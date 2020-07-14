Постановление о назначении местных выборов будет принято после изменения границ районов, - Разумков

Верховная Рада должна принять проект постановления о назначении местных выборов после утверждения решения об изменениях границ районов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим о постановлении об объявлении выборов, то оно обязательно должно быть принято. Однако члены комитета вчера настаивали, и именно поэтому этот вопрос было отозван с внеочередного заседания, такое постановление должно приниматься Верховной Радой после того, как будет принято решение по районам, по изменению границ районов", - объяснил спикер.

"Завтра или послезавтра мы эти вопросы сможем вынести на заседание Верховной Рады Украины и рассмотреть", - добавил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада не рассматривала постановление о назначении очередных местных выборов. "Слуги народа" поняли, что постановление о назначении местных выборов неконституционное и перенесли заседание комитета по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР перенаправила почти 1,3 млрд грн из Фонда по борьбе с коронавирусом на проведение выборов