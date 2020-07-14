РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14519 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 057 26

Российские офицеры на Донбассе разворовывают выделенные на наемников деньги, а также имущество в воинских частях, - разведка

Российские офицеры на Донбассе разворовывают выделенные на наемников деньги, а также имущество в воинских частях, - разведка

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российско-оккупационных войск с 6 июля с. г. работает комплексная комиссия, в состав которой привлечены офицеры министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил во время брифинга полковник Дмитрий Гуцуляк.

Так, по данным украинской разведки, проверяются вопросы укомплектованности подразделений личным составом, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения. Особое внимание уделяется целевому использованию материальных средств и финансирования.

В то же время, как сообщают в ГУР Минобороны, командиры соединений и частей российско-оккупационных войск пытаются скрыть от комиссии реальное положение дел. Вместе с тем, комиссией уже обнаружено значительное количество случаев хищения российскими кадровыми офицерами военного имущества, горюче-смазочных материалов и средств, выделенных на денежное обеспечение личного состава подчиненных подразделений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отправила на оккупированный Донбасс новые снайперские комплексы, - разведка

Минобороны (9548) разведка (4220)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
кацапские мрази могут только лгать/воровать/убивать эту нечисть нужно выжигать под корень - везде!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:28 Ответить
+7
Большая просьба, не употреблять термин "офицер" по отношению к мокшанскому сброду в одинаковой одежде.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:30 Ответить
+5
И ПгАВИЛЬНО товагищи ДЕЛАЮТ! хочу я вам сказать!!!
Российские офицеры на Донбассе разворовывают выделенные на наемников деньги, а также имущество в воинских частях, - разведка - Цензор.НЕТ 1823
показать весь комментарий
14.07.2020 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это хорошо
показать весь комментарий
14.07.2020 14:28 Ответить
Є пропозиція їх всіх розстріляти!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:09 Ответить
На переходах потрібно облаштувати пункти скупки металолому (ак, БТРів)
показать весь комментарий
14.07.2020 16:31 Ответить
кацапские мрази могут только лгать/воровать/убивать эту нечисть нужно выжигать под корень - везде!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:28 Ответить
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
(из руцкой классики)
показать весь комментарий
14.07.2020 14:30 Ответить
Большая просьба, не употреблять термин "офицер" по отношению к мокшанскому сброду в одинаковой одежде.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:30 Ответить
золдат, рассуждай о равных тебе, это будет справедливо.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:14 Ответить
Так я о РАВНЫХ себе, ОФИЦЕРАХ, и рассуждаю. А вот тот сброд мокшанских, чувашских, бурятских, чеченских, осетинских и прочих скотов, пришедших в МОЙ дом убивать и грабить, попросил офицерами не называть. Или вам, в консульстве Параши в Италии за своих скотов обидно?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:09 Ответить
Солдат, где Вас учили так пафосно выражаться о военном деле, не во львовском ли военном культпросвет училище? Там, мне помнится, готовили начальников клубов и редакторов армейских газет. Если уж на то пошло, так профессия офицера учить солдат убивать врагов и руководить этим самым процессом убийства, а вот обозначать врага - это удел политиков. Сегодня враг, завтра друг и так по кругу истории.
показать весь комментарий
15.07.2020 07:11 Ответить
Упаси Бог, я к львовской школе балалаечников ни какого отношения не имею, как и к разного рода пропагондонам советского разлива. Я с отличием окончил славное заведение, которое было основано ещё в 1786 году, как главное врачебное училище, а в то время, когда я там учился оно носило гордое и славное название "Военно-медицинская академия" (не полный титул). Военный врач психиатр. По этой причине, я привык называть вещи своими именами. Шизофреника шизофреником, невротика невротиком, умственную отсталость умственной отсталостью и т.д. По этой же причине, военнослужащие защищающие свою страну это офицеры, а вот те, кто сняв свои погоны и знаки различия с шевронами своей страны, те, от кого отказывается их страна и сама называет "ихтамнетами", - скоты. Умственно отсталые скоты. Или вы другого мнения? Впрочем у судей-макаронников, судя по приговору нацгвардейцу Маркову, который встал на защиту своей Родины, другое, меркантильное, мнение,и мнение это продажное.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:18 Ответить
Искренне и безмерно уважаю военных и невоенных медиков, теперь мне понятен Ваш гуманизм. Мне довелось видеть как врачи-травматологи штопали наскоро участников столкновений на площади в Душамбе 1991 года (аналог киевского маидана), они не спрашивали пострадавших на чьей они стороне. Желаю здоровья всем медикам.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:29 Ответить
Кстати, Маркив является гражданином Италии и его участие в воруженном формировании другого государства является наемничеством, что уголовно наказуемо. И еще... для психиатра, употребившего понятие "меркантильное мнение" в этом контексте, вызывает удивление.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:52 Ответить
И ПгАВИЛЬНО товагищи ДЕЛАЮТ! хочу я вам сказать!!!
Российские офицеры на Донбассе разворовывают выделенные на наемников деньги, а также имущество в воинских частях, - разведка - Цензор.НЕТ 1823
показать весь комментарий
14.07.2020 14:35 Ответить
А шож наёмники молчат?
Непорядок.
В отместку,надо пи..ть офицеров.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:36 Ответить
Так у них эти комиссии постоянно. Статья к чему? Нам с этого что? Типа, завтра у них все развалиться? Пока рашка гонит туда эшелонами военные ТМЦ, подобные иллюзии только вредят! Надо готовиться к серьезной войне!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:39 Ответить
расейские марадеры проста "куют жалезо пака гарячо"
показать весь комментарий
14.07.2020 14:40 Ответить
Зачем об єтом писать? Дайте им спокойно пи*дить. Вас что больше устроит другой результат?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:57 Ответить
НАдА пАжаловАЦА ***** і в ООН! Шо ЄтА тАкоЄ, бляха-муха?!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:00 Ответить
А нам какая печаль?. Пусть воруют.! Или мы хотим их пристыдить? А нашей славной разведке стоило бы сосредоточить внимание на том, кто минирует тылы наших войск. Уж слишком часто погибают бойцы на неустановлених ВЗ.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:29 Ответить
Неустановленные ВЗ, результат отсутствия утвержденного плана своих минных полей в резултате действий незаконных военных формирований. Отрыжка лет на 30.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:24 Ответить
так это же прекрасно!
их надо наградить и дать бесплатную путевку в санаторий
показать весь комментарий
14.07.2020 15:54 Ответить
дєдиваравалі,а ублюдки- онуки прадалжалі...
показать весь комментарий
14.07.2020 16:06 Ответить
И это очень правильно, согласно скрепов. Поддерживаю. И очень рад.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:11 Ответить
Это я могу и так сказать, без всякой разведки. А еще у них наркоманы,алкаши и дезертиры, все дезертируют и разлагаются. Только почему-то никуда не деваются и даже в таком состоянии никак не боятся наших хенералов.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:11 Ответить
хє, вони самі розгойдують свою ж парашу.
расскачивать, расскачивать парашу, мацкали.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:22 Ответить
Я служил в СА, 1985-86гг., то же самое. Охфицеры - ворье, алики и конченные подонки.
показать весь комментарий
14.07.2020 20:21 Ответить
 
 