РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14519 посетителей онлайн
Новости
3 238 53

Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили

Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили

Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что завершит концепцию судебной реформы уже на этой неделе.

Об этом он написал в соцсети Facebook во вторник, 14 июля, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе я заканчиваю концепцию по судебной реформе. Свои предложения я буду представлять президенту и Национальной раде реформ, а также общественности для широкого обсуждения", - отметил Саакашвили.

Он также уточнил, что исполком Нацсовета реформ подготовил Кодекс недропользования и работает над реформой Государственной архитектурно-строительнрй инспекции Украины для искоренения коррупции в этой сфере.

"По просьбе президента мы подготовили исчерпывающую программу таможенных реформ. И не только программу, мы готовы взяться за это и непосредственно осуществить эту таможенную реформу, навсегда покончив с коррупцией и унижением граждан, которые с ней контактируют. Во многих вопросах у нас есть конструктивное сотрудничество с правительством, но, конечно, результаты очень далеки от того, что мы бы хотели увидеть. Вот то, что мы делаем", - добавил он.

Читайте также: Готовим предложения по судебной реформе, которые подадим на следующем заседании Нацсовета, - Саакашвили

Как сообщалось, 30 июня, Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.

Саакашвили также заявил, что украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обсуживающую денежные потоки.

Слова Саакашвили о судебной реформе возмутили Совет судей.

Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили 01
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили 02
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили 03

Саакашвили Михеил (3307) судебная реформа (1807)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Скажи нам, барИга,
Любимец ослов,
Ты Беню посадешь?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:09 Ответить
+10
быстрый ,чертяка...фуле,ломать-не строить.

Yurii Karakay
12 липня Просто нагадаю, коли Ющенко зібрав керівників Польщі, Литви, Латвії та Естонії і полетів рятувати Тбілісі від російських танків, які були в 40 кілометрах від міста, в Україні його не підтримав ніхто.

Ні уряд Тимошенко, ні ВР, ні політичні партії, ні громадські організації. Через 6 років ми втратили Крим і Донбас.

Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7427
показать весь комментарий
14.07.2020 14:16 Ответить
+10
Зеленский в это время членом стукал по роялю.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кроме как всех разогнать и все уничтожить саака ничего пока не предложил
показать весь комментарий
14.07.2020 14:08 Ответить
Как-то я про "уничтожить" пропустил. А где у него такое сказано?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:23 Ответить
У вологих мріях казкових свідків секти 8 відсотків!)))
показать весь комментарий
14.07.2020 15:13 Ответить
Зебілів залишилося 8%?Приємна новина.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:00 Ответить
Это тоже немало...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9389
показать весь комментарий
14.07.2020 14:29 Ответить
Скажи нам, барИга,
Любимец ослов,
Ты Беню посадешь?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:09 Ответить
Давай,Миха,поржем...хотя уже совсем не смешно
показать весь комментарий
14.07.2020 14:10 Ответить
Концепція? Що далі буде? Концентрація, контрацепція і просто контра?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:11 Ответить
С грузией уже помирились?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:13 Ответить
Ні! Поки Саакашвілі буде в зеуряді Україна не буде дружньою до Грузії.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:18 Ответить
Отож...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:19 Ответить
ГВС.
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 618
показать весь комментарий
14.07.2020 14:15 Ответить
Тебе, похоже, больше нравится, как Йуля с медведчуком и новинским в Раде лобзается.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:26 Ответить
А других кандидатов у Вас на примете нет?
Дефицит?
Что же так то.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:30 Ответить
Щось ти плутаєш. Тут всі кажуть що я порохобот.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:37 Ответить
так отож...(с)
показать весь комментарий
14.07.2020 17:22 Ответить
Не фундаментальный передел в судебной системе нужен(кровати двигать),а бл. менять!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:16 Ответить
быстрый ,чертяка...фуле,ломать-не строить.

Yurii Karakay
12 липня Просто нагадаю, коли Ющенко зібрав керівників Польщі, Литви, Латвії та Естонії і полетів рятувати Тбілісі від російських танків, які були в 40 кілометрах від міста, в Україні його не підтримав ніхто.

Ні уряд Тимошенко, ні ВР, ні політичні партії, ні громадські організації. Через 6 років ми втратили Крим і Донбас.

Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7427
показать весь комментарий
14.07.2020 14:16 Ответить
А що в той момент робив потужний сивочолий лідер і дипломат?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:20 Ответить
Зеленский в это время членом стукал по роялю.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
А Юля ржала от шуточек Пуйла по поводу Саакашвили. Шлюха комнатная.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:39 Ответить
Ленточку в Липецке перерезал.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:27 Ответить
Зеленський тоді був в Липецьку?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:02 Ответить
Не знаю. Тогда он мог быть где угодно.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:17 Ответить
А ось що.https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
показать весь комментарий
14.07.2020 14:37 Ответить
а , шо твой литер после кокса седеть стал?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:42 Ответить
...потужний сивочолий лідер і дипломат привів Ющенка до влади. П'ятий канал тоді вирішальну роль зіграв.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:03 Ответить
а надо было сразу янучару?но не так сталось,как в кремле гадалось
показать весь комментарий
14.07.2020 15:08 Ответить
Ющенко хорош в абстрактных разглагольствованиях об отвлеченных понятиях. С начала войны не слышал его оценок агрессии московии против Украины
показать весь комментарий
14.07.2020 14:23 Ответить
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7533
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
Слева от Юща тоже мегапатриотка сидит
показать весь комментарий
14.07.2020 14:28 Ответить
история-это великий микроскоп...все детали видит.
правда потом.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:30 Ответить
Ти за кого у 2010 голосував?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:06 Ответить
ты слушать не можешь и хочешь что бы тебя убеждали , а думать это ....( он сказал ) войну назовите войной и требуйте от международных партнеров выполнение обязательств
показать весь комментарий
14.07.2020 15:00 Ответить
если концепция не будет содержать обязательность отделки судейского кресла кожей его предшественника...то эта концепция недостаточно концептуальна
показать весь комментарий
14.07.2020 14:17 Ответить
Региональному лидеру нужны деньги на галстуки. Хороший и вкусный галстук стоит дорого. А денег у мамы на все не хватит. Вот и пишет всякую дребедень где ни попадя.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:17 Ответить
А потом ты будешь точно так же бегать от этой реформированной системы...как бегаешь от реформированной тобой системы в Грузии???
показать весь комментарий
14.07.2020 14:19 Ответить
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8893
показать весь комментарий
14.07.2020 14:24 Ответить
у кожного олігарха свої кармані судді,і як же все оце стадо пихатих,зажерлевих покидьків реформувати?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:19 Ответить
Два выдающихся политика и просто кристально честные люди- Зеленский и Саакашвили. Верю,у них все получится!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:29 Ответить
Да, уже получаются. Вон на госдаче наконец то поселились дети. Правда Вавины, но то такэ
показать весь комментарий
14.07.2020 14:40 Ответить
Ну и что? Лишь показывает что Владимир- примерный семьянин.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:45 Ответить
А з Мендель як бути?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:05 Ответить
Судебная система и ее реформы ничего не стоят, пока у власти ахметовы, коломойские и все остальные. Без посадок бени и прочей олигархической шелупони кина не будет. Ну а пока этому карлсону снова бегать по крыше и в расстройстве грызть свой галстук. Как пить дать. По-другому в этой реальности быть не может.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:34 Ответить
Цікаво, і хто ж їх посадить в цій країні без зміни судової системи? Самі себе посадять?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:43 Ответить
Было бы желание соблюдать существующие законы, и они бы сидели. Желания и возможности соблюдать закон нет. А если нет этого желания, какой бы закон ни был, его все-равно не будут соблюдать.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:05 Ответить
К сожалению экс-президент Грузии,когда-то успешный политик Саакашвили. сейчас превратился в клоуна, в "Карлсона", не способного ни на что, главная цель которого -деньги. Все кончится, как и все при Зеленском очередным пфуком.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:17 Ответить
Головне,аби козлощелепні на цензорі співали :Умру за Пупіна!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:48 Ответить
28 лет мы слушаем чистый трындеж о "судебной реформе". За это время выросло, нажралось, поставило своих детей на свои же должности и ушло на "заслуженную пенсию" целое поколение абсолютно законченных подонков...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:12 Ответить
патужный рехворматор
показать весь комментарий
15.07.2020 10:37 Ответить
Хорошо говорит Михо, заслушаешься!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:35 Ответить
 
 