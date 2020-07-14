РУС
Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе

Закон предлагает жесткие штрафы за допуск к игре лиц, младше 21 года.

В законе об игорном бизнесе, который приняла Верховная рада, предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы за нарушение норм документа. В частности, миллионные штрафы грозят организаторам за допуск к игре украинцев до 21 года, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

"Казино и залы игровых автоматов размещаются ТОЛЬКО в гостиницах. То же с букмекерскими пунктами - ТОЛЬКО в гостиницах", - говорится в сообщении.

Указано, что за ведение игорного бизнеса без лицензии грозит уголовная ответственность, а именно штраф от 170 до 680 тысяч гривен. При этом повторное нарушение будут наказывать штрафом от 680 до 850 тысяч гривен. Также за это правонарушение могут лишать свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада легализовала игорный бизнес в Украине. ВИДЕО

Предусмотрено, что работникам правоохранительных органов за бездействие или "крышевание" игорного бизнеса грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

В законе прописаны жесткие финансовые штрафы за ряд нарушений организаторов, например, допуск к игре лиц моложе 21 года: штраф около 2 миллионов 360 тысяч гривен, а за повторное нарушение - аннулирование лицензии. 

Документ четко устанавливает, что к игре допускают исключительно лиц не младше 21 года. Возраст игроков должен идентифицировать охранник на входе в заведение, требуя паспорт.

Кроме того, закон увеличивает круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении для члена семьи.

Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе - Цензор.НЕТ 5228
14.07.2020 14:42
Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе - Цензор.НЕТ 9896
14.07.2020 14:43
Аваков и Ко крышевали этот бизнез до принятия Закона, будут крышевать и после его введения!
14.07.2020 14:44
бла, бла, бла
14.07.2020 14:42
Україна за 28 років не може впорядкувати навіть збирання головного податку - ПДВ. Досі на 40 млрд грн проводяться махінації які зменшують надходження грошей в державну казну! Про які санкції проти порушників можна говорити в такій країні беззаконня? Хто буде слідкувати за цими правилами? Корумпований суд? Корумпована прокуратура? Корумпована поліція? Гральний бізнес це величезні кошти, які цим законом будуть перекочовувати в кишені правоохоронців та суддів, чиновників та СБУшників! Такий закон та такий гральний бізнес Україні не потрібен!
14.07.2020 15:04
Угу... Най неоподатковані доходи і далі десь крутяться.
14.07.2020 17:49
Мільйонні штрафи, в'язниця за порушення і "кришування": що передбачає закон про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 5633
14.07.2020 19:40
Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе - Цензор.НЕТ 5228
14.07.2020 14:42
Как воевать-так с 18, а картишками перекинуться- только с 21.
14.07.2020 14:43
Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе - Цензор.НЕТ 9896
14.07.2020 14:43
После бездарного правления пятого в бюджете катастрофически не хватает денег, а прибыль от игорного бизнеса наполнит этот бюджет полноводной рекой как гривен, так и валюты.
14.07.2020 14:46
... а вдоль этой полноводной реки будут стоять все желающие с ведрами и черпать, черпать, черпать сколько влезет...
14.07.2020 15:22
Ахах, простите, что ? Разве Зеленский не принял страну с растущей экономикой и большим золотым запасом ? Где все это делось, если в бюджете "катастрофически не хватает денег" ?
14.07.2020 15:38
Про растущую экономику этто вам на пятом канале сказали?
14.07.2020 15:40
Ахах, только официальные данные, минфин, гос стат. Воры и барыги с 2015 по 2016 обеспечили 15% рост ВВП ( с -10% до +5% ), успешно вырулив из экономического пике. Позитивный рост в районе 4% сохранялся всю оставшуюся каденцию.
На момент выборов рост экономики составлял 4.7%, но уже к 1 кварталу 2020 упал до -1.3% и сохраняет негативную тенденцию. То есть только за год Зеленского падение экономики составило 6%, тогда как общий рост при барыге можно оценить в 15%
p.s Уже уволенный Гончарук обещал 40% рост за 4 года, твои прогнозы ? )))))
16.07.2020 13:03
Так і горілку до 21 не можна.
А у 20 років у хлопців уже медалі.
14.07.2020 15:19
Ну, ничего. Думаю, закон можно обойти и играть сможет каждый.
14.07.2020 15:21
нелюбол до кацапів потрібно виховувати з молоком матері, так що гасити касабів можна і з 18 років, де б вони не перебували. Чи в Нідерландах чи інде
14.07.2020 16:29
Кто-то уже много обещал.
Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе - Цензор.НЕТ 8633
14.07.2020 14:43
ты ему оставь только бубнового
14.07.2020 14:46
А может пику в одно место?
14.07.2020 14:48
Чи хрест...теж на одно місце...
14.07.2020 17:26
В шахматы на бабло чи в Доміно на бухло??
Та прикалуюсь..
😁
14.07.2020 14:43
Аваков и Ко крышевали этот бизнез до принятия Закона, будут крышевать и после его введения!
14.07.2020 14:44
Аваков- человек который навел порядок в Украине, а Коломойский- выдающийся человек и патриот.
14.07.2020 14:48
надеюсь,что это сарказм))а то,как-то без ошибок и смайликов и с знаками препинания,что наводит сомнения,насчет сарказма))
14.07.2020 15:54
тогда,Леночка,Вас,что уже выпустили из сумасшедшего дома?))
14.07.2020 16:02
ігорку в Україні закрили в угоду путєнгу
це якщо хтось забув
путлєрок закрив у себе в московії і натиснів на Україну щоб закрили і тут
дивимось хто проти легалайзу ігорки
14.07.2020 14:44
Так це ви, дозволив гральні автомати біля шкіл, путєну насолили? Зідки ви лізете...
14.07.2020 14:50
так, я дозволив
14.07.2020 14:56
Шото с трудом верится.
Пирог то хороший.
14.07.2020 14:44
Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе - Цензор.НЕТ 9376
14.07.2020 14:45
Що- дупка засвербіла, пустунчику?)))
14.07.2020 15:03
аваков уже заждался этого закона. ведь его любимые космолоты теперь смогут и дальше приносить барыши.
14.07.2020 14:45
Не заждались.. а уже задыхались.. без легитимного бабла..
))
14.07.2020 14:50
во бизнес закрутится,правоохранительные органы охренеют от взяток
14.07.2020 14:46
игорку то откроют, но столь ожидаемой прибавки к бюджету не случится. Вернее прибавка будет, но далеко не в госбюджете.
14.07.2020 14:47
Меня достали доминошники... С ними не играю-дети..
Провоцируют... Надо крышевать..
😎
14.07.2020 14:48
14.07.2020 14:50
Законы у нас замечательные. Одна проблема - их никто не выполняет
14.07.2020 14:48
это хорошо,что у нас умная команда умного Президента..
а представьте,выбрали бы лоха - начал бы судно - и ракетостроение развивать - ужас..
14.07.2020 14:49
ну так, мудрый нарид не даст себя обмануть
14.07.2020 14:50
Какой умный народ - такой же умный президент. Каждый народ достоин своего правителя. А вообще Зе посадил запад на эту должность с помощью "социальной инженерии" или проще - манипулирования / управления толпой.
14.07.2020 15:01
А почему не задан вопрос, кому народ проиграет 40 миллиардов гривень, что бы в бюджет попало четыре.
14.07.2020 14:49
какая разница
14.07.2020 14:51
Предусмотрено, что работникам правоохранительных органов за бездействие или "крышевание" игорного бизнеса грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

От що у Слуг не відняти, так це хист вигадувати те, що давно існує. Кришують не за дякую, а це ст.368, по ч.3 якої і так санкція до 10 із конфіскацією, то на кой хрен вони ще одну вигадали, щоб піаритись?
14.07.2020 14:50
Правильный закон.
14.07.2020 14:50
Статья за бездействие полиции должна действовать не только в отношении игорного бизнеса. Не отреагировал на нарушение закона получи 6 лет лагерей!
14.07.2020 14:50
Это что.... авакян должен сам себя и своих "любых друзив" за крышевание садить?
Это что то нереальное!!!!
14.07.2020 14:52
Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе - Цензор.НЕТ 780
14.07.2020 14:53
Мільйонні штрафи, в'язниця за порушення і "кришування": що передбачає закон про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 1511
14.07.2020 15:57
если кто не знает - сумма чисел рулетки
от 0 до 36
если все приплюсовать...
14.07.2020 14:54
ржачно читать про майбутні "наказанія" за порушення. Раніше "наказанія" теж були, якшо хто не в курсі, що ніяк не заважало функціонувати космолотам)
14.07.2020 14:55
Такое впечатление, что на Цензоре обитают сплошные игроманы и/или родственники игроманов . Почти все комментаторы против этого закона.
Напомню: игорный бизнес существовал и во время запрета, подпольные казино крышевали менты. Все деньги шли в карман ментам и держателям казино и никакого контроля не было. Как будет работать новый закон - посмотрим, но однозначно легальный в большинстве стран игорный бизнес должен быть легальным и в Украине и должен платить налоги.
Если у вас или у ваших родственников игровая зависимость - лечитесь, запрет или легализация казино к этому отношения не имеют, можно и онлайн играть. Абсолютному большинству людей глубоко безразличны азартные игры, разве что преферанс с друзьями под пиво и можно не на деньги.
14.07.2020 14:56
не, ну Преферанс без денег єто вульгарно
ну хоть самій мизер, там по 50 коп, но должно біть...
14.07.2020 15:00
я имею ввиду 50 коп за вист
ленинградка, затрудненній, скользящая, віход 7 до упора пока не переьбют
за ночь доходит до 1000 в горе
14.07.2020 16:03
Не переймайся, в них інша мета- розігнати зраду й привести до влади пана Бойка, чи пана Медведчука.
14.07.2020 15:05
Кстати Игорный бизнес Российский заходит!
14.07.2020 15:12
Они и будут содержать Слуг. Российский игорный и лобировался в Украине.
14.07.2020 15:14
Куди заходить?
14.07.2020 15:17
А вы не в курсе? Как присаживают на игроманию всех, кого хотят контролировать или через детей достают? И когда к вам в дом придут вышибалы и сообщат вам что, Это уже не ваше имущество, и государство по этому закону гарантирует права заведения и даже пренебрегается право несовершеннолетних детей, при проигрыше квартиры! Кроме того расширены права ОНЛАЙН проигрышей, контролируйте и доказывайте что вашей карточкой распорядился ребёнок, и списали с неё деньги онлайн! Кстати на 4 года контроль за Онлайн отложен, из за не умения Украиной его контролировать!
14.07.2020 15:11
кошмар
14.07.2020 15:50
Тепер законодавчо заборонені із суттєвою відповідальністю нелегальна ігорка, кришування, порушення ліцензійних умов, запроваджено обмеження для ігроманів, введено права їх родичів.
Цк ж катастрофа для чорних ігорщиків.
14.07.2020 15:25
Если бы в Украине хорошие законы ещё бы и исполнялись, а не только писались. И что значит игровые залы Только в гостиницах. Это значит, что к игре будут допускаться только жильцы гостиниц?
14.07.2020 14:56
Нет конечно, не только для жильцов, а вдруг они все не играют? Они-ж обанкротятся, речь о том что нельзя под франшизой УНЛ например набить стеклянный киоск автоматиками и добавить с одного торца наливайку дешевую, а с другого круглосуточный ломбард
22.10.2020 10:14
ага, щас в тюрме никто не сидит за нелегальный бизнес, а при легализации сядут... )
14.07.2020 14:57
И вы им верите? Все хотелки в законе! Теперь можете Слуги заходить согласно списка и графика выплат получать регулярные выигрыши! Правда сначала заберите конверты за принятие Воровского закона о металлоломе, где снимаются все ограничения на принятие Промышленного металлолома частниками на каждой улице, что крайне ускорит разграбление остатков советского наследия промышленности. И позволит красть и сразу сдавать части ещё не убитого оборудования, и коммуникаций! Вырезать, уничтожать и сдавать, и за нал, и проигрывать в игральных автоматах! Уничтожение Украины продолжается!
14.07.2020 14:57
а я то плин думал, а чо єто даже самій захудалій прием чорного металлолома так активно крішуют менті уже много лет...
14.07.2020 15:01
Мільйонні штрафи, в'язниця за порушення і "кришування": що передбачає закон про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 351
14.07.2020 15:30
Давно пора!!!
14.07.2020 15:35
давно пора было легализовать ...да и проституция тоже...
14.07.2020 15:39
Це джекпот!
Мільйонні штрафи, в'язниця за порушення і "кришування": що передбачає закон про гральний бізнес - Цензор.НЕТ 2253
14.07.2020 15:55
Всем руководящим работникам силовых структур и управления Госструктур , открытие повышенной кредитной линии в игральных установах! Если нужный руководитель игнорирует и не желает играть, то принять меры к его родным . Управление Украиной должно быть полное и контролированное. Чтобы чиновники, таможенники, судьи, прокуроры , следователи, принимали Правильные решения! Или их начальники могли повлиять на неугодных.
План работы.......
14.07.2020 16:38
Я бы возрастной ценз установил на уровне 42 года!
В этом возрасте игрок уже точно не лох.....
14.07.2020 16:44
Про порядок сплати податків у бюджети, жаль автор не написав.
14.07.2020 17:53
Порядок сплаты податків у бюджет, не урегулеван, оттермінован на 3 роки.
14.07.2020 20:00
Вот теперь я полностью убедился в дебилизме и тупизме всей команды слуг народа и лично президенда Зеленского! Привет и вам 73% дебильных избирателей зеленского и лично рабиновичу !! Чтобы вы блин через год, проиграли в казино все что украли и нажили!!
14.07.2020 20:00
Зеленые просто знают, что на второй срок им не светит, по этому они стараются заработать по максимуму за один заход во власть! А потом хоть, трава не расти.
14.07.2020 20:04
