На Одесчине чиновник лесхоза попался на взятке 93 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

В Одесской области следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке мастера леса Лесничевского лесничества ГП "Балтское лесное хозяйство".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник лесхоза требовал и получил от гражданина 93 тыс. гривен за беспрепятственную продажу 60 кубических метров лесоматериалов без оформления соответствующих документов.

14 июля следователи ГБР задержали чиновника лесхоза после получения им второй части взятки в сумме 48 тыс. гривен в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности. В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Со спутника видны все вырубки!!!
Не вижу проблемы в проведении аудита насаждений с последующим арестом виновных и конфискацией их активов для компенсации потерь!
Кстати - как там наши янтарные республики?
Менты туда боятся нос сунуть?
14.07.2020 17:21 Ответить
В сериале "Ликвидация" бандеровцы прямо из леса вступали в Одессу. Где, где леса под Одессой, вопили всякие киноляпщики. Вырубили.
14.07.2020 17:21 Ответить
чи то мені тільки так здається, чи то дійсно пан Луценко вернувся....знову хабарників ловлять....ловлять...... і десь вони діваються....до суду не доходять.....
14.07.2020 17:24 Ответить
за каких то 60 кубов-70 тыс.взятки?это по чем же дрова продавать собирались?
14.07.2020 17:42 Ответить
Жлоб, по шлёпкам видно...
14.07.2020 17:54 Ответить
 
 