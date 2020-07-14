РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14045 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 936 51

Украина работает над созданием международной площадки по деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет, - Кулеба

Украина работает над созданием международной площадки по деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что международную площадку по деоккупации Крыма нужно было создавать в 2014 году.

Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что в 2014 году "сделали ошибку", не создав стабильную площадку и формат по крымскому вопросу. Именно поэтому, считает Кулеба, сейчас работать над этим украинской власти труднее.

"Сейчас очень трудно создавать формат. Тем не менее, мы взялись за эту задачу, и я убежден, что мы ее выполним. Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет. Мы должны создать платформу, которая будет выполнять три функции. Первая - помогать нам держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня. Вторая - позволит координировать усилия максимального количества участников, обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России в связи с этим. Третья - там должен быть очень важный сегмент - это защита прав человека на оккупированном полуострове. Нынешние механизмы защиты, к сожалению, исчерпали свои силы. Возможно, нам даже нужно разрабатывать какие-то специальные механизмы конкретно для Крыма. Это будет сложно, но мы должны начать этот разговор, и вот как раз эта платформа позволит нам это сделать", - пояснил глава МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба. ВИДЕО

Кулеба отметил, что формат будет открыт, однако Украина рассчитывает на "активное участие в создании и функционировании этого формата примут ЕС (именно как объединение, а не как отдельные страны-члены, мы знаем, что у ЕС есть для этого достаточно возможностей и нужна лишь политическая воля), США и Великобритания".

Автор: 

Крым (26453) россия (96929) Кулеба Дмитрий (2881) деоккупация (848)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
ниче вы не создадите, лохи. только заливать в глаза умеете
показать весь комментарий
14.07.2020 17:27 Ответить
+6
Напугали ежа голой сракой.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:32 Ответить
+6
В 2014 году надо было всё сделать и реформы завершить и до Камчатки победным маршем дойти...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это почему???, помогла бы нам!)))
показать весь комментарий
14.07.2020 17:23 Ответить
Украина работает над созданием международной площадки по деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 823
показать весь комментарий
14.07.2020 17:24 Ответить
Дорогу осилит идущий!Решение верное!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 08:17 Ответить
это мы поможем рашке в создании ХНР и ДНР в Независимой Сибири
показать весь комментарий
14.07.2020 17:34 Ответить
подробности давай....если дело стоящщее тоже подключусь...а если нет, то нет...я в тех краях бываю...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:58 Ответить
чем? коментами на цензоре? или реально 10 миллионов гривен хочешь "пожертвовать"?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:08 Ответить
ниче вы не создадите, лохи. только заливать в глаза умеете
показать весь комментарий
14.07.2020 17:27 Ответить
56%% за енто гаалаасовали, не??
показать весь комментарий
14.07.2020 17:29 Ответить
кто такие 56?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:31 Ответить
Хто за Пєтюнчіка галасавал.. ))
показать весь комментарий
14.07.2020 17:49 Ответить
В 2014 .. ))
показать весь комментарий
14.07.2020 17:50 Ответить
А раніше ти за янука голосував?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:54 Ответить
↳ Pour voter en tant que ******* d'un pays libre !
показать весь комментарий
14.07.2020 18:04 Ответить
кацапа, а ти за обнуйло теж галасавал?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:33 Ответить
Pour voter en tant que ******* d'un pays libre !
показать весь комментарий
14.07.2020 21:47 Ответить
кацапа, ну звідки на параші вільні люди і вибори? так і скажи, щот ти галасавал за обнуйло, а не якусь фразу десь вкрав і тулиш.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:58 Ответить
Va te faire enculer ..
показать весь комментарий
14.07.2020 22:15 Ответить
та я бачу, що ти тупий кацап, тому поясню тобі зрозумілою, тобі
показать весь комментарий
14.07.2020 22:26 Ответить
если галасавал-то это явно 73 .таких как ты
показать весь комментарий
14.07.2020 17:55 Ответить
За це шоколадне одоробало в 2014 не голосував чим і пишаюсь!! Знав, що цього жлоба-перебіжчика, а тепер ще й зрадника, не перевиховати
показать весь комментарий
14.07.2020 18:00 Ответить
а звідки перебіг, а кого зрадив?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:34 Ответить
это хорошо...что хотя бы раиська не входит.
как бы вы туда лукаша с разными сепармурадами не притащили еще...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:30 Ответить
Напугали ежа голой сракой.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:32 Ответить
Тополя смеются, Искандеры хохочут ?
нас ..... санкциями, а мы крепчаем ?
ню-ню......
показать весь комментарий
14.07.2020 17:36 Ответить
Тополя уже обписялись, Искандеры на идиотию сошли, а нам нужно армию укреплять, а не площадки создавать.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:49 Ответить
Мертвечука, Сцивохо, Шарікова і кого небудь з експеєрдів з абревіатурних республік не забутьте взяти в платформу.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:32 Ответить
главное присмотреть за сивохой, шоб не обоссался
показать весь комментарий
14.07.2020 17:35 Ответить
В 2014 году надо было всё сделать и реформы завершить и до Камчатки победным маршем дойти...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:34 Ответить
Даа. Косово был опасный прецедент.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:34 Ответить
https://censor.net/user/472849, назови национальность жителей Крыма?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:35 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
показать весь комментарий
14.07.2020 20:25 Ответить
Можно я отвечу ? В Крыму живут кацапы, украинцы, татары и немного других национальностей. А в Косове кто ? Только не говори "косовары" - это не отдельный народ. Они албанцы. Точно так же как крымчане или донбасситы - не национальность, а жители определённой территории.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:27 Ответить
кацапа, може ти ще хочеш сказати, що вони ніби мали право якісь референдуми проводити?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:37 Ответить
Сербы тоже албанцы?
показать весь комментарий
15.07.2020 02:11 Ответить
Небезпечним був аншлюс Австрії.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:38 Ответить
А за 2014-2019 роки тільки словоблуддя?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:37 Ответить
ага, я помню тогда один дурачок даже парад в Севастополе обещал.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:28 Ответить
а що ти зробиш, коли він буде, з'їси все своє лайно?
показать весь комментарий
14.07.2020 21:38 Ответить
Украина работает над созданием международной площадки по деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 673
показать весь комментарий
14.07.2020 17:37 Ответить
в крайнем слева сверху узнаю соседского деда Панаса...хороший был мужик, душевный, царствие ему небесное...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:01 Ответить
https://twitter.com/i/status/1282970617172512768 планета прихожан
показать весь комментарий
14.07.2020 17:38 Ответить
А сейчас не винторог Дерьмак заправляет МИД Украины?
показать весь комментарий
14.07.2020 17:58 Ответить
Прочитала все(!!!) три «функции от Кулебы».........и если я не ошибаюсь, то такие функции уже существует с 2014........
показать весь комментарий
14.07.2020 17:45 Ответить
Сто пустых слов ни о чем. Для этого тоже надо иметь талант.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:57 Ответить
Яка потрібна міжнародна група при тому, що сам президент не вірить в деокупацію.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:48 Ответить
деоккупация возможно только при развале рашки. И сейчас нужно приложить все усилия именно к этому. Тогда и Крым вернётся сам собой. А заодно и Кубань, и Белгород, и Воронеж.
показать весь комментарий
14.07.2020 21:29 Ответить
в общем, опять на поболтать и пивка попить...без реальной военной силы все эти "конфэрэнции" и "саммиты" воробьиной какашки не стоят - над нами будут тупо смеяться...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:06 Ответить
Спочатку треба міжнародну площадку по "вільному вибору народу Хабарівської Народної Республіки-ХабНР",а Крим і сам тоді припреться.
показать весь комментарий
15.07.2020 08:17 Ответить
 
 