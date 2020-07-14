Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили
Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что завершит концепцию судебной реформы уже на этой неделе.
Об этом он написал в соцсети Facebook во вторник, 14 июля, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе я заканчиваю концепцию по судебной реформе. Свои предложения я буду представлять президенту и Национальной раде реформ, а также общественности для широкого обсуждения", - отметил Саакашвили.
Он также уточнил, что исполком Нацсовета реформ подготовил Кодекс недропользования и работает над реформой Государственной архитектурно-строительнрй инспекции Украины для искоренения коррупции в этой сфере.
"По просьбе президента мы подготовили исчерпывающую программу таможенных реформ. И не только программу, мы готовы взяться за это и непосредственно осуществить эту таможенную реформу, навсегда покончив с коррупцией и унижением граждан, которые с ней контактируют. Во многих вопросах у нас есть конструктивное сотрудничество с правительством, но, конечно, результаты очень далеки от того, что мы бы хотели увидеть. Вот то, что мы делаем", - добавил он.
Как сообщалось, 30 июня, Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы.
Саакашвили также заявил, что украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обсуживающую денежные потоки.
Слова Саакашвили о судебной реформе возмутили Совет судей.
Yurii Karakay
12 липня Просто нагадаю, коли Ющенко зібрав керівників Польщі, Литви, Латвії та Естонії і полетів рятувати Тбілісі від російських танків, які були в 40 кілометрах від міста, в Україні його не підтримав ніхто.
Ні уряд Тимошенко, ні ВР, ні політичні партії, ні громадські організації. Через 6 років ми втратили Крим і Донбас.
