2 040 12

Нацполиция призывает подозреваемых по "делу Шеремета" не затягивать ознакомление с материалами производства

Нацполиция призывает подозреваемых по

Национальная полиция Украины призывает подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Еще 22 мая завершилось досудебное расследование, подозреваемым и 13 их адвокатам открыли материалы уголовного производства. С тех пор прошло уже 53 дня. Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Однако 7 из 13 адвокатов на сегодня, 14 июля, вообще не начали знакомиться с материалами", - говорится в сообщении.

В Нацполиции подчеркивают, что на данном этапе начало судебного разбирательства зависит от того, насколько быстро стороны ознакомятся с материалами уголовного производства.

У находящихся в СИЗО более 200 дней Кузьменко и Антоненко возникли проблемы со здоровьем

"В дальнейшем будет принято решение о составления и утверждения обвинительного акта. Поэтому призываем сторону защиты не затягивать процесс ознакомления, чтобы ускорить начало судебного разбирательства по делу убийства журналиста Павла Шеремета", - подытожили в Нацполиции.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.

Рассмотрение апелляции на меру пресечения фигурантке дела про убийство Шеремета Дугарь перенесли на 13 июля

Автор: 

Нацполиция (16706) Шеремет Павел (564)
***, чья бы елка зеленела. Морочат 4 года людям голову, написали несусветную хрень (из того что опубликовано), какие-то левые експертизы, про мотивацию вообще молчу. И при этом еще торопят
показать весь комментарий
14.07.2020 14:41 Ответить
Цей заклик виглядає дуже цинічно на фоні того , скільки часу т.зв. "правоохоронці" затягували час слідства .
показать весь комментарий
14.07.2020 14:41 Ответить
" Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3208002" - вбити Шеремета , щоб дестабілізувати ситуацію в Україні ? Та мусора самі цим "слідством" дестабілізували ситуацію в Україні ! "Бандера , лєжать !"- цитата .
показать весь комментарий
14.07.2020 14:45 Ответить
Да там адвокаты наверно проржаться не могут, читая этот "роман"!!!!
Приходится часто делать перерывы, что бы успокоится!
Тем более что за дибильный призыв..... Людям реальные сроки грозят, а эти "швеи" призывают не вчитываться .......
Что то по делу Насирова и др высоких крыс я не слышал таких призывов!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:50 Ответить
Мерзота зібралася будь-що посадити невинуватих людей.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:59 Ответить
Так адвокати ніяк не можуть зрозуміти як це можна було натягнути сову на глобус.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:30 Ответить
Это какое то днище ...то есть по логике нацпол , подозреваемым по тяге торчать в сизо ? Эти мудилы потеряли нещодавно 2 тома но затягивают значит те кто по бесприделу сейчас сидит ?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:56 Ответить
"Превосходство арийской расы" уже исключили из материалов дела?

Может всё-таки Шеремета убили спецслужбы РФ? Чтобы помешать поддержке Западом Украины, чтобы помешать получению безвиза с ЕС. Чтобы Маша Захарова заявляла - "Украина - это братская могила журналистов и журналистики".
показать весь комментарий
14.07.2020 15:02 Ответить
Це що, відверте мусорське знущання?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:18 Ответить
От же ж подонки! Тримають невинних, заслужених людей у кутузці та ще й знущаються!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:28 Ответить
Полиция показывает что они ςςут на мнение народа. Они свои влажные мечты хотя водворить в жизнь. Быстрее всего, что полиция и участвовала в убийстве Шеремета. Он совершенно был неизвестен ни участникам АТО, ни волонтёрам.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:48 Ответить
Твари, других слов не нахожу, им бы скорее дело закрыть, а то, что эти люди невинны их не волнует. А чёрт авакян, хочет рейтинг свой этим повысить, не смотря на то, что сам в грехах по уши.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:03 Ответить
 
 