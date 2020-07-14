Ряд "слуг народа" не поддержат "языковой" законопроект Бужанского: "Вносит раскол, создает напряжение"
Ряд депутатов "Слуги народа" заявляют об отказе поддержать "языковой" закон их коллеги Максима Бужанского и призывают остальных нардепов поступить так же.
Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.
В заявлении, опубликованном Черневым, а также его коллегами Богданом Яременко и Александром Мариковским, говорится: "Мы, народные депутаты Украины, обеспокоены общественной реакцией на законопроект № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".
Партия "Слуга народа", представителями которой мы являемся, возникла и завоевала доверие избирателей, как политическая сила, базовыми ценностями которой является толерантность, уважение к мнению каждого гражданина, стремление широкого консенсуса.
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский. Среди нас есть русскоговорящие.
Вместе с тем, мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права. Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен.
Поэтому заявляем, что законопроект № 2362 противоречит нашим убеждениям и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решение общегосударственных задач общественного развития.
Учитывая это, со всем уважением к мнению каждого народного депутата и его права вносить законодательные инициативы, заявляем, что не поддерживаем законопроект № 2362, и не будем голосовать за него.
Призываем всех коллег, кто разделяет наши ценности, приобщиться к этому заявлению путем распространения ее на своих страницах в социальных сетях".
Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".
Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.
