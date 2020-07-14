Командир 35-й бригады Палас об убийстве наемниками РФ украинского медика: Была устроена подлая засада, эвакуационную группу расстреливали с трех сторон. ВИДЕО

Российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. Эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.

О деталях трагедии рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По приказу командира батальона группа доразведывала подходы к нашим позициям на предмет вероятности подходов диверсионно-разведывательных групп противника. Во время доразведки командир взвода попал на минное поле, на неизвестное взрывное устройство, где после срабатывания данного устройства получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте", - рассказал комбриг.

По его словам, Командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", после чего начальник украинской стороны СЦКК при посредничестве СММ ОБСЕ получил согласие наемников РФ забрать тело погибшего военного.

"С 14.00 до 18.00 было подтверждение с той стороны, что будет соблюдение режима тишины. Была создана ​​группа для эвакуации непосредственно погибшего командира взвода из двух представителей СЦКК, группы разминирования, а также группы сопровождения, которые были одеты в белые каски, в белые жилеты, также был военный медик. Не доходя 15 метров в районе погибшего была устроена подлая засада", - сообщил Палас.

По его словам, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.

По его информации, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время российские наемники продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Палас подчеркнул, что все сообщения и заявления оккупантов о якобы соблюдении ими тишины являются лживыми и не соответствуют действительности.

Вечером 13 июля стало известно, что тело командира взвода, который погиб на минном поле, забрали наемники РФ. Руководитель СЦКК Николай Левицкий во время брифинга подтвердил, что гарантии безопасности со стороны российско-оккупационных войск действительно были предоставлены через СММ ОБСЕ.

"После сообщения, что в серой зоне находится тело погибшего ВСУ, мы отработали запросы СММ ОБСЕ относительно предоставления гарантий соблюдения режима тишины. Когда пришел ответ, что режим тишины предоставили с 14.00 до 18.00, начали сотрудничать с бригадой, с батальоном", - рассказал Левицкий.

Он заверил, что эвакуационная группа из 9 человек - представители СЦКК, военный медик, группа разминирования и военные для эвакуации погибшего - все имели белые каски и белые повязки с пометками. Вместе с тем, это не помешало оккупантам открыть огонь по эвакуационной группе.

На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.