Посольство США осудило убийство украинского медика наемниками РФ на Донбассе: "Мы глубоко опечалены"

Посольство США в Украине заявило, что глубоко опечалено сообщением об убийстве украинского военного медика вблизи Зайцево (Донецкая обл.), и вместе с народом Украины осуждает беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого. Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и подверглись травмам во время храброго несения службы своей демократии", - заявили в посольстве.

Напомним, 13 июля на передовой на Донбассе вблизи Зайцево, несмотря на договоренность о прекращении огня, поддерживаемые Россией наемники обстреляли группу военнослужащих. Они пытались эвакуировать с поля боя тело украинского воина. В результате обстрела погиб врач, еще двое военных были ранены. Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя.