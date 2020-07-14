Выборы мэра Киева: Кличко - 44%, остальные кандидаты существенно отстают, - опрос Центра Разумкова
Действующий мэр Киева Виталий Кличко с большим отрывом опережает всех конкурентов на выборах городского головы – за него готовы проголосовать 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 20 июня по 2 июля в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них получил бы действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать", – говорится в отчете.
Далее с большим отрывом расположились Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%), Виктор Ляшко (соответственно 8% и 6%), Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%), Александр Омельченко (соответственно 4% и 4%), Сергей Притула (соответственно 4% и 4%), Александр Попов (соответственно 3% и 4%), Алексей Гончаренко (соответственно 4% и 3%), Евгений Червоненко (соответственно 3% и 3%), Андрей Ильенко (соответственно 2% и 3%), Александр Дубинский (соответственно 2% и 3%), Борислав Береза (соответственно 2% и 2%), Виталий Нестор (соответственно 2% и 2%), Николай Томенко (соответственно 2% и 2%), Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
А за Юлю вам ніхто не заплатить, за Юлю(і її команду) треба свідомо голосувати.
Променяли Порошенко на Зеленского, и что стало лучше?
Идеального мэра или президента никогда не будет нужно выбирать того хто более-мение нормальный.
Кстати, о сравнении. Между этими президентами разве есть какие то различия? Оба за Минск, оба отводят войска, оба голосуют за продажу земли, оба за легализацию игорного бизнеса...
Я бы проголосовал за него, если был бы выбор между ним и Кличко.
https://auto.24tv.ua/vartist_shuliavskoho_mosta_zrosla_v_try_razy_n18975 Шулявский мост вырос в цене в 3 раза . И он даже не достроен!
Но пусть лучше Иванофф обьяснит, чем кандидаты-"слуги" https://nv.ua/kyiv/vybory-mera-vereshchuk-obyavila-ob-uchastii-v-praymeriz-slugi-naroda-novosti-kieva-50093133.html Верещук , Тищенко, Дубинский и Качура лучше Кличко?..
У Пальчевского в биографии есть еще один важный плюсик. Он - выпускник московского института Минобороны СССР, "служил переводчиком в Лаосе". Связь со спецслужбами РФ (давайте говорить прямо - ГРУ) опровергает ...
Его называют "журналистом" (хотя никто журналистских материалов персонажа не видел). Телеведущим (хотя в последнее время он лишь постоянный гость телеканалов Медведчука). Бизнесменом в медицине (хотя его клиника более известна зашкварами, в частности, сокрытием положительных тестов на коронавирус).
Вчера в гостях у медведчуковского телеканала он объявил о создании партии. "Победа Пальчевского".
http://argumentua.com/stati/ocherednaya-konserva-rossii-sozdala-partiyu-chtoby-izmenit-ukrainu
