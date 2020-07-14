РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14226 посетителей онлайн
Новости
3 585 114

Принятие законопроекта о зеленых тарифах сэкономит государству 80 млрд грн, - Всеукраинская энергетическая ассамблея

Принятие законопроекта о зеленых тарифах сэкономит государству 80 млрд грн, - Всеукраинская энергетическая ассамблея

Принятие Верховной Радой законопроекта об уменьшении зеленых тарифов (№3658) позволит стране сэкономить 80 млрд грн и получать около 20 млрд грн налогов ежегодно.

 Об этом говорится в заявлении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА).

В Ассамблее отметили, что законопроект №3658 подготовлен для закрепления на законодательном уровне положений Меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику. ВЭА напоминает, что принятие законопроекта позволит государству сэкономить 80 млрд грн.

"Ассамблея считает необходимым в кратчайшие сроки рассмотреть и принять законопроект, поскольку это позволит получить преимущества для государства, территориальных общин и инвесторов. В частности это сэкономит около 80 млрд грн расходов, обеспечит около 20 млрд грн ежегодных налоговых поступлений сектора ВИЭ. Кроме того, оно будет способствовать обеспечению энергетической независимости Украины и усилит позиции объединенной энергетической системы Украины при ее интеграции с европейской системой ENTSO", - отмечается в заявлении.

По их словам, принятие этого законопроекта также позволит оздоровить финансовую ситуацию на энергетическом рынке и сбалансировать работу энергосистемы, а также обеспечит надлежащие условия для возврата инвестиций, вложенных в "зеленую" энергетику.

Отметим, что проект Закона №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" планируется на текущей неделе рассмотреть в Верховной Раде для принятия во втором чтении и в целом.


Как сообщалось, 10 июня Кабинет Министров Украины и Министерство энергетики подписали с представителями инвесторов в зеленую энергетику Меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. В частности, документ является базой для подготовки законопроекта и предусматривает снижение зеленых тарифов, усиление ответственности за неправильные прогнозы зеленой электроэнергии, а также устанавливает график погашения долгов за такую ​​электроэнергию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений Меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 17 млрд грн.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов - главы и члена Комитета по энергетике Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В СМС-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерения расправы с инвесторами в зеленую энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему "зеленых".

Автор: 

законопроект (3272) Зеленый тариф (78)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
ото седня столько миллиардов наобещали зебики, что будем кредиты самому мвф давать... (ага)
показать весь комментарий
14.07.2020 14:32 Ответить
+3
всё у зебиков колосится, а дыра в бюджете растет...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:33 Ответить
+3
Во первых, меморандум был принят не между инвесторами Зеленой энергии, а с не коммерческими общественными организациями, которые ничего не инвестируют и не производят.
А во вторых, ваш закон сразу же захлебнется в международных судах.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
И это еще аргумент в пользу "Давай до свидания!"
показать весь комментарий
15.07.2020 23:25 Ответить
американский флажок тоже философ: Также за аналогичный период на венгерской бирже HUPX средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 13,5%, -очень мило.Но причём здесь зелёная энергетика Украины, не понятно.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:45 Ответить
Для сравнения-украинец тратит вдвоє больше на електроенергию,чемь американец,исходя из средней зарплатьі.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:36 Ответить
и что нужно делать? Отменять Зеленый тариф, снижать цену на электроенергию чтобы отрасль вообще загнулась, или повышать зарплаты и уровень жизни?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:29 Ответить
Самое хорошее предложение по Зелёной энергетике прозвучало вчера на Свободе слова на ictv, Герус даже всрался! На 40% и на 30% понизить цены на электроэнергию , т.е. не 2 и 3 цента дороже чем в ЕС сделать, а кто из Зелёных инвестеров не согласен, то Украина может выкупить их бизнес!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:41 Ответить
А если кто-то из зеленых инвесторов не согласен продавать свой бизнес?)))
показать весь комментарий
14.07.2020 16:31 Ответить
употребляй свою энергию сам
показать весь комментарий
14.07.2020 17:13 Ответить
тебя забыли спросить. Плати деньги за свет, и не вякай)))
показать весь комментарий
14.07.2020 18:50 Ответить
А не согласен продать, то соглашайся на тариф как в ЕС. А то, Герус -обязательства нужно соблюдать!
А по сути загноби весь народ, но заплати из кармана народа, инвестору зелёному в два раза дороже чем в ЕС, и останови атомную!
показать весь комментарий
14.07.2020 19:45 Ответить
а если не согласится продавать как в ЕС? Или согласится, но как в Германии, при старте зеленого тарифа, по 0,70 евроцентов)))
Андрюша, в том то и дело, что обязательства нужно соблюдать. Так вот Украина и будет их соблюдать. А именно - покупать зеленую энергию по тем тарифам, которые гарантированы Законом, принятым под транш МВФ. И любое снижение этих тарифов под любым предлогом, будет расценено как мошеничество и кидалово, и будет обжаловано в международном Арбитраже.
И когда ты говоришь про ЕС, тебе надо смотреть не то как сейчас, а то как было в ЕС.
В Германии Зеленый тариф был в начале в районе 0,7 евро, еще в начале 2000 годов, когда ты про Зеленый тариф еще и не слышал. До сегодняшнего дня тарифы снижались по мере увеличения доли выработки ВИЭ, которая в Германии уже превышала периодами 50% от общей.
Так вот когда в Украине доля выработки ВИЭ достигнет 50%, тогда и будешь рассказывать, что нужны тарифы как в ЕС.

А сейчас доля выработки ВИЭ в Украине не достигает и 3% (долго тебе еще ждать до 50%). И потому только лохи вроде тебя думают, что если снизят Зеленый тариф - ты будешь меньше за свет платить))))
показать весь комментарий
14.07.2020 20:32 Ответить
При чем для примера, тут один петушок уже про поправки №8449-д писал.
Так вот только началась собираться инициативная группа для обращения в Столькгольмский арбитраж - власть засцала и часть поправок отменили.
Хотя там речь шла не о крупном бизнесее, а о маленьких частных станциях простых людей, которым запретили на земле панели ставить.
А Ахметов, иностранные инвесторы, представители МВФ и торговых палат вас наизнанку в суде вывернут. Помимо одного гемора с долгами МВФ, будете еще думать как долги и штрафы инвесторам возвращать))))
показать весь комментарий
14.07.2020 20:41 Ответить
Спасибо ЕС, МВФ и Петру Порошенко за Закон об Зеленом тарифе.
Зебобики будут платить))))
показать весь комментарий
14.07.2020 20:54 Ответить
Якщо ви маєте власний будинок, чудовим рішенням економії на платіжках буде встановлення сонячної електростанції. окрім економії ви ще й зможете заробити на Зеленому тарифі. Вже декілька років сам таким займаюсь та цілком задоволений своїм рішенням тоді. Для тих, хто так само зацікавлений у економії значної суми на електроенергії, залишу посилання де ви зможете більш детально з цим ознайомитись: https://sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf
показать весь комментарий
06.04.2021 13:43 Ответить
Представьте, что вскоре все будет работать на чистой электроэнергии!
Рад, что сфера зеленой электроэнергии развивается и растет с каждым днем.
Благодаря солнечным панелям можно мир становится чище.
Жаль только, что Украина правда выступает в роли догоняющего(
Но все же в нашей стране можно с помощью солнечных батарей не только стать энергонезависимым, но и заработать на этом благодаря Зеленому тарифу. Собственная СЭС во дворе и по платежкам почти не платишь.
Оставлю ссылочку для тех кто также хочет стать энергонезависимым)))
https://sun-energy.com.ua/ses-zelenyi-taryf
показать весь комментарий
06.04.2021 13:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 