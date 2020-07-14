Рада поддержала во втором чтении законопроект об изменениях в Закон "О нотариате"
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1220 о внесении изменений в Закон Украины "О нотариате".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 349 народных депутатов.
Как говорится в пояснительной записке, данный законопроект приводит в соответствие закон "О нотариате" к реалиям практики совершения нотариальных действий и к Гражданскому кодексу Украины.
В частности:
- устраняет устаревшую терминологию;
- детализирует процедуру определения места жительства для отдельных лиц (малолетние, недееспособные);
- уточняет перечень лиц, которые на сегодня уже осуществляют соответствующие нотариальные действия;
- предусматривает уже существующее право нотариуса по государственной регистрации и тому подобное.
