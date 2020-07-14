Принятие законопроекта о зеленых тарифах сэкономит государству 80 млрд грн, - Всеукраинская энергетическая ассамблея
Принятие Верховной Радой законопроекта об уменьшении зеленых тарифов (№3658) позволит стране сэкономить 80 млрд грн и получать около 20 млрд грн налогов ежегодно.
Об этом говорится в заявлении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА).
В Ассамблее отметили, что законопроект №3658 подготовлен для закрепления на законодательном уровне положений Меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику. ВЭА напоминает, что принятие законопроекта позволит государству сэкономить 80 млрд грн.
"Ассамблея считает необходимым в кратчайшие сроки рассмотреть и принять законопроект, поскольку это позволит получить преимущества для государства, территориальных общин и инвесторов. В частности это сэкономит около 80 млрд грн расходов, обеспечит около 20 млрд грн ежегодных налоговых поступлений сектора ВИЭ. Кроме того, оно будет способствовать обеспечению энергетической независимости Украины и усилит позиции объединенной энергетической системы Украины при ее интеграции с европейской системой ENTSO", - отмечается в заявлении.
По их словам, принятие этого законопроекта также позволит оздоровить финансовую ситуацию на энергетическом рынке и сбалансировать работу энергосистемы, а также обеспечит надлежащие условия для возврата инвестиций, вложенных в "зеленую" энергетику.
Отметим, что проект Закона №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" планируется на текущей неделе рассмотреть в Верховной Раде для принятия во втором чтении и в целом.
Как сообщалось, 10 июня Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики подписали с представителями инвесторов в зеленую энергетику Меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. В частности, документ является базой для подготовки законопроекта и предусматривает снижение зеленых тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы зеленой электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую электроэнергию.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений Меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.
Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.
Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов - главы и члена Комитета по энергетике Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В СМС-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерения расправы с инвесторами в зеленую энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему "зеленых".
А по сути загноби весь народ, но заплати из кармана народа, инвестору зелёному в два раза дороже чем в ЕС, и останови атомную!
Андрюша, в том то и дело, что обязательства нужно соблюдать. Так вот Украина и будет их соблюдать. А именно - покупать зеленую энергию по тем тарифам, которые гарантированы Законом, принятым под транш МВФ. И любое снижение этих тарифов под любым предлогом, будет расценено как мошеничество и кидалово, и будет обжаловано в международном Арбитраже.
И когда ты говоришь про ЕС, тебе надо смотреть не то как сейчас, а то как было в ЕС.
В Германии Зеленый тариф был в начале в районе 0,7 евро, еще в начале 2000 годов, когда ты про Зеленый тариф еще и не слышал. До сегодняшнего дня тарифы снижались по мере увеличения доли выработки ВИЭ, которая в Германии уже превышала периодами 50% от общей.
Так вот когда в Украине доля выработки ВИЭ достигнет 50%, тогда и будешь рассказывать, что нужны тарифы как в ЕС.
А сейчас доля выработки ВИЭ в Украине не достигает и 3% (долго тебе еще ждать до 50%). И потому только лохи вроде тебя думают, что если снизят Зеленый тариф - ты будешь меньше за свет платить))))
Так вот только началась собираться инициативная группа для обращения в Столькгольмский арбитраж - власть засцала и часть поправок отменили.
Хотя там речь шла не о крупном бизнесее, а о маленьких частных станциях простых людей, которым запретили на земле панели ставить.
А Ахметов, иностранные инвесторы, представители МВФ и торговых палат вас наизнанку в суде вывернут. Помимо одного гемора с долгами МВФ, будете еще думать как долги и штрафы инвесторам возвращать))))
Зебобики будут платить))))
Рад, что сфера зеленой электроэнергии развивается и растет с каждым днем.
Благодаря солнечным панелям можно мир становится чище.
Жаль только, что Украина правда выступает в роли догоняющего(
Но все же в нашей стране можно с помощью солнечных батарей не только стать энергонезависимым, но и заработать на этом благодаря Зеленому тарифу. Собственная СЭС во дворе и по платежкам почти не платишь.
