Посольство США осудило убийство украинского медика наемниками РФ на Донбассе: "Мы глубоко опечалены"
Посольство США в Украине заявило, что глубоко опечалено сообщением об убийстве украинского военного медика вблизи Зайцево (Донецкая обл.), и вместе с народом Украины осуждает беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого. Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и подверглись травмам во время храброго несения службы своей демократии", - заявили в посольстве.
Напомним, 13 июля на передовой на Донбассе вблизи Зайцево, несмотря на договоренность о прекращении огня, поддерживаемые Россией наемники обстреляли группу военнослужащих. Они пытались эвакуировать с поля боя тело украинского воина. В результате обстрела погиб врач, еще двое военных были ранены. Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя.
А знаете, почему московиты так демонстративно расстреляли медиков в белых касках и с красными крестами, видными за километр?
Потому что ответки нет.
Раньше они знали, что за подобное их сравняют с землей на площади в десятки квадратных км.
А сейчас Хомчак тоже ищет мир в глазах Ху.
"...агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе...
Наверно в чатике дальнобойщиков снова завис - на "засранцев" охотится...
А ему то что , еврею , что украинцев убивают ? Когда там убивают где-то в Израиле, вы этому сильно переживаете ? Так почему еврей должен переживать за вас ? Где логика ?
А нічого не пишуть. Їм теж POH..., як і преЗеденту.