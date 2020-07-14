РУС
Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об увольнении директора НАБУ

Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об увольнении директора НАБУ

Верховная Рада отправила законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", предусматривающий введение дополнительных оснований увольнения директора НАБУ.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Законопроект направлен в профильный комитет для доработки и рассмотрения его повторно в первом чтении.

Законопроект предлагает закрепить в законе о НАБУ положения, что одним из оснований освобождения директора НАБУ с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.

НАБУ ВР увольнение Сытник
а че тогда зелю нельзя снять за недекларирование, это тоже преступление связанное с коррупцией
14.07.2020 16:46 Ответить
За утерю тетради вроде штраф 150 грн. Выкидывайте их нах.
14.07.2020 16:54 Ответить
 
 