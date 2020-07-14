США почти на 2 млн долларов увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом, - посольство

США продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

"В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 млн долларов до почти 17,3 млн долларов. Эта новая порция финансирования почти на 1,8 млн долларов США направлена ​​на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженных конфликтом", - сказано в сообщении.

Как отметили в посольстве, с помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобное.

