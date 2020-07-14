Начато расследование по факту обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего воина на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, представителями непредусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокурорами установлено, что 13 июля 2020 при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле с. Зайцево Бахмутского района, представителями незаконного вооруженного формирования РФ осуществлен обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, имеющих маркировку медицинского персонала.

Для эвакуации тела военнослужащего был согласован режим тишины. В то же время, представители незаконных вооруженных формирований РФ, гарантируя прекращение огня, преследовали цель совершения нападения на медицинский персонал.

В результате обстрела убит сержант-старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести. Таким образом, прокуроры видят в действиях представителей НВФ РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Это третий зарегистрирован факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

Сейчас тела погибших до сих пор находятся на поле боя, поскольку представители вооруженных формирований, контролируемых государством-оккупантом, не гарантируют прекращение огня.

Досудебное расследование продолжается.

