РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14045 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 671 18

Начато расследование по факту обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего воина на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Начато расследование по факту обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего воина на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, представителями непредусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокурорами установлено, что 13 июля 2020 при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле с. Зайцево Бахмутского района, представителями незаконного вооруженного формирования РФ осуществлен обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, имеющих маркировку медицинского персонала.

Для эвакуации тела военнослужащего был согласован режим тишины. В то же время, представители незаконных вооруженных формирований РФ, гарантируя прекращение огня, преследовали цель совершения нападения на медицинский персонал.

В результате обстрела убит сержант-старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести. Таким образом, прокуроры видят в действиях представителей НВФ РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Это третий зарегистрирован факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

Сейчас тела погибших до сих пор находятся на поле боя, поскольку представители вооруженных формирований, контролируемых государством-оккупантом, не гарантируют прекращение огня.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух экс-судей райсуда Черкасс будут судить за противоправное преследование участников Революции Достоинства, - Офис Генпрокурора

Автор: 

обстрел (29099) расследование (3065) смерть (9284) Донбасс (26961) наемники рф (2098) Офис Генпрокурора (2605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Начато расследование по факту обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего воина на Донбассе, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2948
показать весь комментарий
14.07.2020 17:03 Ответить
+10
на третий день раздуплились. мрази. а где зеленый идиот? почему он язык в жопу засунул?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:04 Ответить
+7
Расследование? Вы уроды закрывайте КПВВ, границу с РФ и отлавливайте по Киеву росийских послов и диверсантов. Мертвечук с Бойком и Ермаком уже как с утра должны на столбах висеть
показать весь комментарий
14.07.2020 17:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну теперь я спокоен...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:02 Ответить
Начато расследование по факту обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего воина на Донбассе, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2948
показать весь комментарий
14.07.2020 17:03 Ответить
на третий день раздуплились. мрази. а где зеленый идиот? почему он язык в жопу засунул?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:04 Ответить
в гаражі п'яний валяється.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:08 Ответить
ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ 2020, 14:22

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с хорватским премьером Андреем Пленковичем обсудил необходимость пересмотреть условия въезда для украинских туристов.
Как сообщает "https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/14/7259312/#comments Начато расследование по факту обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего воина на Донбассе, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2846 https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/07/14/7112127/ Европейская правда ", об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:08 Ответить
Ну это же явно не Порошенко, соответственно, смысла писать видосик нет. Зачем лишний раз бизнес партнёров напрягать.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:09 Ответить
А он его из жопы доставал?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:17 Ответить
эти нарасследуют что военные сами виноваты...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:10 Ответить
Расследование? Вы уроды закрывайте КПВВ, границу с РФ и отлавливайте по Киеву росийских послов и диверсантов. Мертвечук с Бойком и Ермаком уже как с утра должны на столбах висеть
показать весь комментарий
14.07.2020 17:11 Ответить
хм. +100% РЕСПЕКТ!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 17:13 Ответить
Да пошлют туда конечно следака эпохального всё прознать---Рината Кузьмина! Ой что будет!
показать весь комментарий
14.07.2020 18:59 Ответить
Да засуньте свое «расследование» в дупу😡........желательно преЗеденту=>может(!) тогда дойдет, что в стране война и это уже не ********* со сцены........
показать весь комментарий
14.07.2020 17:17 Ответить
Расследование должно проводиться , как минимум , после заявления президента , если такой у нас имеется !!!
показать весь комментарий
14.07.2020 17:29 Ответить
Ну раз мадам венедиктова взялась расследовать значит скоро этого погибшего парня виноватым сделают а заодно и всех остальных. Какие всё таки ничтожества сейчас у власти!!!! Где этот "прэЗЭдэнт" конченый? В кумаре ? Вчера пять или шесть раненых парней сегодня два убитых и два раненых а это зелёное дерьмо молчит. Наркоман чёртов!!
показать весь комментарий
14.07.2020 17:33 Ответить
Да неужели.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:13 Ответить
жах. отож, тащите от туда выродков студентов за наш счёт учится, ани же ДЕТИ... невинные малыши... дети сепарни и убийц... пока путло живо. не будет никакой интеграции ведь пишут что если даже отдадут нам границы, то в статус кво украина получит уже лет через 20! 6 лет там уже нет и духа украинского, выпускники школ, курсанты и всё живое там присягнуло на верность дырляндии и рассеи. про что речь идёт. выросло поколение ненавидящее всё украинское. вот же угораздило с рашкой и жителями донбасяо нам столкнутся...(( БОЖЕ, спаси УКРАИНУ от этих студентов и их переселенцев сепаров...
показать весь комментарий
14.07.2020 19:48 Ответить
Ребят. Насыпьте им в ответку. А ротом пусть расследуют.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:25 Ответить
 
 