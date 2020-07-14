Нацполиция призывает подозреваемых по "делу Шеремета" не затягивать ознакомление с материалами производства
Национальная полиция Украины призывает подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Еще 22 мая завершилось досудебное расследование, подозреваемым и 13 их адвокатам открыли материалы уголовного производства. С тех пор прошло уже 53 дня. Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Однако 7 из 13 адвокатов на сегодня, 14 июля, вообще не начали знакомиться с материалами", - говорится в сообщении.
В Нацполиции подчеркивают, что на данном этапе начало судебного разбирательства зависит от того, насколько быстро стороны ознакомятся с материалами уголовного производства.
"В дальнейшем будет принято решение о составления и утверждения обвинительного акта. Поэтому призываем сторону защиты не затягивать процесс ознакомления, чтобы ускорить начало судебного разбирательства по делу убийства журналиста Павла Шеремета", - подытожили в Нацполиции.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
2 июля 2020 года сообщалось, что дело Шеремета готово для передачи в суд, начало его рассмотрения зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приходится часто делать перерывы, что бы успокоится!
Тем более что за дибильный призыв..... Людям реальные сроки грозят, а эти "швеи" призывают не вчитываться .......
Что то по делу Насирова и др высоких крыс я не слышал таких призывов!!!
Может всё-таки Шеремета убили спецслужбы РФ? Чтобы помешать поддержке Западом Украины, чтобы помешать получению безвиза с ЕС. Чтобы Маша Захарова заявляла - "Украина - это братская могила журналистов и журналистики".