Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу семь раз лишали водительских прав, - прокурор Милюкова
Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Антона Желепу семь раз лишали прав на вождение транспортным средством. В связи с таким количеством вынесенных решений прокуратура пока не смогла установить лишен ли он водительских прав на данный момент.
Об этом заявила журналистам прокурор Дарья Милюкова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Как сообщила прокурор в деле о ДТП под Киевом, которое произошло 12 июля, на данный момент еще нет экспертизы по скорости автомобилей, в частности Mercedes Benz GL 250D, за рулем которого находился подозреваемый Антон Желепа. Вместе с тем, она сообщила, что со слов подозреваемого он передвигался со скоростью 180 км/час.
Также Милюкова сообщила, что на данный момент нет данных экспертиз относительно наркотического опьянения подозреваемого.
Кроме того, прокурор сообщила, что со слов подозреваемого он на данный момент нигде не работает. Вместе с тем он сообщил о том, что у него трое детей. Правоохранители проверяют достоверность данных сведений.
Милютина отметила, что при Желепе на момент ДТП не было водительских прав. Однако прокуратура не может на данный момент точно сказать, прав не было при себе или же он вообще лишен прав на вождение, так как согласно опубликованным данным в реестрах Желепа был семь раз лишен прав на вождение водительских прав.
Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желепа, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
................................................ !!!!!!! (пардон)
За пьяную езду нужно конфисковать автомобиль, неважно кто владелец! Тогда будут думать кому давать!
Шкодую за відміною смертної кари !!!
Автомобиль полиция не принесет, у них столько денег нет, семь мерседесов носить.
Как интересно.
Получается не только серийный правонарушитель, но и серийный угонщик.
Можна мати право керування, але не мати посвідчення водія (в усякому разі кілька років тому так було).
А можна мати посвідчення водія в кишені і при цьому бути позбавленим прав керування.
Желепа признался, что пил водку и не помнит, куда ехал: как прошел суд по ДТП в Киеве
Хотя...
всякое может быть..
но не верю
ЗЫ: наполнение желудка на конечный результат влияет слабо.
Вывод - ни патрульные ни суд них-я не сделали что бы предотвратить трагедию!!!!
Уже после 2 го нарушения должны были последовать более жесткие меры..... вплоть до условного, или конфискации авто.....
Простые Украинские Граждане
в
Конче - Засе не ходят .
Видно родственничек чей-то.
Журналистам надо раскопать эти 7 лишений п р а в ..
Я решил его подколоть, и сказал, что у них в горах Правила вообще , наверное, никто не соблюдает.
Он ответил, что соблюдают покруче нашего. Ибо у них--кровная месть. Если кто по пьяни и по беспределу убьёт, то родственники жертвы ОБЯЗАНЫ убить обидчика, ибо не отомстив, ини обрекут свой род на позор.
И даже серьёзные чины убийц не спасают от мести, но, конешно затрудняют её.
Иногда серьёзным людям удаётся откупиться от родственников, но тогда там проходят очень серьёзные суммы.
Поэтому горцы считают, что лучше соблюдать Правила, чем потом попадать под кровную месть.
... по моему что-то в этом есть...
їхав п'яний в дупль на мікроавтобусі і просто по заборі розмазав сусідку.
так хочу сказати,що не тільки не посадили, а ще й і права не забрали.
короче, ніякої відповідальності не має, наче таргана роздушив.
Источник: https://censor.net/n3208013
(выделено мной)
Ой, не могу.
Прокуратура в непонятках.
Сказано же было, и не один раз: не только прав нужно лишать, а и транспортное средство забирать в пользу государства.
Прав его лишали 7 раз.
Лишили бы его автомобиля, двух раз бы и хватило.