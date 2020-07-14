Криклий анонсировал тестирование на COVID-19 в аэропортах "Борисполь и "Львов" и описал алгоритм

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий разъяснил алгоритм работы лабораторий для быстрого прохождения ПЦР-тестов, которые должны вскоре появиться в аэропортах Киева и Львова.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Для вашей безопасности и комфорта в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" будут размещены ПЦР лаборатории для быстрого прохождения тестов", - написал Криклий.

По его словам, алгоритм прохождения теста в аэропорту является следующим:

1. Проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию согласно Алгоритма прекращения самоизоляции для лиц, которые пересекли государственную границу. Также этими услугами могут воспользоваться пассажиры, выезжающие из Украины в тех странах, где обязательным условием является наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой другой аккредитованной лаборатории, не нарушая режима самоизоляции.

2. Забор материала проводится в пункте забора в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа, после чего эта информация автоматически передается сначала в Центр общественного здоровья, а затем - в приложение "Дій вдома".

3. Тест оплачивается исключительно онлайн. При его сдачи необходимо заполнить распечатанную форму с подписью лица, которое тестируется. Номер телефона, который указывается в форме, должен совпадать с вашим номером в приложении "Дій вдома".

Министр также напомнил, что по состоянию на сегодня из стран мира, которые принимают украинцев с туристическими целями популярны Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

"Каждая из них имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Так же и украинская сторона определяет правила прибывания из этих стран в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них (так называемые "зеленые" и "красные "зоны)" , - отметил Криклий.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условия для въезда на территорию стран, которые являются самыми популярными туристическими направлениями для украинцев и сейчас разрешают въезд для наших граждан.





