На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве проведена эвакуация из-за сообщения о минировании, - "Укрзализныця"
Работа Центрального железнодорожного вокзала Киева временно ограничена из-за анонимного сообщения о минировании вокзала.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Facebook.
"Все сотрудники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.
При этом, по данным пресс-службы, все поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Злий Грицько
показать весь комментарий14.07.2020 15:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль