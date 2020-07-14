СБУ задержала фигуранта "пленок Ермака" Штанько при получении $100 тыс. в центре Киева, - СМИ
Служба безопасности Украины задержала в центре Киева одного из фигурантов дела так называемых "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил другой фигурант дела Сергей Шумский.
"Да, задержали Дмитрия. Где-то в кафе на Печерске. Деталей не знаю", - сказал Шумский.
По данным источников "РБК-Украина" Штанько задержан по подозрению в мошенничестве.
Его задержали на "горячем" при получении 100 тысяч долларов вознаграждения за "решение" вопроса о возврате изъятого правоохранителями имущества. Других деталей операции пока нет.
29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
А автора "пленок Деркача" и не затрымало.
Бо ну нельзя же самим себя затрымувать.
Не по-пацански это.
Очень интересная формулировка с учётом суммы взятки. Походу, имущество дорогое. Значит, решать пришлось через крупную рыбу. Кто бы это мог быть?
взяли автора "пленок Ермака".
случайно......
Штанько, один из фигурантов пленок брата Ермака, тот, собственно, что их записывал, задержан.
Вот так вот..
С сегодняшнего дня в противовес темникам от Ермака, который запретил упоминать свое имя привязанным к хреновым делам власти, я буду писать только так "команда Зеленского/Ермака".
Ибо мне не нравится, что ФСБшный Ермак себе имидж хорошего мальчика на разрушаемой Украине строит.