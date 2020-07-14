Постановление о назначении местных выборов будет принято после изменения границ районов, - Разумков
Верховная Рада должна принять проект постановления о назначении местных выборов после утверждения решения об изменениях границ районов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Если мы говорим о постановлении об объявлении выборов, то оно обязательно должно быть принято. Однако члены комитета вчера настаивали, и именно поэтому этот вопрос было отозван с внеочередного заседания, такое постановление должно приниматься Верховной Радой после того, как будет принято решение по районам, по изменению границ районов", - объяснил спикер.
"Завтра или послезавтра мы эти вопросы сможем вынести на заседание Верховной Рады Украины и рассмотреть", - добавил Разумков.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада не рассматривала постановление о назначении очередных местных выборов. "Слуги народа" поняли, что постановление о назначении местных выборов неконституционное и перенесли заседание комитета по этому вопросу.
Хабаровчане, в это трудно поверить, но именно от вас сейчас зависит судьба всей планеты. Нынешний путинский режим - главная экзистенциальная угроза человечеству из-за имеющегося у него ядерного оружия. Свернем шею этому режиму - освободим мир от последнего страшного тирана в истории, а украинцы, грузины, сирийцы и многие другие будут вовек благодарны за это, потому что страдают от московского гнета не меньше вашего. Многим в Украине, Грузии и Сирии вы, хабаровчане, буквально спасете жизнь, потому что жители этих стран страдают под путинским обстрелами и бомбардировками уже на протяжении долгих лет.
Нечто фантастическое. Хабаровск митингует четвертый день подряд. В одном из самых удалённых от Москвы городов России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) происходят события исторической важности, которые со всех точек зрения можно считать уникальными не только для провинции, но и для всей страны. В Хабаровске происходят настоящие европейские акции протеста исторического значения - невиданные за последние десятилетия по масштабам, плотности, смысловой наполненности и длительности.
Об этом https://www.facebook.com/aleksandrkushnar написал около часа назад в Фейсбуке известный российский журналист и публицист Александр Кушнарь.
Каждый вечер по главным хабаровским артериям совершаются массовые прогулки, на которых люди скандируют «Путина - в отставку!», «Фургала - домой!», «Свободу!».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8%D1%88%D1%8C.html «Бункер, бункер, я Россия. Как слышишь?»
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Бунт в Хабаровске: последнее «китайское» предупреждение Путину - российский политик
Фактически хабаровчане взяли город под свой контроль. Жалкие попытки властей помешать протестам - вроде перекрытия центральных автодорог в целях ремонта теплотрасс - смешны и нелепы.
Дальше - два варианта: либо за Хабаровском поднимается вся Россия, либо россияне, проживающие в Москве и других регионах, едут в Хабаровский край и присоединяются к протестам.
Вырисовывается экзотический сценарий: фактически дальневосточная столица - а Хабаровск, как мы видим, ею остается, несмотря на формальный перенос административного центра во Владивосток - имеет все шансы стать для остальной России чем-то вроде территории-убежища. Такой же, какими стали для оппонентов путинского режима Украина, Грузия, Литва, Германия, США.
Казалось бы, звучит фантастически. Однако фантастически - да, буквально фантастически, невообразимо, невероятно - выглядит вообще все то, что сейчас происходит в моем родном городе, которым я горжусь от всей души: полгорода ежедневно марширует по центральным улицам, требуя европейских (именно европейских - послушайте участников) политических стандартов для своего региона и всей страны, а местные полицейские ведут себя так, словно дело происходит в какой-нибудь Швеции. Оранжевая революция в Украине, Евромайдан. Революция роз. Продолжайте ассоциативный ряд.
Все это случилось через несколько дней и недель после того, как Патрушев выпустил два интервью про неспособность западных ценностей пробить толщу традиционной русской ментальности, Путин обнулился вместе с парадом и статьей про Ялту-2, а Песков буквально на днях охарактеризовал это в качестве триумфа для своего шефа. Ничем иным, кроме как политической дегенерацией, я это назвать не могу. Вырожденцы. Они завершат свою карьеру если не как Чаушеску, то уж точно как партаппаратчики. В том смысле, что переобуются на ходу.
Для хабаровчан сейчас важно одно - сохранить присутствие на улицах. Спросите у украинцев - они с радостью поделятся опытом того, как месяцами оставаться на площадях даже в суровый двадцатиградусный мороз (к слову, на Дальнем Востоке большой процент людей с украинскими корнями - взять хотя бы меня самого). Палатки. Провизия. Снабжение. Скорые. Транспорт. Все это должно работать как часы. И будет работать! Будет, потому что в Хабаровске даже работники муниципального транспорта сигналят что есть мочи в знак солидарности с митингующими. Нужна только хорошая организация процесса.
Люди перестают бояться. Срабатывает эффект снежного кома: даже те, кто еще вчера испытывал страх, теперь могут робко выглядывать из своих углов и вливаться в многотысячную массу протестующих. Вы врач, не желающий лишиться зарплаты? Учитель, опасающийся увольнения? Работник завода, страшащийся утратить последний источник кормления для семьи? Водитель маршрутки, переживающий за свое будущее? Предприниматель, размышляющий, рисковать ли своим бизнесом? Теперь вы можете безбоязненно выходить вместе с хабаровчанами на ежедневные прогулки. Вас больше не смогут выкинуть с работы, угрожать отстранением и требовать от вас фотографии с «правильной» галочкой в бюллетене.
Тренд меняется. Теперь весь город, весь край, а там, глядишь, и вся страна - встанут на Вашу защиту.
В качестве условия прекращения протеста ставьте не только освобождение губернатора Сергея Фургала, похищенного Москвой, но и уход Путина. Уход Путина - прежде всего.
Следующие требования должны быть такими:
Прекращение оккупации иностранных земель. Вывод войск отовсюду - из аннексированного Крыма, Донбасса, Южной Осетии, Абхазии, Сирии, Молдовы и других стран. Возврат захваченных территорий украинцам, грузинам и сирийцам. Отзыв иностранных агентов.
Сворачивание всех внешнеполитических операций за рубежом - от кибератак до финансирования прокремлевских сил. Передача российского ядерного оружия под международный контроль.
Восстановление Конституции в редакции 1993 года и всего законодательства допутинского периода. Расформирование всех силовых структур - российской армии, ФСБ, разведки и родственных им ведомств.
Прекращение воинского призыва. «Никогда больше».
Истинная федерализация или даже конфедерализация.
Полное переформатирование российского государства. Запуск перестройки 2.0.
Хабаровчане, весь мир смотрит на вас. Вы попали в ведущие международные СМИ - вплоть до Washington Post. Хабаровчане, не останавливайтесь. Оставайтесь на улицах. Прекращение протеста - даже небольшая передышка - будет означать передачу инициативы кремлевским спецслужбам. Нельзя повторять ошибку 2011 года. Нельзя уезжать в отпуска.
Вас поддержат все - Украина, Грузия, Литва, вся Европа, весь Запад, вся евроатлантика - от Японии до США. Поддержат так же, как поддержали украинцев в 2014-м году. Поможем всеми возможными способами. Меньшее, что сделаем - соберем для вас средства: современные онлайн-площадки позволяют сделать это с легкостью щелчка пальцев.
Если вы, дорогие земляки, не отступите, то завтра к вам могут начать присоединяться и прочие регионы. До вчерашнего дня жители других областей, краев и республик России молчали, как и вы, но молчали, как мне кажется, в основном лишь потому, что все они были напуганы - напуганы в том числе кадрами полицейских расправ в Москве. Пропаганда круглыми сутками убеждала нас в нежелании и неспособности россиян поднять восстание против узурпаторов, убеждала в «единении народа с Путиным», убеждала в том, что таких как вы в России - презрительное меньшинство, которое годится только для высылки в эмиграцию и в сумасшедший дом. И, похоже, смогла убедить.
Хабаровчане, вы на практике, без всяких социологических опросов, показали и доказали, что все это - гнусная ложь. Вы явили всей остальной России образец воли, бесстрашия и инициативности. Вы показали миру, что Россия - это не Путин, «Искандеры», «зеленые человечки» и пригожинские тролли, а Россия - это вы. Люди, которые безбрежной массой приходят на главную площадь города, встают на ступеньки здания правительства и требуют отставки президента, который украл у нас родину и европейское будущее, а у многих - в том числе за пределами России - он украл еще и жизнь. Вы, хабаровчане, продемонстрировали, что Россия имеет желание и шансы быть с западными странами, а не с КНДР. Вы дали нам всем надежду, когда казалось, что ее нет и быть не может быть.
Хабаровчане, восстание, которое вы подняли - это наша общая историческая возможность. Нельзя упустить ее снова, как это произошло 9 лет назад в Москве и 27 лет назад - все в той же Москве. Если упустим сейчас, следующей попытки придется дожидаться десятилетиями. На данный момент все, что нужно делать - просто гулять. Гуляйте! Это ваш город. Ваша и наша страна. Европейская свободная Россия, которая спала и теперь прос
"Вот умрьот, тагда і пріхадітє."
14 июля 2020г ........
Как считает Зюганов, политика федерального центра по дальневосточной территории провалена, при этом регион давно облюбовал криминалитет. «Если посмотреть по Дальнему Востоку, там главные промыслы были рыба, крабы, лес и металлолом. Почти весь воровской и бандитский бизнес, - подчеркнул лидер кп - Если посмотрите, сколько там перестреляли людей, когда был передел этого рынка, вам станет страшно».
«Когда говорят 30=55 тысяч (Комсомольск-на-Амуре Амурск ) вышли, это мало… Это не просто много, это протест граждан против произвола прежде всего властей, - подчеркнул политик. - Никто не пытается оправдать проворовавшихся глав, в последние 10 лет 13 глав регионов попали под следствие, а многие из них сидят.
«Козел провокатор», этот то обученное животное, которое первым заводила стадо под вырезание. Только его работники мясокомбината проводили мимо.(с)