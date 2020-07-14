В Раде зарегистрировали два постановления об отмене голосования за закон о легализации игорного бизнеса

В Верховной Раде зарегистрированы два постановления об отмене принятия закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Авторами проекта постановления под номером 2285-д-П выступает народный депутат Украины (внефракционный) Вадим Новинский и группа беспартийных нардепов. Проект 2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.

Напомним, сегодня Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

