них находятся в реанимации.

"К сожалению, сегодня ситуация в больнице остается напряженной. У нас 100 больных. Это максимальное количество, которое мы можем разместить с соблюдением правил инфекционного контроля", - говорит Наталья Демина, заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы.

По ее словам, полученные сегодня тесты позволят завершить тестирование всех работников больницы на антитела к коронавирусной инфекции. Проведенное ранее тестирование показало, что приблизительно у 40% протестированных врачей и персонала есть антитела.

"Благодаря полученным ранее тестам мы протестировали часть врачей и медицинского персонала. В результате выяснили, что примерно 40% наших работников уже перенесли различные формы коронавирусной инфекции. Мы искренне благодарим Фонд Порошенко за неоднократную помощь нашему заведению. С помощью полученных сегодня тестов мы сможем охватить тестированием весь медицинский персонал, плюс повторно протестировать тех, кто в этом нуждается. Поскольку для выработки антител требуется 3-4 недели и некоторые из медиков требует повторного обследования", - сказала Демина.

Читайте также: Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 превышает норму на Одесчине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"У нас уже традиционные посещения Ивано-Франковской областной инфекционной больницы. Сегодня мы передали очередную партию ИФА-тестов и пробирок, с помощью которых администрация сможет проверить персонал на наличие коронавирусной инфекции", - сказал член горисполкома Алексей Петечел.

Петечел отметил, что команда "Европейской Солидарности" и Фонд Порошенко и в дальнейшем будут поддерживать франковских медиков, которые борются с коронавирусной болезнью.

Ранее Фонд Порошенко передал медучреждениям Прикарпатья 600 ИФА-тестов для бесплатного тестирования медработников на антитела к коронавирусу.

карантин (16729) Порошенко Петр (19647) тестирование (497) Европейская Солидарность (1076) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
И ведь там большинство проголосовали за Зебила и говорили какой Порох барыга, как он их последний вареник украл итд, а Порох просто взял и помог
показать весь комментарий
14.07.2020 13:39 Ответить
+18
Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила от Фонда Порошенко вторую партию ИФА-тестов - Цензор.НЕТ 7187
показать весь комментарий
14.07.2020 13:40 Ответить
+18
а він процював і допомагав тільки ти у той час з головою в теледупі сидів.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
некогда ему читать методички из лахти))
показать весь комментарий
14.07.2020 14:20 Ответить
А Зе допомога в цій лікарні?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:50 Ответить
☝️ провокуєте президента до змагання на відосиках ? В цій сфері обидва суперники професіонали-важковаговики !
показать весь комментарий
14.07.2020 14:17 Ответить
бубочка обіцяв *зачьотный план*
показать весь комментарий
14.07.2020 14:24 Ответить
Две коробочки и пакетик)
показать весь комментарий
14.07.2020 13:56 Ответить
Ивано-Франковская областная инфекционная больница получила от Фонда Порошенко вторую партию ИФА-тестов - Цензор.НЕТ 331
показать весь комментарий
14.07.2020 14:09 Ответить
Точно все высрал, может еще пакетик дать?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:31 Ответить
А жабеня ніяк "Луцьку" область не обїде,заблукало.
показать весь комментарий
14.07.2020 13:59 Ответить
о, яя луцька област, я її обпливу як завжди, проти течії, через мацкву -ріку ..яя
показать весь комментарий
14.07.2020 14:14 Ответить
Если среди заболевших будут поклонники и избиратели бубочки,предлагать только IQ тесты. Пусть лечатся
показать весь комментарий
14.07.2020 14:09 Ответить
Поклонникам зажеддистов только заварку из георгиевских ленточек. Поклонников жульки можно просто погладить по голове.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:12 Ответить
Прикольно , добре , що не запропонували їх спеціально заражати і добре , що цікавитесь вивченням інтелекту .
показать весь комментарий
14.07.2020 14:29 Ответить
Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала від Фонду Порошенка другу партію ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 7341
показать весь комментарий
14.07.2020 14:33 Ответить
😀Ну що зебіли навибирали.Будете кормити великий бізнес.Бідним,негодованим "слугам народу" забракло грошенят.Їште убогі. 🤕🐑🐑🐑🐑🐑
"Девальвація та стрибок цін: Наталуха заявив про готовність "Слуги Народу" до наслідків емісії гривні". За словами голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, "Слуга Народу" готова до девальвації та стрибка цін, які є неминучими у разі емісії гривні
Про це голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Потрібно змиритися з думкою, що будь-яка емісія не проходить непоміченою. Те, що буде певний сплеск цін і курсу у випадку, якщо буде прийняте таке рішення, це 100%", - цитує видання слова Наталухи. За його словами, зростання цін та девальвація залежатимуть від того, куди підуть гроші. Він не виключив, що кошти будуть направлені на підтримку великого бізнесу.

"Так сталося, така не зовсім приємна реальність, що у нас більшість великого бізнеса сконцентрована в певних фінансово-промислових групах.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:14 Ответить
Петро Олексійович зовсім не бідний , ще скажи , що він свої статки "накрав" !
показать весь комментарий
14.07.2020 14:21 Ответить
😀🤕🐑 ,ще кавелку тобі в штанці підклав.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:38 Ответить
Порох и зеленский -мародеры , друзья путина....... и еще они логически думают как обобрать народ
показать весь комментарий
14.07.2020 14:24 Ответить
методичка ольгинская велит "мудрому" размешивать в Украине мух с катлетами...ибо какаяразница... лишьбыбойко
показать весь комментарий
14.07.2020 14:28 Ответить
Им платят толко за упоминание фамилии "Порошенко".
Нет слова "Порошенко" - нет 11.80.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:33 Ответить
Очікувані висновки від фанатика порошенка - якщо не пєтя , то одразу бігти до ригів , до окупаційного блоку . До речі , я не прихильник зеленського .
показать весь комментарий
14.07.2020 14:33 Ответить
Да что Вы, Господь с Вами, только хардкор, только Шарий!
Шарий, Шарий набирает популярность, к нему перешли голоса ЗЕбилов.
Те самые голоса, которые Шарий передаст Киве.
И будет в Украине президент-дрочер.
И наступит благодать, борьба с фОшииЗЬмом и нОциЗЬмом.

Без шуток, это все совершенно серьезно, голоса Зеленского отошли к Шарию.
И это все, что нам нужно знать об умственном развитии 73%-лохтората.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:36 Ответить
а я вам говорю - порошенко и зеленский друзья путина и они хотят шария! они опозорились и им не верят - теперь лицо нужно сменить. давайте решим за кого голосовать будем в будушем - что бы путин не пришёл
показать весь комментарий
14.07.2020 14:45 Ответить
"мудрый" передай путину, что наша страна решила дать Пороху второй шанс, потому что страна уверена - Порох - большой враг путина , Порох исправит свои ошибки, а зеленский это самая большая, смертельная и непростительная ошибка для нашей страны в такое сложное время
показать весь комментарий
14.07.2020 15:30 Ответить
Не наша страна, а ты и подобные тебе .
Мыслить глобально это не твоё.
Оближи порошенко хоть с ног до головы- он прошлое. Исправит ошибки? Ты дурень? Он и есть ошибка. Но, лизать не запрещено. Полируй.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:55 Ответить
Результатом вашего ,,глобольногомышления,, стал осел у руля.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:29 Ответить
да ,Зеленский плохой президент как и Петя
показать весь комментарий
14.07.2020 17:50 Ответить
я понимаю шо транши мвф - ани рассасались... но где деньги ЗЕ, даговорняк про инвястиссии от почившего в бозе оманского султана, инвестняньки уж давно разлеглися и ждуть ... а ты им - ушы ат мертваго асла
показать весь комментарий
14.07.2020 14:26 Ответить
Вот так.
А то Степанова-Ляшко получают больницы только указивки.
Ну, главное, чтобы лохторату нравилось/
показать весь комментарий
14.07.2020 14:32 Ответить
Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня отримала від Фонду Порошенка другу партію ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 7192
показать весь комментарий
14.07.2020 14:36 Ответить
Дякую будь-кому за допомогу в скрутний час, і ''жадібному'' Порошенку теж.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 