Четыре дополнительные больницы привлечены к приему пациентов с COVID-19 на Закарпатье, - Ляшко на совещании в ОП

Четыре дополнительные больницы привлечены к работе с больными COVID-19 в Закарпатье, чтобы помочь с приемом инфицированных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"Надо, чтобы было обеспечено финансирование этих больниц из Национальной службы здоровья Украины. Если есть финансирование и обеспечение достаточного количества коек для приема больных, то об этом нужно докладывать не только мне - необходимо об этом рассказать людям на Закарпатье, чтобы они не волновались, что чего-то не хватает. Власть постоянно должна быть с людьми", - подчеркнул Зеленский.

В ответ Ляшко отметил, что мест для больных COVID-19 на Закарпатье достаточно, сейчас ситуация стабилизируется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украине ситуация с коронавирусом стабилизируется и отметил, что тех, кто выздоровел (651 человек), сегодня больше, чем тех, кто заболел (638 человек). Кроме того, с 2 тыс. 635 аппаратов ИВЛ в больницах первой очереди (247 заведений) задействовано только 153 единицы (5,8%). В 375 учреждениях здравоохранения подготовили 28 тыс. 732 кровати для лечения больных COVID-19.

