Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об увольнении директора НАБУ

Верховная Рада отправила законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", предусматривающий введение дополнительных оснований увольнения директора НАБУ.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Законопроект направлен в профильный комитет для доработки и рассмотрения его повторно в первом чтении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о дополнительных основаниях увольнения директора НАБУ не означает увольнение Сытника, - "слуга народа" Качура

Законопроект предлагает закрепить в законе о НАБУ положения, что одним из оснований освобождения директора НАБУ с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.