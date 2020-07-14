Принятие законопроекта о зеленых тарифах сэкономит государству 80 млрд грн, - Всеукраинская энергетическая ассамблея

Принятие Верховной Радой законопроекта об уменьшении зеленых тарифов (№3658) позволит стране сэкономить 80 млрд грн и получать около 20 млрд грн налогов ежегодно.

Об этом говорится в заявлении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА).

В Ассамблее отметили, что законопроект №3658 подготовлен для закрепления на законодательном уровне положений Меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику. ВЭА напоминает, что принятие законопроекта позволит государству сэкономить 80 млрд грн.

"Ассамблея считает необходимым в кратчайшие сроки рассмотреть и принять законопроект, поскольку это позволит получить преимущества для государства, территориальных общин и инвесторов. В частности это сэкономит около 80 млрд грн расходов, обеспечит около 20 млрд грн ежегодных налоговых поступлений сектора ВИЭ. Кроме того, оно будет способствовать обеспечению энергетической независимости Украины и усилит позиции объединенной энергетической системы Украины при ее интеграции с европейской системой ENTSO", - отмечается в заявлении.

По их словам, принятие этого законопроекта также позволит оздоровить финансовую ситуацию на энергетическом рынке и сбалансировать работу энергосистемы, а также обеспечит надлежащие условия для возврата инвестиций, вложенных в "зеленую" энергетику.

Отметим, что проект Закона №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" планируется на текущей неделе рассмотреть в Верховной Раде для принятия во втором чтении и в целом.



Как сообщалось, 10 июня Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики подписали с представителями инвесторов в зеленую энергетику Меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. В частности, документ является базой для подготовки законопроекта и предусматривает снижение зеленых тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы зеленой электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую ​​электроэнергию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений Меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов - главы и члена Комитета по энергетике Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В СМС-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерения расправы с инвесторами в зеленую энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему "зеленых".