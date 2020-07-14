Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу семь раз лишали водительских прав, - прокурор Милюкова

Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Антона Желепу семь раз лишали прав на вождение транспортным средством. В связи с таким количеством вынесенных решений прокуратура пока не смогла установить лишен ли он водительских прав на данный момент.

Об этом заявила журналистам прокурор Дарья Милюкова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как сообщила прокурор в деле о ДТП под Киевом, которое произошло 12 июля, на данный момент еще нет экспертизы по скорости автомобилей, в частности Mercedes Benz GL 250D, за рулем которого находился подозреваемый Антон Желепа. Вместе с тем, она сообщила, что со слов подозреваемого он передвигался со скоростью 180 км/час.

Также Милюкова сообщила, что на данный момент нет данных экспертиз относительно наркотического опьянения подозреваемого.

Кроме того, прокурор сообщила, что со слов подозреваемого он на данный момент нигде не работает. Вместе с тем он сообщил о том, что у него трое детей. Правоохранители проверяют достоверность данных сведений.

Милютина отметила, что при Желепе на момент ДТП не было водительских прав. Однако прокуратура не может на данный момент точно сказать, прав не было при себе или же он вообще лишен прав на вождение, так как согласно опубликованным данным в реестрах Желепа был семь раз лишен прав на вождение водительских прав.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желепа, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.