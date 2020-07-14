Украина работает над созданием международной площадки по деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что международную площадку по деоккупации Крыма нужно было создавать в 2014 году.

Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что в 2014 году "сделали ошибку", не создав стабильную площадку и формат по крымскому вопросу. Именно поэтому, считает Кулеба, сейчас работать над этим украинской власти труднее.

"Сейчас очень трудно создавать формат. Тем не менее, мы взялись за эту задачу, и я убежден, что мы ее выполним. Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет. Мы должны создать платформу, которая будет выполнять три функции. Первая - помогать нам держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня. Вторая - позволит координировать усилия максимального количества участников, обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России в связи с этим. Третья - там должен быть очень важный сегмент - это защита прав человека на оккупированном полуострове. Нынешние механизмы защиты, к сожалению, исчерпали свои силы. Возможно, нам даже нужно разрабатывать какие-то специальные механизмы конкретно для Крыма. Это будет сложно, но мы должны начать этот разговор, и вот как раз эта платформа позволит нам это сделать", - пояснил глава МИД.

Кулеба отметил, что формат будет открыт, однако Украина рассчитывает на "активное участие в создании и функционировании этого формата примут ЕС (именно как объединение, а не как отдельные страны-члены, мы знаем, что у ЕС есть для этого достаточно возможностей и нужна лишь политическая воля), США и Великобритания".