США почти на 2 млн долларов увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом, - посольство

США продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

"В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 млн долларов до почти 17,3 млн долларов. Эта новая порция финансирования почти на 1,8 млн долларов США направлена ​​на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженных конфликтом", - сказано в сообщении.

Как отметили в посольстве, с помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украину доставят 300 портативных аппаратов ИВЛ из Вьетнама в качестве гуманитарной помощи, - Кулеба

карантин (16729) посольство (1094) США (27748) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
+6
Зачем?Эти деньги тут распределяют по карманам,ни о какой борьбе с вирусом не идет речь.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:47 Ответить
+5
Коррумпированные нищеброды получили подачку и разворуют её.
показать весь комментарий
14.07.2020 14:47 Ответить
+2
в лучшем случае где-то "построят" еще 1,5 м сельского тротуара возле дороги...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:58 Ответить
Зачем?Эти деньги тут распределяют по карманам,ни о какой борьбе с вирусом не идет речь.

14.07.2020 14:47
показать весь комментарий
14.07.2020 14:47 Ответить
закатают в асфальт и скажут, что пошли на пару-тройку километров дорог

14.07.2020 18:44
показать весь комментарий
14.07.2020 18:44 Ответить
Коррумпированные нищеброды получили подачку и разворуют её.

14.07.2020 14:47
показать весь комментарий
14.07.2020 14:47 Ответить
Жаль денег... Прокурят Ай-КоКсами... Или Шмондель еще одного крысенка понесет... Жаль денег...

14.07.2020 14:50
показать весь комментарий
14.07.2020 14:50 Ответить
Не давайте Зебілам грошей на боротьбу із короновірусом, бо інакше, нам усім доведеться ним перехворіти!

14.07.2020 14:52
показать весь комментарий
14.07.2020 14:52 Ответить
пусть царь зэбилов заболеет и сдохнет, он тоже этого хочет

14.07.2020 15:31
показать весь комментарий
14.07.2020 15:31 Ответить
"нужно больше золота"...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:53 Ответить
Приятно видеть как США доверяют нашему Президенту. Воистину, благословенен тот день когда украинцы наконецто покончили с эпохой нищеты,взяточничества и барыжничества!

14.07.2020 14:53
показать весь комментарий
14.07.2020 14:53 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 14:57 Ответить
ваистину...аллилуйя...
показать весь комментарий
14.07.2020 14:57 Ответить
Особенно радует, что каломойша закупает уголек в Грузии (!!!) по цене дороже Роттердам+. А так, да, БлагословенЕН

14.07.2020 15:03
показать весь комментарий
14.07.2020 15:03 Ответить
Я УЖЕ ПИСАЛА-даже если уголь и дороже, но зато качественней.

14.07.2020 15:15
показать весь комментарий
14.07.2020 15:15 Ответить
Мощный подлизон писюнианисту...
показать весь комментарий
14.07.2020 15:24 Ответить
Бені на кишенькові витрати
показать весь комментарий
14.07.2020 14:55 Ответить
пойдет зелям на выборы, на агитацию
показать весь комментарий
14.07.2020 14:56 Ответить
*Зелень * ..на дорогі пустять !?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:57 Ответить
так вони з того фонду у всі кешені та всі дірки затикають! яка боротьба з вірусом??

14.07.2020 14:57
показать весь комментарий
14.07.2020 14:57 Ответить
в лучшем случае где-то "построят" еще 1,5 м сельского тротуара возле дороги...

14.07.2020 14:58
показать весь комментарий
14.07.2020 14:58 Ответить
Усьо пойдьот на "бааальшой скачек или подпрыг на месте"
с COVID помощи на дороги уже взяли..
Чета МаоЗЕдуна с Хитлером напомнило..
😁🤣
показать весь комментарий
14.07.2020 14:59 Ответить
Во придурки. Они что не знают что в Украине фонд по борьбе с коронавирусмо раздербанили по другим *нуждам* и другим карманам?

14.07.2020 15:01
показать весь комментарий
14.07.2020 15:01 Ответить
Согласна с предыдущими ораторами, все это напрасно.
Зеленые просто форд нецелево используют и разворовывают.
Нам средства нужны с управляющим этими средствами вместо клоунов
показать весь комментарий
14.07.2020 15:25 Ответить
О, новые серии 95 квартала отснимут!

14.07.2020 15:27
показать весь комментарий
14.07.2020 15:27 Ответить
Саме цих грошей і не вистачає, поки що, на майбутнє "велике будівництво" зеленському, його родичам та свинарчукам зеленського.

14.07.2020 15:31
показать весь комментарий
14.07.2020 15:31 Ответить
2 миллиарда долларов - именно столько было в фонде борьбы с короновирусом. и все эти деньги были просто спижжены зеленой братией через различные схемы: то мусорам, то на ремонт гос дач, то еще куда-то... а по факту доктора до сих пор не имеют в достаточном колличестве защитных средств, тест на короновирус обходятся пациенту в 2000 грн, лекартсва от короновируса больные покупают за свой счет и тд. а американцы и дальше будут считать, что их 2 млн долларов помощи пойдут на лечение короновируса. вот лохи. зеленский уже себе на эти деньги недвигу присмотрел в италии или франции.

14.07.2020 15:33
показать весь комментарий
14.07.2020 15:33 Ответить
пока долбоебы платят деньги, вирусы будут ходить по Украине вечно

14.07.2020 15:52
показать весь комментарий
14.07.2020 15:52 Ответить
Эти доллары разойдутся по карманам, ну, а что останутся, закатают в асфальт. Вот и вся помощь в борьбе с коронавирусом.

14.07.2020 16:57
показать весь комментарий
14.07.2020 16:57 Ответить
Ага. А грішми з фонду Covid фінансують будівництво доріг.

14.07.2020 21:04
показать весь комментарий
14.07.2020 21:04 Ответить
 
 