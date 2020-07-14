Внедрять второй уровень пенсионной системы сейчас абсолютно неуместно, – глава ФРУ Олейник

По мнению эксперта, ключевой выход решения проблемы пенсионного обеспечения находится в плоскости экономического роста.

Внедрять второй уровень пенсионной системы в нынешнее время абсолютно неуместно, и риски введения данной реформы очень большие. Об этом УНИАН сказал глава Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник. "На самом деле риски внедрения второго уровня пенсионной системы и так называемой реформы были невероятно большими. Во-первых, государство показало себя как неэффективного управленца, и в этот период времени, когда такое большое недоверие к государственным финансам, к финансовым институциям, внедрять модель, где фактически часть пенсионного обеспечения приватизируется, было абсолютно неуместно. Тем более, что опыт стран, которые пошли по этому пути, насколько мне известно, из 30 стран 18 уже поняли, что это путь ошибочный", - сказал Олейник.



Глава ФРУ положительно оценил тот факт, что Верховная Рада не рассмотрела законопроект о внедрении второго уровня пенсионной системы до каникул. Он отметил, что не произошла ключевая ошибка, которая могла бы произойти в системе пенсионного обеспечения, и теперь будет время для дискуссий. Также Олейник отметил, что проблем в пенсионном обеспечении, Пенсионном фонде и в целом в политике государства в этом направлении действительно очень много. "Но мы свой ответ давали как во время заседаний в парламентском комитете, так и публично ФРУ обращалась к президенту, к премьеру, к Верховной Раде, к госпоже Третьяковой (глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова. - УНИАН) относительно ошибочности этого пути. Действительно, пенсия маленькая, соотношение работающих и неработающих постоянно увеличивается, количество пенсионеров увеличивается, количество работающих уменьшается, и на самом деле ключевой выход находится в плоскости экономического роста", - сказал глава ФРУ.

По его словам, если бы государство принимало решения относительно законов, стимулирующих экономическое развитие, это было бы самым лучшим решением этой проблемы. "Работающих должно быть больше, зарплата должна быть выше, экономика должна расти быстрее, и это будет положительный ответ, каким образом нам обеспечивать достойную жизнь пенсионерам", - резюмировал Олейник.

Как сообщалось, Кабинет Министров планирует ввести в Украине накопительную пенсионную систему с 2021 года, а также стимулировать развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.





