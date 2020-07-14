Командир 35-й бригады Палас об убийстве наемниками РФ украинского медика: Была устроена подлая засада, эвакуационную группу расстреливали с трех сторон. ВИДЕО
Российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. Эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.
О деталях трагедии рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По приказу командира батальона группа доразведывала подходы к нашим позициям на предмет вероятности подходов диверсионно-разведывательных групп противника. Во время доразведки командир взвода попал на минное поле, на неизвестное взрывное устройство, где после срабатывания данного устройства получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте", - рассказал комбриг.
По его словам, Командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", после чего начальник украинской стороны СЦКК при посредничестве СММ ОБСЕ получил согласие наемников РФ забрать тело погибшего военного.
"С 14.00 до 18.00 было подтверждение с той стороны, что будет соблюдение режима тишины. Была создана группа для эвакуации непосредственно погибшего командира взвода из двух представителей СЦКК, группы разминирования, а также группы сопровождения, которые были одеты в белые каски, в белые жилеты, также был военный медик. Не доходя 15 метров в районе погибшего была устроена подлая засада", - сообщил Палас.
По его словам, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.
По его информации, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время российские наемники продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.
Палас подчеркнул, что все сообщения и заявления оккупантов о якобы соблюдении ими тишины являются лживыми и не соответствуют действительности.
Вечером 13 июля стало известно, что тело командира взвода, который погиб на минном поле, забрали наемники РФ. Руководитель СЦКК Николай Левицкий во время брифинга подтвердил, что гарантии безопасности со стороны российско-оккупационных войск действительно были предоставлены через СММ ОБСЕ.
"После сообщения, что в серой зоне находится тело погибшего ВСУ, мы отработали запросы СММ ОБСЕ относительно предоставления гарантий соблюдения режима тишины. Когда пришел ответ, что режим тишины предоставили с 14.00 до 18.00, начали сотрудничать с бригадой, с батальоном", - рассказал Левицкий.
Он заверил, что эвакуационная группа из 9 человек - представители СЦКК, военный медик, группа разминирования и военные для эвакуации погибшего - все имели белые каски и белые повязки с пометками. Вместе с тем, это не помешало оккупантам открыть огонь по эвакуационной группе.
На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.
Каким бы ни был Трамп, эта соросовская мафия объявила ему войну с первого дня - потому что он не из их шайки. Поэтому-то все западные СМИ от Рыжем только матом.
Так что с соросятами тут всё куда серьёзнее чем вы думаете. Уверен что с избранием Зели Украина присоединилась к числу стран, где рулят ставленники условного Wall Street. А вы всё ещё думаете что Зеля "наивный"...
ноль кацапов!
ответки артой не было !
Важке завдання, але тут можна застосувати ******* досягнення у сфері хімії, наприклад. Також ізоляція великих областей та знищення голодом (це буде справедливою помстою за Голодомор), смертельні інфекції, отруєння води тощо. Все, що є ефективним для депопуляції та масового вбивства, годиться для кацапохолокосту.
сознательно проголосовать за актёра разговорного жанра, в то время, когда 5 лет идёт война мог только или полный идиот, или скрытый предатель или будущий сепаратист, такой как ты... и только с той целью, чтобы сдаться, сдать позиции, политые кровью и лечь под врага
Що, правда? Мало ще на граблі наступали?
где жесткая реакция? где обращение к мировым лидерам???
расстрел медика в эвакуационной группе после договоренности о "режиме тишины" это уже конкретное военное преступление !!! и когда ж уже на это среагирует зесрань и его околоплодные присоски и сосны, депутаты и международники, СМИ ????
А наш, хай млять і далі дивиться в очі х.р знає кому, щоб вони повилазили...
Где артприкрытие ?
Книжки о великих полководцах и военном искусстве в детстве они не читали,
только рыцарские романы Вальтера Скотта
а тот участок вместе с сепарней-перекопать артой.
но снарядов и мин нет,зеленая плесень сжирает нашу страну...