На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве проведена эвакуация из-за сообщения о минировании, - "Укрзализныця"

Работа Центрального железнодорожного вокзала Киева временно ограничена из-за анонимного сообщения о минировании вокзала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Facebook.

"Все сотрудники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

При этом, по данным пресс-службы, все поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Читайте также: Женщина 18 раз "минировала" здание в Шевченковском районе столицы, ей грозит до 8 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТО





