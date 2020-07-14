РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13498 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 790 13

Криклий анонсировал тестирование на COVID-19 в аэропортах "Борисполь и "Львов" и описал алгоритм

Криклий анонсировал тестирование на COVID-19 в аэропортах

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий разъяснил алгоритм работы лабораторий для быстрого прохождения ПЦР-тестов, которые должны вскоре появиться в аэропортах Киева и Львова.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Для вашей безопасности и комфорта в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" будут размещены ПЦР лаборатории для быстрого прохождения тестов", - написал Криклий.

По его словам, алгоритм прохождения теста в аэропорту является следующим:

1. Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию согласно Алгоритма прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, выезжающие из Украины в тех странах, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции.

2. Забор материала проводится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем - в приложение "Дій вдома".

3. Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдачи необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона, который указывается в форме, должен совпадать с вашим номером в приложении "Дій вдома".

Читайте также: Для въезда украинцев в условиях пандемии открыты уже 25 стран, - Кулеба. СПИСОК

Министр также напомнил, что по состоянию на сегодня из стран мира, которые принимают украинцев с туристическими целями популярны Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

"Каждая из них имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Так же и украинская сторона определяет правила прибывания из этих стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них (так называемые "зеленые" и "красные "зоны)" , - отметил Криклий.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условия для въезда на территорию стран, которые являются самыми популярными туристическими направлениями для украинцев и сейчас разрешают въезд для наших граждан.

Криклий анонсировал тестирование на COVID-19 в аэропортах Борисполь и Львов и описал алгоритм 01
Криклий анонсировал тестирование на COVID-19 в аэропортах Борисполь и Львов и описал алгоритм 02
Криклий анонсировал тестирование на COVID-19 в аэропортах Борисполь и Львов и описал алгоритм 03

карантин (16729) тестирование (497) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Це буде сюрприз...
Наразі в Києві близько 2000 грн.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:40 Ответить
+2
Игорек, а ты разве и так не сидишь закрытый в специальной комнате с мягкой оббивкой? Ты чего там так разволновался?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:55 Ответить
+1
Тест оплачивается исключительно онлайн.Источник: https://censor.net/n3208006
И сколько это стоит?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тест оплачивается исключительно онлайн.Источник: https://censor.net/n3208006
И сколько это стоит?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:38 Ответить
Це буде сюрприз...
Наразі в Києві близько 2000 грн.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:40 Ответить
Потрібен Воєнний стан, кордони та аеропорти мають бути закриті!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:47 Ответить
Игорек, а ты разве и так не сидишь закрытый в специальной комнате с мягкой оббивкой? Ты чего там так разволновался?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:55 Ответить
Это нужно было сделать давно и массово - для ВСЕХ украинцев, чтобы наконец-то отделить больных от здоровых !! Иначе этот вирусняк и борьба с ним будет продолжаться вечно !!!
показать весь комментарий
14.07.2020 14:44 Ответить
больных сразу в печи, полагаю?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:55 Ответить
Какой тест и сколько денег? Себестоимость теста 10 евро
показать весь комментарий
14.07.2020 14:59 Ответить
в Германии 150,00
показать весь комментарий
14.07.2020 15:18 Ответить
В России 1000 рублей, ты по страховке заплатил за тест. Операция в Германии 50 тысяч, ничего не заплатили.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:06 Ответить
про парашку промолчал бы.
показать весь комментарий
14.07.2020 19:43 Ответить
а при чом тут парашка?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:32 Ответить
Нехай пояснить, чому в аеропорті Львова в туалет пускають тільки тих,хто відлітає. "Бо коронавірус!!!"
показать весь комментарий
14.07.2020 21:08 Ответить
На сколько часов раньше надо прибыть в аэропорт "Борисполь" улетающим из Украины пассажирам, чтобы успеть сдать ПЦР-тест и получить результат теста на английском языке до начала регистрации на рейс?
показать весь комментарий
15.07.2020 02:33 Ответить
 
 