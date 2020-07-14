РУС
13 429 57

Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу семь раз лишали водительских прав, - прокурор Милюкова

Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу семь раз лишали водительских прав, - прокурор Милюкова

Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Антона Желепу семь раз лишали прав на вождение транспортным средством. В связи с таким количеством вынесенных решений прокуратура пока не смогла установить лишен ли он водительских прав на данный момент.

Об этом заявила журналистам прокурор Дарья Милюкова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как сообщила прокурор в деле о ДТП под Киевом, которое произошло 12 июля, на данный момент еще нет экспертизы по скорости автомобилей, в частности Mercedes Benz GL 250D, за рулем которого находился подозреваемый Антон Желепа. Вместе с тем, она сообщила, что со слов подозреваемого он передвигался со скоростью 180 км/час.

Также Милюкова сообщила, что на данный момент нет данных экспертиз относительно наркотического опьянения подозреваемого. 

Кроме того, прокурор сообщила, что со слов подозреваемого он на данный момент нигде не работает. Вместе с тем он сообщил о том, что у него трое детей. Правоохранители проверяют достоверность данных сведений.

Милютина отметила, что при Желепе на момент ДТП не было водительских прав. Однако прокуратура не может на данный момент точно сказать, прав не было при себе или же он вообще лишен прав на вождение, так как согласно опубликованным данным в реестрах  Желепа был семь раз лишен прав на вождение водительских прав.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желепа, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.

ДТП (7732) Киев (26002) прокуратура (5059) прокурор (1148)
Топ комментарии
+29
тогда нужно судить тех, кто ему шесть раз выдавал права.. это было бы справедливо..
14.07.2020 15:08 Ответить
+27
і як же ж той "подозрєваємий" їх назад оримував??? Охреніти - СІМ РАЗІВ ЗАБИРАЛИ ПРАВА, і воно продовжувало їздити та вбивати людей!!
Шкодую за відміною смертної кари !!!
14.07.2020 15:07 Ответить
+17
Цьому Є Желепі зробити ампутацію голови. А заразом усім суддям, що йому повертали права.
14.07.2020 15:14 Ответить
ой...какая "прелесть"...трое детей у него... и 4 загубленные за раз души.
................................................ !!!!!!! (пардон)
14.07.2020 15:06 Ответить
Если бы каждый раз конфисковали машину, владельцы бы его сами давно закопали!
За пьяную езду нужно конфисковать автомобиль, неважно кто владелец! Тогда будут думать кому давать!
14.07.2020 20:17 Ответить
і як же ж той "подозрєваємий" їх назад оримував??? Охреніти - СІМ РАЗІВ ЗАБИРАЛИ ПРАВА, і воно продовжувало їздити та вбивати людей!!
Шкодую за відміною смертної кари !!!
14.07.2020 15:07 Ответить
Как как, за %% от суммы штрафа, которую так любят поднимать те самые, которым этот %% на карман и идёт.
14.07.2020 15:54 Ответить
так щоб сісти за кермо і повбивати людей зовсім не обов'язково мати права. мабуть він їх і не мав...
14.07.2020 16:04 Ответить
Навіщо потрібні ці Закони які вводять посилену відповідальність, якщо можна взагалі без прав їздити роками і давати хабарі ментам і по сім разів проти тебе будуть приймати рішення про вилучення прав і ти все одно будеш їздити і платити гроші ментам! В цій аварії винен Аваков, який провалив реформу поліції і повернув хабарі в поліцію! За це Авакова потрібно судити і посадити! Скільки таких Желеп їздить зараз по Україні - десятки тисяч і всі вони вбивці і це все через Авакова!
14.07.2020 15:07 Ответить
как ты узнаешь что человек за рулем - без прав? если ничего не нарушил - останавливать не имеют права.
14.07.2020 19:14 Ответить
тогда нужно судить тех, кто ему шесть раз выдавал права.. это было бы справедливо..
14.07.2020 15:08 Ответить
восемь
14.07.2020 16:20 Ответить
Страна дебилов. 7 раз лишали прав и опять выдавали...!?!?
14.07.2020 15:08 Ответить
Для вас это новость? Да, у нас такая страна, да вы на нашего Президента посмотрите...
14.07.2020 16:15 Ответить
А пройтись по ланцюжку тих судів, хто то такі добрі люди...
14.07.2020 15:09 Ответить
Неа, лучше всех сразу...
14.07.2020 15:51 Ответить
Также Милюкова сообщила, что на данный момент нет данных экспертиз относительно наркотического опьянения подозреваемого. Про права на вл=одіння - не знає, про наявність наркотичного сп"яніння - не знає.. Вже щось і про промілє нічого не кажуть.. Просто "янгол" іхав 180 км/годину...
14.07.2020 15:14 Ответить
результаты этих экспертиз - не молниеносные. На алкоголь мог отказаться проходить - имеет право.
14.07.2020 19:15 Ответить
на алкоголь як раз проходив. Навіть фото є як він в трубку дує. Саме тоді встановили 1.34 проміле.
15.07.2020 12:30 Ответить
Цьому Є Желепі зробити ампутацію голови. А заразом усім суддям, що йому повертали права.
14.07.2020 15:14 Ответить
Суддям в першу чергу.
14.07.2020 22:18 Ответить
чувак не лох, семь раз права мусора приносили .....
14.07.2020 15:26 Ответить
ну так, на Гелике ******* ездила....
14.07.2020 15:56 Ответить
он его угнал.. в статье написано..
14.07.2020 16:02 Ответить
Какая разница...
14.07.2020 16:15 Ответить
Автомибиля надо было лишать, изымать в пользу государство то транспортное средство, на котором совершил правонарушение, за которое лишили прав.
Автомобиль полиция не принесет, у них столько денег нет, семь мерседесов носить.
14.07.2020 16:47 Ответить
авто было не его.
14.07.2020 19:15 Ответить
И так все 7 раз не его (прав лишали 7 раз)?
Как интересно.
Получается не только серийный правонарушитель, но и серийный угонщик.
15.07.2020 06:00 Ответить
И вот тут всем любителям повышать наказание за пьянку вопрос: а кто собственно выдал назад ему эти права и почём? А сколько раз он отсыпал на лапу и ехал дальше?
14.07.2020 15:28 Ответить
Видають не права, видають посвідчення водія.
Можна мати право керування, але не мати посвідчення водія (в усякому разі кілька років тому так було).
А можна мати посвідчення водія в кишені і при цьому бути позбавленим прав керування.
14.07.2020 16:35 Ответить
Не знав про такі бюрократичні правові особливості.Хоча років 10 тому вилучали посвідчення ( за непристебнутий ремінь безпеки), але давали папірець на право керування.
14.07.2020 17:21 Ответить
Да зрапіздує рюкзаков! Разом з препіздентом!
14.07.2020 15:33 Ответить
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/zhelepa-priznalsya-chto-pil-vodku-i-ne-pomnit-kuda-ehal-detali-suda-po-dtp-v-kieve.htm

Желепа признался, что пил водку и не помнит, куда ехал: как прошел суд по ДТП в Киеве
14.07.2020 15:46 Ответить
Ага, 200 грамм вотки употребил и не помнит откуда и куда ехал... Поллитру минимум втоптал так чтоб за 2 промилля гарантированно пошло.
14.07.2020 15:52 Ответить
ну не знаю, мені б і 200 вистачило, щоб бути без пам'яті, це якщо натщесерце ) а півлітри це просто труп
14.07.2020 16:06 Ответить
Не, даже если в тебе 70кеге то 200 воттки это только лёгкая степень - просто не сможешь произнести "сиреневенький глазовыколупыватель с полувыломанными ножками"
14.07.2020 16:11 Ответить
ну в мені 80 кг і 200 горілки на порожній шлунок мене вирубає ))
14.07.2020 16:13 Ответить
Не верю
Хотя...
всякое может быть..
но не верю

ЗЫ: наполнение желудка на конечный результат влияет слабо.
14.07.2020 16:16 Ответить
ну перевіряв я лише 1 раз, мені вистачило )) тепер норму свою знаю і не перевищую ))
14.07.2020 16:21 Ответить
За каждым восстановлением прав есть фамилии , хочется знать уродов(героев ) нашего времени , четыре жертвы на их совести
14.07.2020 15:50 Ответить
чекайте, зовсім не обов'язково позбавлення права керувати т/з означає, що на цей момент у особи є права. тобто наприклад йог опозбавили перший раз права керувати т/з на певний строк (3 роки), відібрали посвідчення, а при наступних порушеннях (їздив без прав), рішенням суду його знову позбавляли права керувати т/з ще на 3 роки
14.07.2020 16:08 Ответить
Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу сім разів позбавляли водійських прав, - прокурор Мілюкова - Цензор.НЕТ 2505А на Зайцеву 6 раз протоколы составляли за проезд на красный!!!!!?,.......
Вывод - ни патрульные ни суд них-я не сделали что бы предотвратить трагедию!!!!
Уже после 2 го нарушения должны были последовать более жесткие меры..... вплоть до условного, или конфискации авто.....
14.07.2020 15:55 Ответить
Я считаю , что родственники , должны повлиять на его совесть , чтобы она его замучила в камере и он бы сделал суицид , если можно купить права , то можно купить и совесть
14.07.2020 15:58 Ответить
https://censor.net/user/318763 Авто типа и так не его , он типа угнал https://censor.net/user/318763
14.07.2020 16:01 Ответить
Это же как надо было откупаться ?
Простые Украинские Граждане

в

Конче - Засе не ходят .
Видно родственничек чей-то.
Журналистам надо раскопать эти 7 лишений п р а в ..
14.07.2020 16:12 Ответить
Полюбому у него есть где-то волосатая лапа...
14.07.2020 16:23 Ответить
Когда-то вёз чеченца. Он заметил, что Правила у нас часто нарушают.
Я решил его подколоть, и сказал, что у них в горах Правила вообще , наверное, никто не соблюдает.
Он ответил, что соблюдают покруче нашего. Ибо у них--кровная месть. Если кто по пьяни и по беспределу убьёт, то родственники жертвы ОБЯЗАНЫ убить обидчика, ибо не отомстив, ини обрекут свой род на позор.
И даже серьёзные чины убийц не спасают от мести, но, конешно затрудняют её.
Иногда серьёзным людям удаётся откупиться от родственников, но тогда там проходят очень серьёзные суммы.
Поэтому горцы считают, что лучше соблюдать Правила, чем потом попадать под кровную месть.
... по моему что-то в этом есть...
14.07.2020 16:21 Ответить
чеченцы так у себя ездят. А не по Москве или Киеву. потому что тут откупиться - легко.
14.07.2020 19:17 Ответить
Разговоры, разговорами, но погибли люди, притом не только по вине водителя, а по вине тех судей, кто возвращал ему права. Если есть возможность, опубликуйте их фамилии, занимаемые должности, фотографии. Необходимо не только судить подозреваемого, но и всех тех, кто выдал права и тех, кто возвращал их снова, давал разрешение на убийство.
14.07.2020 16:24 Ответить
"Дєньох нєт, імущіства нєт, работи нєт, дєтішкі єсть" - це все в наших "судах" по ДТП спрацьовує як по маслу.
14.07.2020 16:31 Ответить
історія з тієї самої опери
їхав п'яний в дупль на мікроавтобусі і просто по заборі розмазав сусідку.
так хочу сказати,що не тільки не посадили, а ще й і права не забрали.
короче, ніякої відповідальності не має, наче таргана роздушив.
14.07.2020 16:36 Ответить
"Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Антона Желепу семь раз лишали прав на вождение транспортным средством. В связи с таким количеством вынесенных решений прокуратура пока не смогла установить лишен ли он водительских прав на данный момент."
Источник: https://censor.net/n3208013
(выделено мной)

Ой, не могу.
Прокуратура в непонятках.
Сказано же было, и не один раз: не только прав нужно лишать, а и транспортное средство забирать в пользу государства.
Прав его лишали 7 раз.
Лишили бы его автомобиля, двух раз бы и хватило.
14.07.2020 16:45 Ответить
Що роблять в тайзі коли бачуть шатуна ??? Просто вбивають .
14.07.2020 16:59 Ответить
У Львові піп взяв п'яного водія на поруки і суд відпустив, без штрафу, без нічого. Штрафи за п'янку для лохів. Тепер пропонують збільшити штрафи, але як не платили блатні, так і не будуть.
14.07.2020 17:31 Ответить
аваков самый правильный министр ))
14.07.2020 18:37 Ответить
Руки ему отрубить и права выдать в восьмой раз.
14.07.2020 21:16 Ответить
В якій ще країні таке могло бути, щоб 7 разів забирали посвідчення, відсидів за вбивство, п'яний і під наркотою повбивав людей знову за кермом?
14.07.2020 22:16 Ответить
А ведь кровь на совести тех кто возращал ему права с этим все понятно деградация полная .дебил короче
15.07.2020 06:15 Ответить
Ну и вывод? Тюрьма, в которой он будет кушать и спать за счет налогоплательщиков, а потом выйдет и все по новой? Да, тюрьма, пожизненная изоляция, самостоятельное зарабатывание на харчи и предоставленный кров , или пусть подыхает, право выбора.
15.07.2020 12:43 Ответить
Какой сидр, попробуйте купить яблочный стдр, его нигде нет
18.07.2020 01:28 Ответить
 
 