РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14084 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
788 3

В Черновицкой области смягчили карантин: разрешена работа культурных учреждений, а ночные клубы могут работать до 23:00

В Черновицкой области смягчили карантин: разрешена работа культурных учреждений, а ночные клубы могут работать до 23:00

В Черновцах и области смягчили карантинные ограничения, разрешили работу развлекательных заведения и культурных учреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкого горсовета.

В частности разрешена: 

- работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м кв. площади заведения культуры;
- до 23:00 работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество пациентов с коронавирусом в больницах Черновицкой области сократилось до 300, - ОГА

Автор: 

Буковина (907) карантин (16729) Черновцы (689) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у черновицких порохоботов праздник
закончился фейковый вирус у проклятых зеленых
показать весь комментарий
14.07.2020 16:56 Ответить
Поправочка,не нічні клуби,а вечірні клуби.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:56 Ответить
Де логіка?О десятій вечора інфікований клієнт нікого не заразить,а в 12-30 може заразити?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:00 Ответить
 
 