Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе

Закон предлагает жесткие штрафы за допуск к игре лиц, младше 21 года.

В законе об игорном бизнесе, который приняла Верховная рада, предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы за нарушение норм документа. В частности, миллионные штрафы грозят организаторам за допуск к игре украинцев до 21 года, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

"Казино и залы игровых автоматов размещаются ТОЛЬКО в гостиницах. То же с букмекерскими пунктами - ТОЛЬКО в гостиницах", - говорится в сообщении.

Указано, что за ведение игорного бизнеса без лицензии грозит уголовная ответственность, а именно штраф от 170 до 680 тысяч гривен. При этом повторное нарушение будут наказывать штрафом от 680 до 850 тысяч гривен. Также за это правонарушение могут лишать свободы.

Предусмотрено, что работникам правоохранительных органов за бездействие или "крышевание" игорного бизнеса грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

В законе прописаны жесткие финансовые штрафы за ряд нарушений организаторов, например, допуск к игре лиц моложе 21 года: штраф около 2 миллионов 360 тысяч гривен, а за повторное нарушение - аннулирование лицензии.

Документ четко устанавливает, что к игре допускают исключительно лиц не младше 21 года. Возраст игроков должен идентифицировать охранник на входе в заведение, требуя паспорт.

Кроме того, закон увеличивает круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении для члена семьи.



