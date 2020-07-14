Российские офицеры на Донбассе разворовывают выделенные на наемников деньги, а также имущество в воинских частях, - разведка

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск с 6 июля с. г. работает комплексная комиссия, в состав которой привлечены офицеры министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил во время брифинга полковник Дмитрий Гуцуляк.

Так, по данным украинской разведки, проверяются вопросы укомплектованности подразделений личным составом, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения. Особое внимание уделяется целевому использованию материальных средств и финансирования.

В то же время, как сообщают в ГУР Минобороны, командиры соединений и частей российско-оккупационных войск пытаются скрыть от комиссии реальное положение дел. Вместе с тем, комиссией уже обнаружено значительное количество случаев хищения российскими кадровыми офицерами военного имущества, горюче-смазочных материалов и средств, выделенных на денежное обеспечение личного состава подчиненных подразделений.

