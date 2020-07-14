Выборы мэра Киева: Кличко - 44%, остальные кандидаты существенно отстают, - опрос Центра Разумкова

Действующий мэр Киева Виталий Кличко с большим отрывом опережает всех конкурентов на выборах городского головы – за него готовы проголосовать 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 20 июня по 2 июля в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них получил бы действующий мэр Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать", – говорится в отчете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партии "ЕС", "Слуга народа" и "УДАР" в тройке лидеров на выборах в Киевсовет, - опрос Центра Разумкова

Далее с большим отрывом расположились Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%), Виктор Ляшко (соответственно 8% и 6%), Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%), Александр Омельченко (соответственно 4% и 4%), Сергей Притула (соответственно 4% и 4%), Александр Попов (соответственно 3% и 4%), Алексей Гончаренко (соответственно 4% и 3%), Евгений Червоненко (соответственно 3% и 3%), Андрей Ильенко (соответственно 2% и 3%), Александр Дубинский (соответственно 2% и 3%), Борислав Береза (соответственно 2% и 2%), Виталий Нестор (соответственно 2% и 2%), Николай Томенко (соответственно 2% и 2%), Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.