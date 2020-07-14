РУС
Ряд "слуг народа" не поддержат "языковой" законопроект Бужанского: "Вносит раскол, создает напряжение"

Ряд депутатов "Слуги народа" заявляют об отказе поддержать "языковой" закон их коллеги Максима Бужанского и призывают остальных нардепов поступить так же.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении, опубликованном Черневым, а также его коллегами Богданом Яременко и Александром Мариковским, говорится: "Мы, народные депутаты Украины, обеспокоены общественной реакцией на законопроект № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Партия "Слуга народа", представителями которой мы являемся, возникла и завоевала доверие избирателей, как политическая сила, базовыми ценностями которой является толерантность, уважение к мнению каждого гражданина, стремление широкого консенсуса.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский. Среди нас есть русскоговорящие.

Вместе с тем, мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права. Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен.

Поэтому заявляем, что законопроект № 2362 противоречит нашим убеждениям и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решение общегосударственных задач общественного развития.

Учитывая это, со всем уважением к мнению каждого народного депутата и его права вносить законодательные инициативы, заявляем, что не поддерживаем законопроект № 2362, и не будем голосовать за него.

Призываем всех коллег, кто разделяет наши ценности, приобщиться к этому заявлению путем распространения ее на своих страницах в социальных сетях".

Читайте также: Парубий о "языковом" законопроекте Бужанского: Призываю все украинские силы не допустить русификации образования

Как сообщалось, 17 июня Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде отклонить доработанную редакцию законопроекта №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по изучению государственного языка в учебных заведениях".

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа"). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

украинский язык (1202) язык (3786) Яременко Богдан (150) Слуга народа (2656) Бужанский Максим (105) Чернев Егор (106) Мариковский Александр (15)
14.07.2020 16:47 Ответить
14.07.2020 16:48 Ответить
+71
бужанского завел в раду - зеленский. поэтому только зеленский виноват в том, что на 30-м году независимости, в раде продолжается украинофобский шабаш.
14.07.2020 16:50 Ответить
там половина партии такие же ватаны, как и бужинский...всякие еще кунитские, дупинские... зебилье, вы за кого голосовали?
14.07.2020 17:43 Ответить
да им какая разница
14.07.2020 17:55 Ответить
Есть парочка нормальных депутатов в СН, но закон протащат с помощью ОПЗЖ, "За Майбутне" и прочих ватных упырей
14.07.2020 17:54 Ответить
Нечем будет спекулировать накануне выборов?
14.07.2020 18:01 Ответить
І що,тільки кілька справжніх українців і знайшлось серед зеленого бужанського лайна так зебіли и ОПЖЗдюки протягнуть мову окупантів державне управління.
14.07.2020 18:02 Ответить
Цікаво, а в ізраїльскому Кнессеті, теж ведуться дебати, про викладання арабською мовою в школах?
14.07.2020 18:26 Ответить
В Ізраїлі якщо не володієшь іврітом(навіть ідіш не прокатує), ти не отримуєшь нормальної роботи,а держслужбу поготів !!!)))
показать весь комментарий
14.07.2020 20:18 Ответить
умничка
14.07.2020 19:23 Ответить
Коли слугам будуть дорікати стосовно закону про мову, вони будутъ ''захищатись'' цими деякими немов би порядними своїми колегами. Все це - гра заради виборів. Я їм не вірю.
14.07.2020 19:47 Ответить
Не здохнет этот пророссийский сепаратист бужанский!!
14.07.2020 20:12 Ответить
встретил слугу сброда прибей урода))))
14.07.2020 20:46 Ответить
Хто вам ушльопкам малороським заважає розмовляти хоч китайською?!
14.07.2020 21:29 Ответить
Судимого поставили членом правоохранительных органов. Вспомнился старый детский стишок про зе партию. По кривой извилистой дороге
Через горы-реки напрямик
Ехали калеки на поминки,
Вез их бесколесый грузовик.

За рулем сидел у них безрукий,
А безногий жал на тормоза,
А слепой указывал дорогу,
А дурак сигналил без конца.

Вдруг из леса выскочила банда,
Грузовик пришлось остановить.
И немой глухому что-то гаркнул,
А безрукий поднял дробовик.

Тут раздались выстрелы слепого,
Сразу пять бандитов наповал.
Половина банды разбежалась,
Но безногий тут же их догнал.

Одного бандита не приметил -
Спрятаться в болоте он решил.
Но слепой давно его заметил,
А безрукий с кольта уложил.
14.07.2020 21:43 Ответить
В Україні знищують українську мову. Такого ви більше в жодній країні не побачите
14.07.2020 22:16 Ответить
Зебил,бужанский,///а о мудаке который давече п...у в лапти обувал по поводу демократии для всех забыли?!!! Так без лаптя разумкова который все это дерьмо на голосование будет ставить.ни чего бы не произошло! ЗеБУРа лАптееды и му..ки!!!!!!
15.07.2020 01:03 Ответить
Бужанский, третьим будешь?
Кілька "слуг народу" не підтримають "мовний" законопроєкт Бужанського: "Вносить розкол, створює напругу" - Цензор.НЕТ 2457
15.07.2020 04:49 Ответить
для ряду слуг: Чемодан, Вокзал, Россия!!!
15.07.2020 07:56 Ответить
И ведь там довольно хорошо жить и никто не трепется о верховенстве языка. О титульных расах, чистых владыках, о супер-дупер-важной мове. Там хорошо живут без этих высосанных из пальца проблем. Зато у нас это прение уже продолжается очень долго и как уже оно надоело. Займёмся-ка лучше более важными вещами, а то штаны слазят, да и в принципе укр язык не обязательно должен быть единственным, в этом нет ни этической ни практической потребности.
15.07.2020 21:30 Ответить
