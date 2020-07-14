В Черновицкой области смягчили карантин: разрешена работа культурных учреждений, а ночные клубы могут работать до 23:00
В Черновцах и области смягчили карантинные ограничения, разрешили работу развлекательных заведения и культурных учреждений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкого горсовета.
В частности разрешена:
- работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м кв. площади заведения культуры;
- до 23:00 работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).
закончился фейковый вирус у проклятых зеленых