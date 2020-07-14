РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14519 посетителей онлайн
Новости
6 153 78

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате"

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1220 о внесении изменений в Закон Украины "О нотариате".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 349 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке, данный законопроект приводит в соответствие закон "О нотариате" к реалиям практики совершения нотариальных действий и к Гражданскому кодексу Украины.

В частности: 

- устраняет устаревшую терминологию;

- детализирует процедуру определения места жительства для отдельных лиц (малолетние, недееспособные);

- уточняет перечень лиц, которые на сегодня уже осуществляют соответствующие нотариальные действия; 

- предусматривает уже существующее право нотариуса по государственной регистрации и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська о нотариальной реформе: нотариусы смогут регистрировать браки и сами себя контролировать

ВР (29386) законопроект (3272) нотариус (53)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Поздравляю зеленых с новым "покращенням" нотариальных услуг

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате" - Цензор.НЕТ 949
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
+7
Ответ о "заботе" суть ниже.

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате" - Цензор.НЕТ 9371
показать весь комментарий
14.07.2020 14:26 Ответить
+5
Зелений нехай відстане від моєї землячки Федини бо він незнає шо таке лемківське прокляття а то проклену пуцелейбу і світу божого видіти се не буде а прутень ніков не постане до Ленки...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А реакция рады на убийство врачей будет?или ещё не понятно,что это зекретин направлял...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:23 Ответить
Науправлял
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
******* некогда.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:53 Ответить
Приятно видеть что в Украину наконецто пришла власть которая реально работает и заботится о людях.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
Ответ о "заботе" суть ниже.

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате" - Цензор.НЕТ 9371
показать весь комментарий
14.07.2020 14:26 Ответить
Ты клиническапя дура или кремлевская мразь. Только такая категория людей может радоваться шмаркле и иже с ним.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:22 Ответить
Поздравляю зеленых с новым "покращенням" нотариальных услуг

Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате" - Цензор.НЕТ 949
показать весь комментарий
14.07.2020 14:25 Ответить
Волки позорные.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:28 Ответить
І шо воно мені дасть ? Та затрахали вже ці реформи . А коли жити по людськи як в Польші можна буде ? Кожен день в цій країні якась дурня. Крадуть та крадуть і ніяк нема спину.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:30 Ответить
Буваю часто в Польші а іменно на рідній моїх дідусів Лемківщині,а там є родичі які залишились після 1947-го року. То як в них файно все і живуть як люди. А тут ня би трафило одні проблеми та біди бо в Киеві сидять злодії шоб їх шляк трафив з такою владою.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:34 Ответить
А владу обрав мудрий нарід. Нє?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:14 Ответить
Зелений нехай відстане від моєї землячки Федини бо він незнає шо таке лемківське прокляття а то проклену пуцелейбу і світу божого видіти се не буде а прутень ніков не постане до Ленки...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:41 Ответить
он здесь причем. родилась раненной в голову - вопросы к родителям..
показать весь комментарий
14.07.2020 14:52 Ответить
шо кацапа,уже познакомился с лемкивскими проклятиями? отож...а не лезь в чужую жизнь,бо свою разрушишь
показать весь комментарий
14.07.2020 15:15 Ответить
чувачок, проклятия возвращаются к автору в троекратном размере.
это - последнее, что ЛЮБОЙ УМНЫЙ стал бы делать, имея элементарное чувство самосохранения..
показать весь комментарий
14.07.2020 15:25 Ответить
еще раз...не лезь в чужую жизнь.бо проклятия идут к тому,кто причина этих проклятий.
все не так работает,как тебе кажется
показать весь комментарий
14.07.2020 15:32 Ответить
это Моя страна. и не тебе мне указывать. отвянь, солнышко.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:33 Ответить
фиг тебе...страну ему захотелось...ща дальний восток отвалится-а дальше все по цепной реакции
показать весь комментарий
14.07.2020 15:38 Ответить
чем быстрее рашка развалиться - тем прикольнее..
хотя, возможных побочных эффектов для нас - мы не знаем.
наша геопозиция - означает, что всегда буферная зона в центре заварушки, особенно если она между НАТО и рф.
абы ракеты через голову не начали летать... тьфу 3 раза.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:52 Ответить
Это фактически введение новых налогов на граждан Украины, которые делают многие нотариальные услуги недоступными для большинства граждан. Закон открывает огромные возможности для мошенничества в сфере недвижимости и т.д. Принятие такого закона это преступление против граждан Украины.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:45 Ответить
ты текущие тарифы нотариусов вообще виделО? сорь, пол не понятен..
показать весь комментарий
14.07.2020 14:54 Ответить
твой тоже...после лемкивских проклятий
показать весь комментарий
14.07.2020 15:16 Ответить
все проклятия возвращаются на посылающего..
это для совсем необразованных.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:20 Ответить
для совсем необразованных-сиди дома,занимайся своей страной,а не шляйся по чужим пабликам шоб получить порцию негатива
показать весь комментарий
14.07.2020 15:26 Ответить
я дома если ты не умеешь зайти на сайт с прокси-сервера любой страны - моя ли это проблема??
показать весь комментарий
14.07.2020 15:29 Ответить
а нафига мне заходить с прокси,если я у себя дома?заходят с прокси те,кто боится,что его вычислят.как ты...
показать весь комментарий
14.07.2020 15:33 Ответить
Береженного и Бог бережет (с) народная мудрость
показать весь комментарий
14.07.2020 15:49 Ответить
очередная перекличка дешевой ботофермы..
показать весь комментарий
14.07.2020 14:50 Ответить
Твій номер в списку?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:57 Ответить
чего просто дешево шоколадно ныть??
ты считаешь справедливым, что госконтора типа обязана удостоверять завещания за 3 копейки и пенсионеры там гниют сутками в очередях, а потом их тупо отправляют домой под разными предлогами???
так, часть суммы и частные нотариусы будут перечислять в бюджет.
не везде только минусы, если снять шоколадную лапшу с ушей..
да, и не только об этом Закон.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:23 Ответить
https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™

«міст Кірпи» знаєте? Га?
Зєлєнскій пабудувал!
Сам. З нуля.
Лопатою і мозолистими руками.
Ніхто не міг - а він, пабудувал!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:28 Ответить
Фонтан Пети в Житомире "круче Винницкого" знаешь?..
то-то же.. балабол - он и в Африке того..
показать весь комментарий
14.07.2020 15:31 Ответить
Возврат азаровщины в чистом виде, когда наполнить казну нечем, кроме как повышения налогов и сборов
показать весь комментарий
14.07.2020 15:00 Ответить
а почему не восстановление порошенковщины??
он ведь уничтожал армию и экономику вместе с азаровым, а потом на народ положили 1.5% на восстановление армии..
и никому ненужные речные катера у пети за эти деньги втридорога закупили..
показать весь комментарий
14.07.2020 15:28 Ответить
ага,и поэтому зелебенцы не финансируют госзаказ ракет,недавно успешно разработанных и испытанных.вместо этого увольняют кб,которое их создало.
дуй домой,на точку сру,там расскажешь своим кацапятам,шо обнуление-это расцвет демократии
показать весь комментарий
14.07.2020 15:36 Ответить
чувачок. специально для тебя, зашел из Швеции, там цвета флага правильные.
дуй домой на ленинская кузня сру с купленными бесполезными речными лоханками, которые теперь еще и обслуживать нужно за наш с тобой счет
по твоему вопросу - я не в теме, чтобы обсуждать.
но, судя по примеру "шоколадокузни" - не всё из прежнего распила оборонки - стоит покупать..
показать весь комментарий
14.07.2020 15:47 Ответить
еще раз...зачем тебе долбить клювом дуб,если ты не дятел?
а раз долбишь-значит дятел.
если ты гражданин Украины-кого ты боишься,прячась под чужим флагом?зелебени?так ты ж вроде за него топишь..
ты обычный лахтинский провокатор,который сует нос в чужие дела.грязная работенка,должен сказать.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:52 Ответить
почему несчастные 12% порохоботов только себя считают себя патриотами?.
ну, слили его 73% (большая часть из них - его же бывшие избиратели) в унитаз политики - там и место подельнику яныка..
поменьше смотри 5й анал..
показать весь комментарий
14.07.2020 15:55 Ответить
потому что результаты деятельности 73% на лице.в том числе и у зеленой массы
показать весь комментарий
14.07.2020 15:57 Ответить
я в партиях не состою, не сторонник зеленых или кого-либо еще..
не говорю, что у зеленых без про.бов.
кстати, голосовал за однотурового когда-то. но, ты хоть майдановскую, хоть какую буденовку на дешевого рыга надень - он всё равно будет набивать себе карманы за счет народа по старым схемам..
здесь - даже оппоненты признают, что Вова не тырит.
дальше - посмотрим..
в стране - всё тагсебе. не без объективных причин местами, но и не без откровенных просчетов.
мне понравились слова Кравчука (это если тебе реально интересно и ты не просто бот):

- Хорошо. Это внешние обстоятельства. Но если оттолкнуться именно от того, что мы увидели в этот первый год, что изменилось за каденции Зеленского?
- Жизнь начинает меняться, обстановка, ситуация, атмосфера стала совсем другой. Мы уже не видим коррупции в высших эшелонах власти. Мы точно знаем, что сам президент не имеет никакого отношения к любым коррупционным схемам. И это важно. Мы, в конце концов, перестали говорить, что «рыба гниет с головы». Это первое.
Второе, Зеленский выглядит не как вождь и учитель, а как просто нормальный человек, как должно быть в цивилизованном мире. Потому что до него президенты ходили очень надутыми, очень демонстрировали, что они все могут, все знают и ошибок не допускают. Поэтому такая обстановка где-то была близка к «вождизму».
Сейчас человек простой и не допускает никаких этих перекосов, чтобы выделиться из общества. То есть он, как и все люди, живет в обществе, которое является не полностью демократическим. Мы только делаем большие важные шаги, но преобразований еще надо сделать немало, и он делает это вместе с народом.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:09 Ответить
и ты конечно не видишь,как зклень привела бывших рыгов в буденовках и вместе с ними набивают карманы...
но не все так слепы ,как ты,к счастью
показать весь комментарий
14.07.2020 16:25 Ответить
прекращай использовать самые дешевые методы общения - переходы на личность собеседника, вместо реальных аргументов.
касается многого, от раша.сру до остального выше.
сказал же, зеленые не без просчетов.
если есть состав преступления - я только за то, чтобы все виновные сидели.
ты реально считаешь, что страну спасет Петя, вывевший сотни миллионов долларов из рф со своей дерьмошоколадни (это вообще возможно во время войны без подковерных договоренностей с путиным??) или Юля, прикарманившая 400млн долларов госгарантий и сдавшая все интересы страны, подписав газовый контракт (но, зато за это против нее раша закрыла уголовные дела и ее сняли с международного розыска)??
ну реально. какие альтернативы? шляшко?.
если альтернатив особо нет, то смысл тогда бухтеть??
показать весь комментарий
14.07.2020 16:36 Ответить
конечно без просчетов...то просчет нарида.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:52 Ответить
73% - точно не фанаты рыгов, в том числе напяливших майдановские буденовки.
народ не глуп.
надеюсь, он ответит по полной программе за все "подвиги"..
показать весь комментарий
14.07.2020 17:17 Ответить
ты тут про патриотов пытался разглагольствовать,мол не порохом единым.
а кто патриоты по твоему,эти?или ты даже нифкурседела,кто это

Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про зміни до Закону "Про нотаріат" - Цензор.НЕТ 2306
показать весь комментарий
14.07.2020 17:24 Ответить
насчет твоей фотки - честно, без понятия, кто это.
думал, ты нормальный и извинишься за дешевые неуместные наезды..
а так - извиваешься, как уж..
показать весь комментарий
14.07.2020 17:26 Ответить
тут как раз извиняться тебе надо,кацапчонок...ибо ты далек от обсуждаемой теме.совсем не в теме
показать весь комментарий
14.07.2020 17:28 Ответить
ты просто относительно образованное хамло.
если что, родился в Киеве и родной язык - мова.. могу на мове, могу на английском...
а всех лиц на свете я не знаю. кто это на фото?..
показать весь комментарий
14.07.2020 17:34 Ответить
каким бы ни было мое образование-я рад,что не ты к нему руку приложил .а кто на фото-гугл картинки тебе в помощь...или у тебя только яндрыкс?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:36 Ответить
ты оскорбил меня в разы больше раз.
мне жаль. если наша украинская земля таких хамов рождает.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:38 Ответить
модер посчитает...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:40 Ответить
вертел я модера... и центром был..
при всём уважении к работе модераторов)
просто, реально, ламерские переходы на личности, вместо аргументов...
обернулся флагом - и типа патриот??
показать весь комментарий
14.07.2020 17:43 Ответить
вертун? ну-ну.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:51 Ответить
есть две самые известные ботофермы. у путинга и у петинга.. кореша они или нет - хз.
своё мнение, имеющее смысловую нагрузку, я выразил.
собеседники с дешевым бредом в качестве сообщений - мне не интересны.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:02 Ответить
та я з0аметил,шо ты уже кварталов 20 бежишь за мной,шоб сказать ,что тебе безразлично.
а на самом деле тебе какаяразница
показать весь комментарий
14.07.2020 18:09 Ответить
моя страна. я в ней живу. возврат прежних рыговских, которых ты пиаришь - фтопку..
не имею права?
или у тебя, не страдающего адекватностью, разрешения спрашивать??
показать весь комментарий
14.07.2020 18:12 Ответить
та не...кто ж тебе запретит демонстрировать свою "адекВатность"?мне это только на руку
показать весь комментарий
14.07.2020 18:37 Ответить
всегда думал, что ватность - это быть фанатом шоколадного, целующегося в десна с путиным и с его кумом ради "пары" уе себе в карман в ущерб народу.. но, ладно...
показать весь комментарий
15.07.2020 14:51 Ответить
вот это и есть ватность,твоя уверенность,что ты можешь думать .впрочем ,ты не одинок.все лаптеносцы такие.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:58 Ответить
слуш, не позорь Украину своей откровенной быковатостью..
вешать ярлыки и обвинять кого-то, не зная собеседника лично - не есть показатель ума.
смахиваешь на недалекого порохобота с заготовленным бредом, типа: прокололся, ольгиевцы, агенты кремля, пятая колонна, методички, кураторы и т.п.
этот тупой бред "хавают" только недалекие порохоботы.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:41 Ответить
слышь,"далекий"...
в твоей интерпетации показатель ума-это лезть без приглашения на чужие сайты каждый день под новым флагом и быковать?
да,я тебя не знаю...да и нет желания узнавать...бо птицу видно по портянкам
показать весь комментарий
16.07.2020 11:46 Ответить
вижу, тебе понятно только на твоём языке, пока сидишь на картанах и плюешь семки:
голуба, от того, что ты как девочка-истеричка трясешь над головой своими тоненькими речонками и вопишь "агенты крымля, агенты крымля" - не означает, что ты прав или что ты являешься патриотом. это лишь означает, что - истеричка.
тебе открытым текстом сказано было" я нахожусь в Украине.
какое именно из этих слов ты не понял??
1. у каждого есть право высказать своё мнение.
2. культурные - общаются по сути, без переходов на личности.
Если что - это последнее сообщение. нет смысла тратить время на убогих..
показать весь комментарий
16.07.2020 13:48 Ответить
да...вижу шо бестолку.
показать весь комментарий
16.07.2020 14:45 Ответить
"он ведь уничтожал армию и экономику вместе с азаровым" это Вы о 9 месячном сроке в должности Министра эконом.развития в 2012 году ? Если нет, то пожалуйста по-подробнее
показать весь комментарий
14.07.2020 17:17 Ответить
у меня нет желания спорить и здесь не место.
погугли, насколько разбогател Пэтро за время правления яныка.. и там ведь была злочынная влада. чужих в тот круг не пускали..
да и 9 месяцев - тоже немалый срок..
за увольнение с секретаря РНБО РОДНЫМ КУМОМ из-за обвинений в коррупции - даже упоминать не буду..
как кто-то выразился дипломатично: "ця істота"..
показать весь комментарий
14.07.2020 17:31 Ответить
это надо же так спалиться ольгинцу:"ця істота". Вы даже не знаете о ком речь.Помогу. Правильное произношение было " напомажена істота" и речь шла о Хорошковском, так что меняйте у бригадира методичку.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:07 Ответить
чего палиться перед безграмотными с быковатой привычкой лепить ярлыки?..
была там дамочка, которая и пороха так называла..
показать весь комментарий
15.07.2020 12:24 Ответить
 
 