На Одесчине чиновник лесхоза попался на взятке 93 тыс. грн, - ГБР. ФОТО
В Одесской области следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке мастера леса Лесничевского лесничества ГП "Балтское лесное хозяйство".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник лесхоза требовал и получил от гражданина 93 тыс. гривен за беспрепятственную продажу 60 кубических метров лесоматериалов без оформления соответствующих документов.
14 июля следователи ГБР задержали чиновника лесхоза после получения им второй части взятки в сумме 48 тыс. гривен в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности. В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Не вижу проблемы в проведении аудита насаждений с последующим арестом виновных и конфискацией их активов для компенсации потерь!
Кстати - как там наши янтарные республики?
Менты туда боятся нос сунуть?