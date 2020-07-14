Нацполиция призывает подозреваемых по "делу Шеремета" не затягивать ознакомление с материалами производства

Национальная полиция Украины призывает подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Еще 22 мая завершилось досудебное расследование, подозреваемым и 13 их адвокатам открыли материалы уголовного производства. С тех пор прошло уже 53 дня. Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Однако 7 из 13 адвокатов на сегодня, 14 июля, вообще не начали знакомиться с материалами", - говорится в сообщении.

В Нацполиции подчеркивают, что на данном этапе начало судебного разбирательства зависит от того, насколько быстро стороны ознакомятся с материалами уголовного производства.

"В дальнейшем будет принято решение о составления и утверждения обвинительного акта. Поэтому призываем сторону защиты не затягивать процесс ознакомления, чтобы ускорить начало судебного разбирательства по делу убийства журналиста Павла Шеремета", - подытожили в Нацполиции.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

