Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате"

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1220 о внесении изменений в Закон Украины "О нотариате".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 349 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке, данный законопроект приводит в соответствие закон "О нотариате" к реалиям практики совершения нотариальных действий и к Гражданскому кодексу Украины.

В частности:

- устраняет устаревшую терминологию;

- детализирует процедуру определения места жительства для отдельных лиц (малолетние, недееспособные);

- уточняет перечень лиц, которые на сегодня уже осуществляют соответствующие нотариальные действия;

- предусматривает уже существующее право нотариуса по государственной регистрации и тому подобное.

