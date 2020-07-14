Суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей без права залога Антона Желепу, задержанного после ДТП под Киевом, в которой погибли супруги и двое их детей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении смертельного ДТП (ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Антону Желепе. Желеп взят под стражу на 60 дней без права на залог.
Судья Евгений Сидоров.
Прокурор Милюкова Дарья.
Подозреваемый Антон Желепа.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желепа, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну я так понял.
Тот отпирался как мог:
- Дык как жыж так, барин, я ж выпимши, не можна ж...
А хозяин такой:
- Степан, Прошка, быстро ко мне! Ну-ка тащите подлеца на конюшню, да всыпьте дюжину плетей за ослушание!
И пришлось ему, бедному ехать.
Майте на увазі, до цього випадку був підписаний закон-
під "мухою" не вбивця за кермом( з 1 липня)..
А закон зворотньої дії не Має!
Зіскочить падлюка на мінімалку..
😎
Крім того, більшість ДТП де гине бухий водій (сам) взагалі до суду не доходять у статистику не лягають. Та й довести у суді факт сп'яніння не просто, згадайте, що відбувалось у справі Зайцевої... Я якось промоніторив за свій райцентр, то за рік, більше тисячі 130х, це кожен сотий мешканець, був спійманий бухим за кермом? Це ж повний піндец!
Нет, никаких кроме того - очень даже входят.
По Зайцевой - ну так она трезвая и была, как и этот ваш Дронов. Что совсем не помешало им обоим учудить.
Опять жеж, отметте: больше тыщщи токо поймали, ну пусть одного из десяти, а скоко у вас там райцентр? Тоже тыщ 10? Вы там чо, все бухие ездите? От мальцов до бабушек? Сдаётся мне, что вы художественно привираете.
Навіщо забирати авто? Я би таких тупих підерастів на місті, тим самим "драгером" і кастрував. Так зрозуміло?
https://censor.net/user/429909
И снова никакой инфы откуда у него ключи и доступ к такой тачке.....
https://censor.net/comments/locate/3207992/019214d6-0a42-7280-9cae-6bf88ccda397 "Киев оперативный", мужчина работал на даче у владельца машины, которой управлял.
По информации издания, 10 лет назад из-за этого водителя уже погибла женщина, также в результате ДТП. ....?
На півнячій хаті зашквариться 100%.
2. Почему было много гула про угон, а теперь молчат?
Журналистам реально не интересны ответы?
А по теме статьи-надо быль великодушным и просто усыпить этот генетический мусор.
Линчевание тож как вариант подходит,но европейцы не поймут и сразу выскажут обеспокоенность.
Ботва - убейся башкой об батарею!!!