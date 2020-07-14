На Одесчине чиновник лесхоза попался на взятке 93 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

В Одесской области следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке мастера леса Лесничевского лесничества ГП "Балтское лесное хозяйство".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник лесхоза требовал и получил от гражданина 93 тыс. гривен за беспрепятственную продажу 60 кубических метров лесоматериалов без оформления соответствующих документов.

14 июля следователи ГБР задержали чиновника лесхоза после получения им второй части взятки в сумме 48 тыс. гривен в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности. В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.