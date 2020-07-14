РУС
12 061 39

Суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей без права залога Антона Желепу, задержанного после ДТП под Киевом, в которой погибли супруги и двое их детей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении смертельного ДТП (ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Антону Желепе. Желеп взят под стражу на 60 дней без права на залог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд избирает меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП под Киевом Желепе: он признал свою вину и отказался от адвоката. ФОТОрепортаж

Суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу 01

Судья Евгений Сидоров.

Суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу 02
Суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу 03

Прокурор Милюкова Дарья.

Суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу 04

Подозреваемый Антон Желепа.

Суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желепа, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.

Автор: 

арест (10470) ДТП (7732) суд (25198)
Топ комментарии
+10
Хозяин, пославши работника за добавкой, не хочет свои права сдавать.

Ну я так понял.
14.07.2020 14:50 Ответить
+6
іта не журналіст, іта гугл транслейтор с державної на імперську так сказал
14.07.2020 14:52 Ответить
+6
виродок !!!
14.07.2020 15:05 Ответить
Кто-нибудь понял, что цензоровский журналист хотел сказать этой фразой: "За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона"?
14.07.2020 14:37 Ответить
Хозяин, пославши работника за добавкой, не хочет свои права сдавать.

Ну я так понял.
14.07.2020 14:50 Ответить
Заставил, подлец, несчастного работника, наверное.
Тот отпирался как мог:
- Дык как жыж так, барин, я ж выпимши, не можна ж...
А хозяин такой:
- Степан, Прошка, быстро ко мне! Ну-ка тащите подлеца на конюшню, да всыпьте дюжину плетей за ослушание!
И пришлось ему, бедному ехать.
14.07.2020 14:59 Ответить
Не представляю, кем должен быть хозяин, что бы это посадить за руль
показать весь комментарий
14.07.2020 16:30 Ответить
іта не журналіст, іта гугл транслейтор с державної на імперську так сказал
14.07.2020 14:52 Ответить
Так, це борошна машинного перекладу. Нема сечі таке зрозуміти.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:25 Ответить
Цікаво чому підозри за "угон" досі не має?
14.07.2020 14:55 Ответить
А там как за пьянку двадцаткой можно отделаться, так что пофигу.
14.07.2020 15:09 Ответить
якщо на велику матеріальну шкоду натягне, то до 12ти... вже більше ніж десять.
14.07.2020 15:18 Ответить
скорее всего у єнтой твари есть либо влиятельные ротцтвенички либо покровители, потому как за первое дтп со смертельным всего 3.6 и лп-стопудов откупился, вторая судимость почти условно, третье -вообше админ, семь( ! )раз возвращал права ,,, скорее всего у этих ротцтвеничков и отрабатывал , а заодно вместе и бухнули...куй матёрый- после дтп сразу отзвонился, а те и побежали заяву катать об угоне...
15.07.2020 01:00 Ответить
Рєйформірований суд..
Майте на увазі, до цього випадку був підписаний закон-
під "мухою" не вбивця за кермом( з 1 липня)..
А закон зворотньої дії не Має!
Зіскочить падлюка на мінімалку..
😎
14.07.2020 14:38 Ответить
Получит свою десяточку, как и трезвый Дронов, не волнуйтеся так.
14.07.2020 15:11 Ответить
Зайцева через два года выходит из санатория, и этот долго не будет сидеть
14.07.2020 14:38 Ответить
Він ніхто,тому буде сидіти довго. Але яка різниця які в них прізвища? Проблема системна і її не вирішують.
14.07.2020 14:44 Ответить
Ашо за проблема? 3% от общего количества детепе?
14.07.2020 14:51 Ответить
Проблема у їх тяжкості. Зазвичай, це ДТП із потерпілими.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:54 Ответить
Вчера тут статистикой размахивали - по погибшим тоже около 3%.
14.07.2020 15:05 Ответить
так, але цих ДТП можно було уникнути. Кожне людське життя безцінне, а лигарі забирають їх щороку десь під сотню...
Крім того, більшість ДТП де гине бухий водій (сам) взагалі до суду не доходять у статистику не лягають. Та й довести у суді факт сп'яніння не просто, згадайте, що відбувалось у справі Зайцевої... Я якось промоніторив за свій райцентр, то за рік, більше тисячі 130х, це кожен сотий мешканець, був спійманий бухим за кермом? Це ж повний піндец!
14.07.2020 15:13 Ответить
Ааа, нуда, бесценно. То давайте у всех личный транспорт поотбираем и наступит щастье.
Нет, никаких кроме того - очень даже входят.
По Зайцевой - ну так она трезвая и была, как и этот ваш Дронов. Что совсем не помешало им обоим учудить.

Опять жеж, отметте: больше тыщщи токо поймали, ну пусть одного из десяти, а скоко у вас там райцентр? Тоже тыщ 10? Вы там чо, все бухие ездите? От мальцов до бабушек? Сдаётся мне, что вы художественно привираете.
14.07.2020 15:22 Ответить
У мне в райцентрі 90 тис. Ти можеш зайти на сайт судових рішень, вибрати своє місто, забити період і ст.130 КУпАП. Повір мені, ти ****.ш від побаченого.
Навіщо забирати авто? Я би таких тупих підерастів на місті, тим самим "драгером" і кастрував. Так зрозуміло?
14.07.2020 15:56 Ответить
Кому пояснюєш, він не розуміє.
14.07.2020 19:53 Ответить
линч терпеливо наблюдает
14.07.2020 14:42 Ответить
виродок !!!
14.07.2020 15:05 Ответить
Суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу - Цензор.НЕТ 6334https://censor.net/news/3207992/sud_izbiraet_meru_presecheniya_podozrevaemomu_v_smertelnom_dtp_pod_kievom_jelepe_on_priznal_svoyu_vinu

https://censor.net/user/429909

И снова никакой инфы откуда у него ключи и доступ к такой тачке.....
https://censor.net/comments/locate/3207992/019214d6-0a42-7280-9cae-6bf88ccda397 "Киев оперативный", мужчина работал на даче у владельца машины, которой управлял.
По информации издания, 10 лет назад из-за этого водителя уже погибла женщина, также в результате ДТП. ....?
14.07.2020 15:16 Ответить
Надеюсь он в камере сам себя порешит. Этому куску дерьма не место на Земле, теперь только в земле, куда он уже пятерых отправил, пять жизней отнял!!!!! Ублюдок!
14.07.2020 15:29 Ответить
из них невинные дети
14.07.2020 21:51 Ответить
Закиньте його на ображенку, і нехай вертухаї не звертають увагу, якщо буде ломитися у вічко.
На півнячій хаті зашквариться 100%.
14.07.2020 15:32 Ответить
Этому недочеловеку уже давно сдедовало запретить на всю жизнь садиться за руль.
14.07.2020 15:51 Ответить
и почему это чудовище осталось жить?
14.07.2020 15:57 Ответить
1. Чей был мерс?(не просто имя и фамилию, а с кем повязан, чем владеет)
2. Почему было много гула про угон, а теперь молчат?

Журналистам реально не интересны ответы?
14.07.2020 16:29 Ответить
Похоже ответы на эти вопросы не интересны и судьям
15.07.2020 08:06 Ответить
Для этой твари, лишь пожизненно, и не иначе. Жаль конечно, что смертную статью отменили, теперь корми за наши налоги до тех пор, пока подохнет.
14.07.2020 16:48 Ответить
Посадить на кол. При все людно на майдане.
14.07.2020 17:49 Ответить
Вибачте що поправляю,але привселюдно - то одне слово.
А по теме статьи-надо быль великодушным и просто усыпить этот генетический мусор.
Линчевание тож как вариант подходит,но европейцы не поймут и сразу выскажут обеспокоенность.
15.07.2020 02:24 Ответить
Быть великодушным.Очепятка.
15.07.2020 02:26 Ответить
Він мабуть сторожив дачу, а машину взяв самовольно. Якщо сім разів був позбавлений водійських прав, то це вже нікчемна людина, пустопорожня і нікому не потрібна. Йому вже нічого робити на цім світі.
14.07.2020 20:00 Ответить
Вимкніть коментарі. І так зрозуміло, що це кінчена людина.
14.07.2020 20:37 Ответить
Сколько ботвы в не политической теме!..
Ботва - убейся башкой об батарею!!!
14.07.2020 21:41 Ответить
от выродок кацапстана ещё и форму Украины на себя надело...
15.07.2020 01:04 Ответить
 
 