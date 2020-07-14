РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14931 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 174 4

Четыре дополнительные больницы привлечены к приему пациентов с COVID-19 на Закарпатье, - Ляшко на совещании в ОП

Четыре дополнительные больницы привлечены к приему пациентов с COVID-19 на Закарпатье, - Ляшко на совещании в ОП

Четыре дополнительные больницы привлечены к работе с больными COVID-19 в Закарпатье, чтобы помочь с приемом инфицированных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Надо, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц из Национальной службы здоровья Украины. Если есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне - необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми", - подчеркнул Зеленский.

В ответ Ляшко отметил, что мест для больных COVID-19 на Закарпатье достаточно, сейчас ситуация стабилизируется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украине ситуация с коронавирусом стабилизируется и отметил, что тех, кто выздоровел (651 человек), сегодня больше, чем тех, кто заболел (638 человек). Кроме того, с 2 тыс. 635 аппаратов ИВЛ в больницах первой очереди (247 заведений) задействовано только 153 единицы (5,8%). В 375 учреждениях здравоохранения подготовили 28 тыс. 732 кровати для лечения больных COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил премьера Хорватии Пленковича за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) Шмыгаль Денис (2819) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Закарпатская область (2653)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубачка в Закарпатск еще не собирается?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:05 Ответить
Не перегибай палку.
Это я обращась к Ляшко.
Будешь мешать бизнесу в Закарпатье макароновирусом своим - проснешься однажды, да и найдешь голову в тумбочке.
Вы надоели, вы гадите бизнесу, гадите в открытую.
Вы что же думаете - забудут вам?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:10 Ответить
Не забудут, искусают свои локти до смерти.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:49 Ответить
А в Рф после "референдума" вся галиматья с макароновирусом закончилась.
"Бай-бай", - сказал Кремль рептилоидам, - и, получив "мандат" от лохтората, готовится в наступление на Европу.
Скоро рептилоиды будут очень заняты: будут учиться гАварить пА-русски, к ним идут АсвАбАдители.
Давно я этого ждала, когда с рептилоидов теркой чешую счистят вместе с кожей.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:13 Ответить
 
 