Украина работает над созданием международной площадки по деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что международную площадку по деоккупации Крыма нужно было создавать в 2014 году.
Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.
Он считает, что в 2014 году "сделали ошибку", не создав стабильную площадку и формат по крымскому вопросу. Именно поэтому, считает Кулеба, сейчас работать над этим украинской власти труднее.
"Сейчас очень трудно создавать формат. Тем не менее, мы взялись за эту задачу, и я убежден, что мы ее выполним. Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет. Мы должны создать платформу, которая будет выполнять три функции. Первая - помогать нам держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня. Вторая - позволит координировать усилия максимального количества участников, обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России в связи с этим. Третья - там должен быть очень важный сегмент - это защита прав человека на оккупированном полуострове. Нынешние механизмы защиты, к сожалению, исчерпали свои силы. Возможно, нам даже нужно разрабатывать какие-то специальные механизмы конкретно для Крыма. Это будет сложно, но мы должны начать этот разговор, и вот как раз эта платформа позволит нам это сделать", - пояснил глава МИД.
Кулеба отметил, что формат будет открыт, однако Украина рассчитывает на "активное участие в создании и функционировании этого формата примут ЕС (именно как объединение, а не как отдельные страны-члены, мы знаем, что у ЕС есть для этого достаточно возможностей и нужна лишь политическая воля), США и Великобритания".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
как бы вы туда лукаша с разными сепармурадами не притащили еще...
нас
.....санкциями, а мы крепчаем ?
ню-ню......