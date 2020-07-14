Суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей без права залога Антона Желепу, задержанного после ДТП под Киевом, в которой погибли супруги и двое их детей.

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении смертельного ДТП (ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Антону Желепе. Желеп взят под стражу на 60 дней без права на залог.

Судья Евгений Сидоров.





Прокурор Милюкова Дарья.

Подозреваемый Антон Желепа.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желепа, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.