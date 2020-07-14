США почти на 2 млн долларов увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом, - посольство
США продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.
"В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 млн долларов до почти 17,3 млн долларов. Эта новая порция финансирования почти на 1,8 млн долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженных конфликтом", - сказано в сообщении.
Как отметили в посольстве, с помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобное.
с COVID помощи на дороги уже взяли..
Чета МаоЗЕдуна с Хитлером напомнило..
😁🤣
Зеленые просто форд нецелево используют и разворовывают.
Нам средства нужны с управляющим этими средствами вместо клоунов