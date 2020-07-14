Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе
Закон предлагает жесткие штрафы за допуск к игре лиц, младше 21 года.
В законе об игорном бизнесе, который приняла Верховная рада, предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы за нарушение норм документа. В частности, миллионные штрафы грозят организаторам за допуск к игре украинцев до 21 года, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.
"Казино и залы игровых автоматов размещаются ТОЛЬКО в гостиницах. То же с букмекерскими пунктами - ТОЛЬКО в гостиницах", - говорится в сообщении.
Указано, что за ведение игорного бизнеса без лицензии грозит уголовная ответственность, а именно штраф от 170 до 680 тысяч гривен. При этом повторное нарушение будут наказывать штрафом от 680 до 850 тысяч гривен. Также за это правонарушение могут лишать свободы.
Предусмотрено, что работникам правоохранительных органов за бездействие или "крышевание" игорного бизнеса грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.
В законе прописаны жесткие финансовые штрафы за ряд нарушений организаторов, например, допуск к игре лиц моложе 21 года: штраф около 2 миллионов 360 тысяч гривен, а за повторное нарушение - аннулирование лицензии.
Документ четко устанавливает, что к игре допускают исключительно лиц не младше 21 года. Возраст игроков должен идентифицировать охранник на входе в заведение, требуя паспорт.
Кроме того, закон увеличивает круг лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением об ограничении для члена семьи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На момент выборов рост экономики составлял 4.7%, но уже к 1 кварталу 2020 упал до -1.3% и сохраняет негативную тенденцию. То есть только за год Зеленского падение экономики составило 6%, тогда как общий рост при барыге можно оценить в 15%
p.s Уже уволенный Гончарук обещал 40% рост за 4 года, твои прогнозы ? )))))
А у 20 років у хлопців уже медалі.
Та прикалуюсь..
😁
це якщо хтось забув
путлєрок закрив у себе в московії і натиснів на Україну щоб закрили і тут
дивимось хто проти легалайзу ігорки
Пирог то хороший.
))
Провоцируют... Надо крышевать..
😎
а представьте,выбрали бы лоха - начал бы судно - и ракетостроение развивать - ужас..
От що у Слуг не відняти, так це хист вигадувати те, що давно існує. Кришують не за дякую, а це ст.368, по ч.3 якої і так санкція до 10 із конфіскацією, то на кой хрен вони ще одну вигадали, щоб піаритись?
Это что то нереальное!!!!
от 0 до 36
если все приплюсовать...
Напомню: игорный бизнес существовал и во время запрета, подпольные казино крышевали менты. Все деньги шли в карман ментам и держателям казино и никакого контроля не было. Как будет работать новый закон - посмотрим, но однозначно легальный в большинстве стран игорный бизнес должен быть легальным и в Украине и должен платить налоги.
Если у вас или у ваших родственников игровая зависимость - лечитесь, запрет или легализация казино к этому отношения не имеют, можно и онлайн играть. Абсолютному большинству людей глубоко безразличны азартные игры, разве что преферанс с друзьями под пиво и можно не на деньги.
ну хоть самій мизер, там по 50 коп, но должно біть...
ленинградка, затрудненній, скользящая, віход 7 до упора пока не переьбют
за ночь доходит до 1000 в горе
Цк ж катастрофа для чорних ігорщиків.
План работы.......
В этом возрасте игрок уже точно не лох.....